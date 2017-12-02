РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Джон Сноу с колбасой: арт-проект соединил сериалы с советской реальностью

08:0002.12.2017
0580
Коллаж с Терминатором и автоматом Газированная вода
Дэдпул сидит на автомобиле Жигули
Шерлок и Ватсон прогуливаются в Петербурге
Герои мультфильма История игрушек среди советских кубиков и резиновых фигурок
Бэтмен рядом с российским полицейским
Герои сериала Stranger Things в советской квартире
Герои сериала Теория большого взрыва в коммунальной квартире
Изображение из серии Союз Советских Сюрреалистических Республик
Герои сериала Как я встретил вашу маму в российском дворе
Герои Игры престолов за столом
Джим Керри с валентинкой От всего сердца
Изображение из серии Союз Советских Сюрреалистических Республик
Герои сериала Теория большого взрыва во время традиционного застолья
Героиня фильма Безумный Макс, встроенная на парковку для машин в России
© Фото : MXDВ ноябре проект MXD представили пять авторов, которые ранее работали в "2D Among Us". В команде пять мужчин: Андрей Кочергин, Евгений Зубков, Лев Переулков, Виктор Могилат и Джентельмен Удачи.Коллаж с Терминатором и автоматом Газированная вода
© Фото : MXD
В ноябре проект MXD представили пять авторов, которые ранее работали в "2D Among Us". В команде пять мужчин: Андрей Кочергин, Евгений Зубков, Лев Переулков, Виктор Могилат и Джентельмен Удачи.
© Фото : MXD/ Андрей КочергинОни создают коллажи, которые "вызовут приятную ностальгию, удивление или желание нажать на кнопку "сохранить в мои фотографии".Дэдпул сидит на автомобиле Жигули
© Фото : MXD/ Андрей Кочергин
Они создают коллажи, которые "вызовут приятную ностальгию, удивление или желание нажать на кнопку "сохранить в мои фотографии".
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковГерои картинок — персонажи знаменитых сериалов: "Очень странные дела", "Игра престолов", "Шерлок", "Как я встретил вашу маму" и "Теория большого взрыва".Шерлок и Ватсон прогуливаются в Петербурге
© Фото : MXD/ Евгений Зубков
Герои картинок — персонажи знаменитых сериалов: "Очень странные дела", "Игра престолов", "Шерлок", "Как я встретил вашу маму" и "Теория большого взрыва".
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковМожно встретить и героев мультфильмов и кинокартин. Например, персонажей из "Безумного Макса" и "Гарри Поттера"Герои мультфильма История игрушек среди советских кубиков и резиновых фигурок
© Фото : MXD/ Евгений Зубков
Можно встретить и героев мультфильмов и кинокартин. Например, персонажей из "Безумного Макса" и "Гарри Поттера"
© Фото : MXD/ Андрей КочергинПо словам Евгения Зубкова, фоны для фотографий берут из интернета или собирают из фрагментов разных снимков.Бэтмен рядом с российским полицейским
© Фото : MXD/ Андрей Кочергин
По словам Евгения Зубкова, фоны для фотографий берут из интернета или собирают из фрагментов разных снимков.
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковК выходу сериала "Очень странные дела" команда сделала серию снимков "Russian Stranger Things". В них они вписали героев сериала в советские урбанистические пейзажи.Герои сериала Stranger Things в советской квартире
© Фото : MXD/ Евгений Зубков
К выходу сериала "Очень странные дела" команда сделала серию снимков "Russian Stranger Things". В них они вписали героев сериала в советские урбанистические пейзажи.
© Фото : MXD/ Андрей КочергинНекоторые коллажи становятся мемами. Их можно встретить в популярных сообществах в соцсетях.Герои сериала Теория большого взрыва в коммунальной квартире
© Фото : MXD/ Андрей Кочергин
Некоторые коллажи становятся мемами. Их можно встретить в популярных сообществах в соцсетях.
© Фото : MXD/ Виктор МогилатНедавно в рамках проекта вышла новая серия, которую назвали "Союз Советских Сюрреалистических Республик".Изображение из серии Союз Советских Сюрреалистических Республик
© Фото : MXD/ Виктор Могилат
Недавно в рамках проекта вышла новая серия, которую назвали "Союз Советских Сюрреалистических Республик".
© Фото : MXD/ Андрей КочергинИдеи для своих работ находят повсюду. В частности, в городах, где они живут, — Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тюмени.Герои сериала Как я встретил вашу маму в российском дворе
© Фото : MXD/ Андрей Кочергин
Идеи для своих работ находят повсюду. В частности, в городах, где они живут, — Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тюмени.
© Фото : MXD/ Андрей КочергинНа странице проекта, попимо стандартных коллажей с героями, вписанными в фотографии, можно встретить серию сделанных в фоторедакторе паспортов под названием: "Если бы персонажи "Игры престолов" получили Российское гражданство".Герои Игры престолов за столом
© Фото : MXD/ Андрей Кочергин
На странице проекта, попимо стандартных коллажей с героями, вписанными в фотографии, можно встретить серию сделанных в фоторедакторе паспортов под названием: "Если бы персонажи "Игры престолов" получили Российское гражданство".
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковПользователи соцстей утверждают, что авторы настолько хорошо делают свое дело, что не всегда можно сразу разгадать их задумку.Джим Керри с валентинкой От всего сердца
© Фото : MXD/ Евгений Зубков
Пользователи соцстей утверждают, что авторы настолько хорошо делают свое дело, что не всегда можно сразу разгадать их задумку.
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковУ каждого из участников есть свой стиль: кто-то экспериментирует с небом и картинами, а кто-то — с известными личностями.Изображение из серии Союз Советских Сюрреалистических Республик
© Фото : MXD/ Евгений Зубков
У каждого из участников есть свой стиль: кто-то экспериментирует с небом и картинами, а кто-то — с известными личностями.
© Фото : MXD/ Андрей КочергинВ дополненной реальности могут появиться и персонажи знаменитых картин, например Ван Гога.Герои сериала Теория большого взрыва во время традиционного застолья
© Фото : MXD/ Андрей Кочергин
В дополненной реальности могут появиться и персонажи знаменитых картин, например Ван Гога.
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковСоздатели предоставили бесплатный доступ к изображениям в высоком разрешении, чтобы желающие могли их использовать как фон на рабочем столе или смартфоне.Героиня фильма Безумный Макс, встроенная на парковку для машин в России
© Фото : MXD/ Евгений Зубков
Создатели предоставили бесплатный доступ к изображениям в высоком разрешении, чтобы желающие могли их использовать как фон на рабочем столе или смартфоне.
Бэтмен рядом с российским полицейскимДжон Сноу с колбасой: арт-проект соединил сериалы с советской реальностью08:0002.12.2017
Станислав Беляев (Карамельный король) на прогоне спектакля Синяя синяя птица в постановке Олега Глушкова на сцене Государственного театра нацийШоу в стиле "Лего": в Театре Наций поставили "Синюю синюю птицу"08:0002.12.2017
Президент РФ Владимир Путин, бразильский футболист Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона перед финальной жеребьёвкой чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. 1 декабря 2017Церемония жеребьевки ЧМ-2018 в Государственном Кремлевском дворце23:5501.12.2017
Международный форум моды в Санкт-ПетербургеМеждународный форум моды в Санкт-Петербурге15:1601.12.2017
На выставке продукции отечественных предприятий легкой промышленности в рамках IV Всероссийского форума легкой промышленностиФорум легкой промышленности13:1801.12.2017
Участницы конкурса красоты Мисс ВселеннаяЛучшие фото недели: форма олимпийской сборной, извержение на Бали и "Мисс Вселенная"12:1301.12.2017
Финал конкурса Мисс Москва-2017Лучшие фотографии ноября16:2530.11.2017
Мария Шарапова возле автомобиля Porsche 718 Cayman GTS на автосалоне в Лос-Анджелесе"Лос-премьерос": новинки калифорнийского автошоу14:4230.11.2017
Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в МосквеПоказ новой формы Олимпийской сборной России13:3830.11.2017
Снимок знаменитой структуры Ришат или Глаз Сахары снятый с Международной космической станцииЛучшие ноябрьские снимки из космоса11:4730.11.2017
Все фотоленты

Джон Сноу за столом с бутербродами, Волан-де-Морт над Петербургом и Бэтмен рядом с полицейским — мир, который создают авторы проекта MXD. По их словам, они "вживляют в пространство что угодно, манипулируют образами и превращают обычный пейзаж в параллельную реальность". Герои популярных сериалов в советской квартире или во дворе провинциального города — RIA.RU собрал самые яркие работы в фотоленте.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена