Французский "Элвис" Джонни Холлидей

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Джонни Халлидей был женат пять раз. Его первой женой была французская певица Сильви Вартан (на фото). Они расстались в 1980 году. После этого музыканта связывали отношения с манекенщицей Элизабет Этьен, актрисами Натали Бэй и Аделин Блондье. С 1996 года Холлидей был женат на актрисе Летиции Холлидей. Пара удочерила двух девочек из Вьетнама.