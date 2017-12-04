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Сфинксы, британцы и другие участники выставки "Гран-при Royal Canin"

12:2204.12.2017
(обновлено: 12:47 04.12.2017)
01330
Международная выставка кошек в Москве
Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка породы мейн-кун на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошки породы британская короткошерстная на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка породы ориентал на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка породы рэгдолл на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка породы манчкин на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка породы девон-рекс на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка породы сфинкс на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка породы селкирк рекс на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка породы канадский сфинкс на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошки породы британская короткошерстная на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Кошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд) на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБолее 1800 кошек разных пород приняли участие в соревновании за право стать обладателем главного приза международной выставки "Гран-при Royal Canin-2017".Международная выставка кошек в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Более 1800 кошек разных пород приняли участие в соревновании за право стать обладателем главного приза международной выставки "Гран-при Royal Canin-2017".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа выставке были представлены кошки более 50 пород.Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
На выставке были представлены кошки более 50 пород.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы мейн-кун.Кошка породы мейн-кун на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы мейн-кун.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПосетители могли прямо на выставке купить породистого котенка с надежной родословной или взять питомца из приюта - для бездомных кошек на мероприятии было организовано несколько специальных стендов.Кошки породы британская короткошерстная на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Посетители могли прямо на выставке купить породистого котенка с надежной родословной или взять питомца из приюта - для бездомных кошек на мероприятии было организовано несколько специальных стендов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы ориентал.Кошка породы ориентал на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы ориентал.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы рэгдолл.Кошка породы рэгдолл на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы рэгдолл.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы британская короткошерстная.Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы британская короткошерстная.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВыставка "Гран-при Royal Canin-2017" проходила в международном выставочном центре "Крокус Экспо".Кошка на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Выставка "Гран-при Royal Canin-2017" проходила в международном выставочном центре "Крокус Экспо".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы манчкин.Кошка породы манчкин на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы манчкин.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы девон-рекс.Кошка породы девон-рекс на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы девон-рекс.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы сфинкс.Кошка породы сфинкс на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы сфинкс.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы британская короткошерстная.Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы британская короткошерстная.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы селкирк рекс.Кошка породы селкирк рекс на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы селкирк рекс.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы канадский сфинкс.Кошка породы канадский сфинкс на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы канадский сфинкс.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошки породы британская короткошерстная.Кошки породы британская короткошерстная на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошки породы британская короткошерстная.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд).Кошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд) на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд).
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В минувшие выходные в столице прошла международная выставка кошек "Гран-при Royal Canin-2017". Участницы соревнований — в фотоленте Ria.ru.

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