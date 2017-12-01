В пятницу в Москве прошла официальная жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие кадры с церемонии.
Церемония жеребьевки ЧМ-2018 в Государственном Кремлевском дворце
23:5501.12.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 состоялась в Кремлевском дворце.
Церемония официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 состоялась в Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПосол чемпионата мира по футболу 2018 года и телеведущая Виктория Лопырева перед началом официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018.
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года и телеведущая Виктория Лопырева перед началом официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПеред началом церемонии на сцене выступил Ансамбль народного танца Игоря Моисеева.
Перед началом церемонии на сцене выступил Ансамбль народного танца Игоря Моисеева.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТакже на сцену вышел талисман предстоящего чемпионата - волк по кличке Забивака.
Также на сцену вышел талисман предстоящего чемпионата - волк по кличке Забивака.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПеред началом жеребьевки с приветственными словами выступили президент России Владимир Путин и руководитель FIFA Джанни Инфантино.
Перед началом жеребьевки с приветственными словами выступили президент России Владимир Путин и руководитель FIFA Джанни Инфантино.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа мероприятии 32 командам-участницам чемпионата мира предстояло узнать своих соперников.
На мероприятии 32 командам-участницам чемпионата мира предстояло узнать своих соперников.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНаграду вынес на сцену немецкий футболист Мирослав Клозе.
Награду вынес на сцену немецкий футболист Мирослав Клозе.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа жеребьевке ассистировал первый вице-президент Российского футбольного союза, бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян.
На жеребьевке ассистировал первый вице-президент Российского футбольного союза, бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ церемонии принял участие бразильский футболист Кафу.
В церемонии принял участие бразильский футболист Кафу.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИтальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро также вытянул несколько шаров с номерами команд.
Итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро также вытянул несколько шаров с номерами команд.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссия, будучи страной-хозяйкой чемпионата, вошла в группу А.
Россия, будучи страной-хозяйкой чемпионата, вошла в группу А.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа мероприятии присутствовали тренеры всех футбольных сборных, которые примут участие в ЧМ-2018.
На мероприятии присутствовали тренеры всех футбольных сборных, которые примут участие в ЧМ-2018.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (слева направо).
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (слева направо).
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПеред началом церемонии президент России Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола: аргентинцем Диего Марадоной и бразильцем Пеле. Также на встрече присутствовали португальский футболист Роналду и соотечественник Пеле Роналдиньо.
Перед началом церемонии президент России Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола: аргентинцем Диего Марадоной и бразильцем Пеле. Также на встрече присутствовали португальский футболист Роналду и соотечественник Пеле Роналдиньо.
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