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Церемония жеребьевки ЧМ-2018 в Государственном Кремлевском дворце

23:5501.12.2017
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Церемония официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева перед началом официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018
Выступление ансамбля народного танца Игоря Моисеева на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино на финальной жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2018
На официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
Ведущий церемонии шоумен и актер Иван Ургант, немецкий футболист Мирослав Клозе, певица Алсу (слева направо) с кубком чемпионата на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
Ассистент жеребьевки Никита Симонян на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
Ассистент жеребьевки бразильский футболист Кафу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
Ассистент жеребьевки итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
На официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
Тренеры футбольных сборных после официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (слева направо) на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
Президент РФ Владимир Путин, бразильский футболист Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона перед финальной жеребьёвкой чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. 1 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 состоялась в Кремлевском дворце.Церемония официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Церемония официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 состоялась в Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПосол чемпионата мира по футболу 2018 года и телеведущая Виктория Лопырева перед началом официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018.Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева перед началом официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года и телеведущая Виктория Лопырева перед началом официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПеред началом церемонии на сцене выступил Ансамбль народного танца Игоря Моисеева.Выступление ансамбля народного танца Игоря Моисеева на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Перед началом церемонии на сцене выступил Ансамбль народного танца Игоря Моисеева.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТакже на сцену вышел талисман предстоящего чемпионата - волк по кличке Забивака.Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Также на сцену вышел талисман предстоящего чемпионата - волк по кличке Забивака.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПеред началом жеребьевки с приветственными словами выступили президент России Владимир Путин и руководитель FIFA Джанни Инфантино.Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино на финальной жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Перед началом жеребьевки с приветственными словами выступили президент России Владимир Путин и руководитель FIFA Джанни Инфантино.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа мероприятии 32 командам-участницам чемпионата мира предстояло узнать своих соперников.На официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На мероприятии 32 командам-участницам чемпионата мира предстояло узнать своих соперников.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТакже зрителям был представлен Кубок ЧМ-2018.Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Также зрителям был представлен Кубок ЧМ-2018.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНаграду вынес на сцену немецкий футболист Мирослав Клозе.Ведущий церемонии шоумен и актер Иван Ургант, немецкий футболист Мирослав Клозе, певица Алсу (слева направо) с кубком чемпионата на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Награду вынес на сцену немецкий футболист Мирослав Клозе.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа жеребьевке ассистировал первый вице-президент Российского футбольного союза, бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян.Ассистент жеребьевки Никита Симонян на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
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На жеребьевке ассистировал первый вице-президент Российского футбольного союза, бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ церемонии принял участие бразильский футболист Кафу.Ассистент жеребьевки бразильский футболист Кафу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В церемонии принял участие бразильский футболист Кафу.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИтальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро также вытянул несколько шаров с номерами команд.Ассистент жеребьевки итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро также вытянул несколько шаров с номерами команд.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссия, будучи страной-хозяйкой чемпионата, вошла в группу А.На официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россия, будучи страной-хозяйкой чемпионата, вошла в группу А.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа мероприятии присутствовали тренеры всех футбольных сборных, которые примут участие в ЧМ-2018.Тренеры футбольных сборных после официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На мероприятии присутствовали тренеры всех футбольных сборных, которые примут участие в ЧМ-2018.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (слева направо).Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (слева направо) на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (слева направо).
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПеред началом церемонии президент России Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола: аргентинцем Диего Марадоной и бразильцем Пеле. Также на встрече присутствовали португальский футболист Роналду и соотечественник Пеле Роналдиньо.Президент РФ Владимир Путин, бразильский футболист Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона перед финальной жеребьёвкой чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. 1 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Перед началом церемонии президент России Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола: аргентинцем Диего Марадоной и бразильцем Пеле. Также на встрече присутствовали португальский футболист Роналду и соотечественник Пеле Роналдиньо.
Президент РФ Владимир Путин, бразильский футболист Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона перед финальной жеребьёвкой чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. 1 декабря 2017Церемония жеребьевки ЧМ-2018 в Государственном Кремлевском дворце23:5501.12.2017
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В пятницу в Москве прошла официальная жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие кадры с церемонии.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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zoirxon
Да, здравствует великий русский народ! Страна победителей!
00:24
02.12.2017
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