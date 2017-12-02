Джон Сноу за столом с бутербродами, Волан-де-Морт над Петербургом и Бэтмен рядом с полицейским — мир, который создают авторы проекта MXD. По их словам, они "вживляют в пространство что угодно, манипулируют образами и превращают обычный пейзаж в параллельную реальность". Герои популярных сериалов в советской квартире или во дворе провинциального города — RIA.RU собрал самые яркие работы в фотоленте.
Джон Сноу с колбасой: арт-проект соединил сериалы с советской реальностью
08:0002.12.2017
05800
© Фото : MXDВ ноябре проект MXD представили пять авторов, которые ранее работали в "2D Among Us". В команде пять мужчин: Андрей Кочергин, Евгений Зубков, Лев Переулков, Виктор Могилат и Джентельмен Удачи.
В ноябре проект MXD представили пять авторов, которые ранее работали в "2D Among Us". В команде пять мужчин: Андрей Кочергин, Евгений Зубков, Лев Переулков, Виктор Могилат и Джентельмен Удачи.
© Фото : MXD/ Андрей КочергинОни создают коллажи, которые "вызовут приятную ностальгию, удивление или желание нажать на кнопку "сохранить в мои фотографии".
Они создают коллажи, которые "вызовут приятную ностальгию, удивление или желание нажать на кнопку "сохранить в мои фотографии".
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковГерои картинок — персонажи знаменитых сериалов: "Очень странные дела", "Игра престолов", "Шерлок", "Как я встретил вашу маму" и "Теория большого взрыва".
Герои картинок — персонажи знаменитых сериалов: "Очень странные дела", "Игра престолов", "Шерлок", "Как я встретил вашу маму" и "Теория большого взрыва".
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковМожно встретить и героев мультфильмов и кинокартин. Например, персонажей из "Безумного Макса" и "Гарри Поттера"
Можно встретить и героев мультфильмов и кинокартин. Например, персонажей из "Безумного Макса" и "Гарри Поттера"
© Фото : MXD/ Андрей КочергинПо словам Евгения Зубкова, фоны для фотографий берут из интернета или собирают из фрагментов разных снимков.
По словам Евгения Зубкова, фоны для фотографий берут из интернета или собирают из фрагментов разных снимков.
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковК выходу сериала "Очень странные дела" команда сделала серию снимков "Russian Stranger Things". В них они вписали героев сериала в советские урбанистические пейзажи.
К выходу сериала "Очень странные дела" команда сделала серию снимков "Russian Stranger Things". В них они вписали героев сериала в советские урбанистические пейзажи.
© Фото : MXD/ Андрей КочергинНекоторые коллажи становятся мемами. Их можно встретить в популярных сообществах в соцсетях.
Некоторые коллажи становятся мемами. Их можно встретить в популярных сообществах в соцсетях.
© Фото : MXD/ Виктор МогилатНедавно в рамках проекта вышла новая серия, которую назвали "Союз Советских Сюрреалистических Республик".
Недавно в рамках проекта вышла новая серия, которую назвали "Союз Советских Сюрреалистических Республик".
© Фото : MXD/ Андрей КочергинИдеи для своих работ находят повсюду. В частности, в городах, где они живут, — Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тюмени.
Идеи для своих работ находят повсюду. В частности, в городах, где они живут, — Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тюмени.
© Фото : MXD/ Андрей КочергинНа странице проекта, попимо стандартных коллажей с героями, вписанными в фотографии, можно встретить серию сделанных в фоторедакторе паспортов под названием: "Если бы персонажи "Игры престолов" получили Российское гражданство".
На странице проекта, попимо стандартных коллажей с героями, вписанными в фотографии, можно встретить серию сделанных в фоторедакторе паспортов под названием: "Если бы персонажи "Игры престолов" получили Российское гражданство".
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковПользователи соцстей утверждают, что авторы настолько хорошо делают свое дело, что не всегда можно сразу разгадать их задумку.
Пользователи соцстей утверждают, что авторы настолько хорошо делают свое дело, что не всегда можно сразу разгадать их задумку.
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковУ каждого из участников есть свой стиль: кто-то экспериментирует с небом и картинами, а кто-то — с известными личностями.
У каждого из участников есть свой стиль: кто-то экспериментирует с небом и картинами, а кто-то — с известными личностями.
© Фото : MXD/ Андрей КочергинВ дополненной реальности могут появиться и персонажи знаменитых картин, например Ван Гога.
В дополненной реальности могут появиться и персонажи знаменитых картин, например Ван Гога.
© Фото : MXD/ Евгений ЗубковСоздатели предоставили бесплатный доступ к изображениям в высоком разрешении, чтобы желающие могли их использовать как фон на рабочем столе или смартфоне.
Создатели предоставили бесплатный доступ к изображениям в высоком разрешении, чтобы желающие могли их использовать как фон на рабочем столе или смартфоне.
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