Джон Сноу с колбасой: арт-проект соединил сериалы с советской реальностью

Джон Сноу за столом с бутербродами, Волан-де-Морт над Петербургом и Бэтмен рядом с полицейским — мир, который создают авторы проекта MXD. По их словам, они "вживляют в пространство что угодно, манипулируют образами и превращают обычный пейзаж в параллельную реальность". Герои популярных сериалов в советской квартире или во дворе провинциального города — RIA.RU собрал самые яркие работы в фотоленте.