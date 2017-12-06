Знаменитый певец и композитор Джонни Холлидей скончался на 75 году жизни от рака легких. Каким был самый известный французский рокер — в фотоленте Ria.ru.
Французский "Элвис" Джонни Холлидей
14:0106.12.2017
(обновлено: 14:07 06.12.2017)
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© AFP 2017 / Philippe bouchonДжонни Холлидей родился 15 июня 1943 года в Париже. Настоящее имя певца Жан Филипп Лео Смет. На фото: выступление в Париже в 1982 году.
Джонни Холлидей родился 15 июня 1943 года в Париже. Настоящее имя певца Жан Филипп Лео Смет. На фото: выступление в Париже в 1982 году.
© AFP 2017 / Patrick HertzogСвой сценический псевдоним артист позаимствовал у мужа двоюродной сестры, который выступал под именем Ли Холлидей. Он был лучшим другом молодого Жана Филиппа. На фото: Джонни Холлидей с невестой Аделин Блондьё на Каннском фестивале в 1990 году.
Свой сценический псевдоним артист позаимствовал у мужа двоюродной сестры, который выступал под именем Ли Холлидей. Он был лучшим другом молодого Жана Филиппа. На фото: Джонни Холлидей с невестой Аделин Блондьё на Каннском фестивале в 1990 году.
© AFP 2017 / Anne-Christine PoujoulatДебют на сцене артиста также состоялся благодаря трио Les Halliday's, в котором помимо Ли Холлидея играли кузины будущей звезды Деста и Менэн. На фото: Джонни Холлидей с женой Аделин Блондьё приехали на свадьбу друзей в город Карпантра, 1994 год.
Дебют на сцене артиста также состоялся благодаря трио Les Halliday's, в котором помимо Ли Холлидея играли кузины будущей звезды Деста и Менэн. На фото: Джонни Холлидей с женой Аделин Блондьё приехали на свадьбу друзей в город Карпантра, 1994 год.
© AP Photo / Francois MoriСвой первый контракт Джонни Холлидей подписал в 1960 году, тогда же был записан и его первый альбом. На фото: Джонни Холлидей с женой Летицией перед премьерой фильма "Месть", в котором рок-музыкант сыграл главную роль, 2009 год.
© AP Photo / Francois Mori
Свой первый контракт Джонни Холлидей подписал в 1960 году, тогда же был записан и его первый альбом. На фото: Джонни Холлидей с женой Летицией перед премьерой фильма "Месть", в котором рок-музыкант сыграл главную роль, 2009 год.
© AP Photo / LindЗа свою музыкальную карьеру Джонни Холлидей продал около 100 миллионов дисков, 18 альбомов музыканта стали платиновыми. На фото: Джонни Холлидей играет для сослуживцев в немецком городе Оффенбург после возвращения из медового месяца.
© AP Photo / Lind
За свою музыкальную карьеру Джонни Холлидей продал около 100 миллионов дисков, 18 альбомов музыканта стали платиновыми. На фото: Джонни Холлидей играет для сослуживцев в немецком городе Оффенбург после возвращения из медового месяца.
© AFP 2017Джонни Холлидей отыграл более 400 турне, на которых присутствовали более 15 миллионов зрителей. На фото: музыкант отдыхает во время репетиции в концертном зале Olympia в Париже, 1962 год.
Джонни Холлидей отыграл более 400 турне, на которых присутствовали более 15 миллионов зрителей. На фото: музыкант отдыхает во время репетиции в концертном зале Olympia в Париже, 1962 год.
© AP Photo / Jean Jacques LevyПоследний альбом музыканта Jamais seul ("Никогда не одинок") вышел в 2011 году. Альбом занимал первое место во французских чартах в течение двух недель. На фото: репетиция в концертном зале Olympia в Париже, 1962 год.
© AP Photo / Jean Jacques Levy
Последний альбом музыканта Jamais seul ("Никогда не одинок") вышел в 2011 году. Альбом занимал первое место во французских чартах в течение двух недель. На фото: репетиция в концертном зале Olympia в Париже, 1962 год.
© AP Photo / Jacques BrinonНа вручении 31-й ежегодной французской музыкальной премии Victoires de la musique Джонни Холлидей получил награду за лучший альбом.
© AP Photo / Jacques Brinon
На вручении 31-й ежегодной французской музыкальной премии Victoires de la musique Джонни Холлидей получил награду за лучший альбом.
© AFP 2017 / Pierre GuillaudВ 1997 году президент Франции Жак Ширак вручил музыканту орден Почетного легиона. На фото: Джонни Холлидей с золотым диском музыкальной студии Phonogram, 1982 год.
В 1997 году президент Франции Жак Ширак вручил музыканту орден Почетного легиона. На фото: Джонни Холлидей с золотым диском музыкальной студии Phonogram, 1982 год.
© AFP 2017 / Bertrand GuayМузыкант активно снимался в кино. На его счету почти 40 ролей, в том числе в таких фильмах, как "Ограбление по-французски", "Человек с поезда", "Чудовище". На фото: юбилейный концерт Джонни на стадионе Парк де Пранс в 2003 году.
Музыкант активно снимался в кино. На его счету почти 40 ролей, в том числе в таких фильмах, как "Ограбление по-французски", "Человек с поезда", "Чудовище". На фото: юбилейный концерт Джонни на стадионе Парк де Пранс в 2003 году.
© AP Photo / MarquetonДжонни Халлидей был женат пять раз. Его первой женой была французская певица Сильви Вартан (на фото). Они расстались в 1980 году. После этого музыканта связывали отношения с манекенщицей Элизабет Этьен, актрисами Натали Бэй и Аделин Блондье. С 1996 года Холлидей был женат на актрисе Летиции Холлидей. Пара удочерила двух девочек из Вьетнама.
© AP Photo / Marqueton
Джонни Халлидей был женат пять раз. Его первой женой была французская певица Сильви Вартан (на фото). Они расстались в 1980 году. После этого музыканта связывали отношения с манекенщицей Элизабет Этьен, актрисами Натали Бэй и Аделин Блондье. С 1996 года Холлидей был женат на актрисе Летиции Холлидей. Пара удочерила двух девочек из Вьетнама.
© AFP 2017В марте 2017 года французский рок-исполнитель заявил, что проходит лечение от рака. СМИ сообщали, что химиотерапия негативно отразилась на здоровье музыканта. Джонни Холлидей умер 6 декабря в своем доме в Марн-ла-Кокетт. На фото: выступление Джонни Холлидея в Париже, 1971 год.
В марте 2017 года французский рок-исполнитель заявил, что проходит лечение от рака. СМИ сообщали, что химиотерапия негативно отразилась на здоровье музыканта. Джонни Холлидей умер 6 декабря в своем доме в Марн-ла-Кокетт. На фото: выступление Джонни Холлидея в Париже, 1971 год.
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