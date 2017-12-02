Декорации будто из конструктора "Лего", Супермен из комикса, эпизоды компьютерных игр и сахарный Элвис Пресли — все это соединилось и ожило в удивительном новом спектакле, который показал Государственный Театр Наций. "Синяя синяя птица" по мотивам знаменитой сказки Метерлинка стала первой премьерой этого сезона. Самые фантастические сцены из новой постановки — в фотоленте Ria.ru.
Шоу в стиле "Лего": в Театре Наций поставили "Синюю синюю птицу"
08:0002.12.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗнаменитая сказка Метерлинка стала лишь отправной точкой для авторов новой "Синей синей птицы". Режиссер Олег Глушков, художник-сценограф Вадим Воля и художник по костюмам Ольга-Мария Тумакова придумали новую историю приключений брата и сестры.
Знаменитая сказка Метерлинка стала лишь отправной точкой для авторов новой "Синей синей птицы". Режиссер Олег Глушков, художник-сценограф Вадим Воля и художник по костюмам Ольга-Мария Тумакова придумали новую историю приключений брата и сестры.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИстория девочки Матильды и ее брата — спектакль для семейного просмотра. На сцене сменяются одно за другим разные царства: то Таинственный лес (на фото), то Заводной город, то Река забвения.
История девочки Матильды и ее брата — спектакль для семейного просмотра. На сцене сменяются одно за другим разные царства: то Таинственный лес (на фото), то Заводной город, то Река забвения.
© РИА Новости / Евгений БиятовСпутник Матильды в этом путешествии — медвежонок Тидель, с которым девочка раньше играла. Создатели спектакля старались сделать его одновременно и современным, и придать ему черты ретроигрушки.
Спутник Матильды в этом путешествии — медвежонок Тидель, с которым девочка раньше играла. Создатели спектакля старались сделать его одновременно и современным, и придать ему черты ретроигрушки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКаждая сцена спектакля выдержана в особом стиле. Например, живут главные герои в доме, построенном в духе конструктора "Лего".
Каждая сцена спектакля выдержана в особом стиле. Например, живут главные герои в доме, построенном в духе конструктора "Лего".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЕще один неожиданный ход — парк аттракционов, повторяющий элементы компьютерной игры. В постановке использовано множество различных спецэффектов и трюков, было сделано порядка 50 костюмов.
Еще один неожиданный ход — парк аттракционов, повторяющий элементы компьютерной игры. В постановке использовано множество различных спецэффектов и трюков, было сделано порядка 50 костюмов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПо словам авторов, главным было не количество декораций и костюмов, а желание донести до зрителей главную идею спектакля. Это сказка о вечных ценностях, размышления и рассуждения о сути вещей и событий.
По словам авторов, главным было не количество декораций и костюмов, а желание донести до зрителей главную идею спектакля. Это сказка о вечных ценностях, размышления и рассуждения о сути вещей и событий.
© РИА Новости / Евгений БиятовАвторы костюмов и сценографии стали полноценными соавторами режиссера в новой "Синей синей птице". Они придумали разных необычных и неожиданных героев, с которыми встречается героиня сказки.
Авторы костюмов и сценографии стали полноценными соавторами режиссера в новой "Синей синей птице". Они придумали разных необычных и неожиданных героев, с которыми встречается героиня сказки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ одной из сцен на огромном экране появляется герой известных комиксов — Супермен.
В одной из сцен на огромном экране появляется герой известных комиксов — Супермен.
© РИА Новости / Евгений БиятовВ другой сцене перед зрителями оживают заводные фигурки часов. Для того чтобы добиться характерной механистичности при движении, актеров поставили на гироскутеры.
В другой сцене перед зрителями оживают заводные фигурки часов. Для того чтобы добиться характерной механистичности при движении, актеров поставили на гироскутеры.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ спектакле звучит множество песен, музыку написали композиторы Сергей Боголюбский и Дарья Ставрович.
В спектакле звучит множество песен, музыку написали композиторы Сергей Боголюбский и Дарья Ставрович.
© РИА Новости / Евгений БиятовПеред началом действия и в антракте герои спектакля общаются с публикой - владелец парка аттракционов сеньор Гастролли ходит по залу в сопровождении шарманщиков, а пингвины и другие "ожившие" птицы так и норовят пообщаться и выпить чаю со зрителями в буфете.
Перед началом действия и в антракте герои спектакля общаются с публикой - владелец парка аттракционов сеньор Гастролли ходит по залу в сопровождении шарманщиков, а пингвины и другие "ожившие" птицы так и норовят пообщаться и выпить чаю со зрителями в буфете.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"Синяя синяя птица" войдет в постоянный репертуар Театра Наций.
"Синяя синяя птица" войдет в постоянный репертуар Театра Наций.
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