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Лучшие фото недели: форма олимпийской сборной, Бали и "Мисс Вселенная"

12:1301.12.2017
(обновлено: 12:14 01.12.2017)
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Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная Деми-Ли Нель-Питерс
Извержение вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии
Посетители на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи глав делегаций государств - членов ОДКБ
Люди на катке в Лондоне
Участницы конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Сторонники оппозиции возле горящего автомобиля в Найроби, Кения
Модели возле магазина Victoria's Secret в Нью-Йорке
Показ экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT
Артистка общается со зрителями во время шоу Легенда о романтике в провинции Хайнань, Китай
Мария Шарапова возле автомобиля Porsche 718 Cayman GTS на автосалоне в Лос-Анджелесе
Израильская полиция применяет слезоточивый газ во время демонстрации ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме
Солдаты во время зимней тренировки на снежном поле в Чанчуне, провинция Цзилинь, Китай. 28 ноября 2017
Детёныш жирафа родился у самки Ивы в Калининградском зоопарке
Протестующий в маске во время забастовки таксистов в Мадриде, Испания. 29 ноября 2017
Школьники на муниципальных выборах в Гаване
Военнослужащий 61-ой отдельной бригады морской пехоты Северного флота во время тренировки на базе морской пехоты Спутник в Печенгском районе Мурманской области
Бразильские болельщики радуются победе команды Гремио над аргентинским Ланусом в финале Кубка Либертадорес. 29 ноября 2017
Запуск ракеты Hyunmoo II на восточном побережье Южной Кореи. 29 ноября 2017
Индийские художники из Мадхья-Прадеш делают селфи перед выступлением в Национальном центре искусств, в Нью-Дели, Индия. 29 ноября 2017 года
Шторм на Шри-Ланке. 30 ноября 2017
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ. 29 ноября 2017
Военнослужащие на учениях по химической защите в ракетной бригаде Южного военного округа
Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
Жители Пхеньяна радуются успешному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 29 ноября 2017
Участники шествия в Киеве, посвященного годовщине начала событий на Майдане
Участники международной акции в Брюсселе за ликвидацию насилия в отношении женщин. 26 ноября 2017
Портье спит на лестнице на оптовом рынке в Бангалоре, Индия. 30 ноября 2017 года
Саудовские девушки фотографируются во время первого в истории Comic-Con Arabia в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 25 ноября 2017 года
Прохожие на рождественском базаре в Брюсселе
© REUTERS / Steve MarcusВ среду представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс объявлена победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2017".Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная Деми-Ли Нель-Питерс
© REUTERS / Steve Marcus
В среду представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс объявлена победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2017".
© REUTERS / Johannes P. ChristoИзвержение вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии привело к закрытию местного международного аэропорта, в результате чего резко сократился туристический поток.Извержение вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии
© REUTERS / Johannes P. Christo
Извержение вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии привело к закрытию местного международного аэропорта, в результате чего резко сократился туристический поток.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.Посетители на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Посетители на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи глав делегаций государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 30 ноября 2017 года.Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи глав делегаций государств - членов ОДКБ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи глав делегаций государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 30 ноября 2017 года.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiЛондонцы на катке в музее Сомерсет-хаус.Люди на катке в Лондоне
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Лондонцы на катке в музее Сомерсет-хаус.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы конкурса "Мисс Москва-2017" на сцене театрально-концертного зала "Мир" в Москве.Участницы конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участницы конкурса "Мисс Москва-2017" на сцене театрально-концертного зала "Мир" в Москве.
© REUTERS / StringerСторонники оппозиционной коалиции "На­ци­о­наль­ный суперальянс" вышли на улицы городов после того, как Верховный суд Кении поддержал переизбрание президента Ухуру Кениатты.Сторонники оппозиции возле горящего автомобиля в Найроби, Кения
© REUTERS / Stringer
Сторонники оппозиционной коалиции "На­ци­о­наль­ный суперальянс" вышли на улицы городов после того, как Верховный суд Кении поддержал переизбрание президента Ухуру Кениатты.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniМодели Роми Стридж, Жозефин Скривер, Адриана Лима и Жасмин Тукс возле магазина Victoria's Secret в Нью-Йорке.Модели возле магазина Victoria's Secret в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Модели Роми Стридж, Жозефин Скривер, Адриана Лима и Жасмин Тукс возле магазина Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве.Показ экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модели демонстрируют одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве.
© AFP 2017Артистка общается со зрителями во время шоу "Легенда о романтике" в провинции Хайнань, Китай.Артистка общается со зрителями во время шоу Легенда о романтике в провинции Хайнань, Китай
© AFP 2017
Артистка общается со зрителями во время шоу "Легенда о романтике" в провинции Хайнань, Китай.
© REUTERS / Mike BlakeМария Шарапова возле автомобиля Porsche 718 Cayman GTS на автосалоне в Лос-Анджелесе.Мария Шарапова возле автомобиля Porsche 718 Cayman GTS на автосалоне в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Мария Шарапова возле автомобиля Porsche 718 Cayman GTS на автосалоне в Лос-Анджелесе.
© REUTERS / Ronen ZvulunИзраильская полиция применяет слезоточивый газ во время демонстрации ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме 26 ноября.Израильская полиция применяет слезоточивый газ во время демонстрации ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме
© REUTERS / Ronen Zvulun
Израильская полиция применяет слезоточивый газ во время демонстрации ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме 26 ноября.
© REUTERS / Stringer Солдаты Народно-освободительной армии Китая во время зимней тренировки на снежном поле в Чанчуне, провинция Цзилинь.Солдаты во время зимней тренировки на снежном поле в Чанчуне, провинция Цзилинь, Китай. 28 ноября 2017
© REUTERS / Stringer
Солдаты Народно-освободительной армии Китая во время зимней тренировки на снежном поле в Чанчуне, провинция Цзилинь.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкДетёныш жирафа родился у самки Ивы в Калининградском зоопарке.Детёныш жирафа родился у самки Ивы в Калининградском зоопарке
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Детёныш жирафа родился у самки Ивы в Калининградском зоопарке.
© REUTERS / Juan MedinaПротестующий в маске во время забастовки таксистов в Мадриде против Uber.Протестующий в маске во время забастовки таксистов в Мадриде, Испания. 29 ноября 2017
© REUTERS / Juan Medina
Протестующий в маске во время забастовки таксистов в Мадриде против Uber.
© AP Photo / Ramon EspinosaШкольники на муниципальных выборах в Гаване.Школьники на муниципальных выборах в Гаване
© AP Photo / Ramon Espinosa
Школьники на муниципальных выборах в Гаване.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкВоеннослужащий 61-ой отдельной бригады морской пехоты Северного флота во время тренировки на базе морской пехоты "Спутник" в Печенгском районе Мурманской области.Военнослужащий 61-ой отдельной бригады морской пехоты Северного флота во время тренировки на базе морской пехоты Спутник в Печенгском районе Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащий 61-ой отдельной бригады морской пехоты Северного флота во время тренировки на базе морской пехоты "Спутник" в Печенгском районе Мурманской области.
© REUTERS / Diego VaraБразильские болельщики радуются победе команды "Гремио" над аргентинским "Ланусом" в финале Кубка Либертадорес.Бразильские болельщики радуются победе команды Гремио над аргентинским Ланусом в финале Кубка Либертадорес. 29 ноября 2017
© REUTERS / Diego Vara
Бразильские болельщики радуются победе команды "Гремио" над аргентинским "Ланусом" в финале Кубка Либертадорес.
© REUTERS / Yonhap/The Defence MinistryЗапуск ракеты Hyunmoo II на восточном побережье Южной Кореи в рамках военных учений.Запуск ракеты Hyunmoo II на восточном побережье Южной Кореи. 29 ноября 2017
© REUTERS / Yonhap/The Defence Ministry
Запуск ракеты Hyunmoo II на восточном побережье Южной Кореи в рамках военных учений.
© AFP 2017 / Sajjad HussainИндийские художники из Мадхья-Прадеш делают селфи перед выступлением в Национальном центре искусств в Нью-Дели, Индия.Индийские художники из Мадхья-Прадеш делают селфи перед выступлением в Национальном центре искусств, в Нью-Дели, Индия. 29 ноября 2017 года
© AFP 2017 / Sajjad Hussain
Индийские художники из Мадхья-Прадеш делают селфи перед выступлением в Национальном центре искусств в Нью-Дели, Индия.
© AFP 2017 / Ishara S. KodikaraШторм на Шри-Ланке стал причиной гибели трех человек, еще двое пропали без вести.Шторм на Шри-Ланке. 30 ноября 2017
© AFP 2017 / Ishara S. Kodikara
Шторм на Шри-Ланке стал причиной гибели трех человек, еще двое пропали без вести.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного молебна по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного молебна по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоеннослужащие на учениях по химической защите в ракетной бригаде Южного военного округа.Военнослужащие на учениях по химической защите в ракетной бригаде Южного военного округа
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие на учениях по химической защите в ракетной бригаде Южного военного округа.
© REUTERS / Steve MarcusУчастницы конкурса красоты "Мисс Вселенная-2017"Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
© REUTERS / Steve Marcus
Участницы конкурса красоты "Мисс Вселенная-2017"
© AFP 2017 / Kim Won-Jin Жители Пхеньяна радуются успешному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР.Жители Пхеньяна радуются успешному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 29 ноября 2017
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
Жители Пхеньяна радуются успешному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники шествия в Киеве, посвященного годовщине начала событий на Майдане.Участники шествия в Киеве, посвященного годовщине начала событий на Майдане
© РИА Новости / Стрингер
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Участники шествия в Киеве, посвященного годовщине начала событий на Майдане.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМеждународная акция в Брюсселе против насилия в отношении женщин.Участники международной акции в Брюсселе за ликвидацию насилия в отношении женщин. 26 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Международная акция в Брюсселе против насилия в отношении женщин.
© REUTERS / Abhishek N. ChinnappaПортье спит на лестнице на оптовом рынке в Бангалоре, Индия.Портье спит на лестнице на оптовом рынке в Бангалоре, Индия. 30 ноября 2017 года
© REUTERS / Abhishek N. Chinnappa
Портье спит на лестнице на оптовом рынке в Бангалоре, Индия.
© AFP 2017 / Fayez NureldineСаудовские девушки фотографируются во время первого в истории Comic-Con Arabia в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.Саудовские девушки фотографируются во время первого в истории Comic-Con Arabia в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 25 ноября 2017 года
© AFP 2017 / Fayez Nureldine
Саудовские девушки фотографируются во время первого в истории Comic-Con Arabia в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрохожие на рождественском базаре в Брюсселе.Прохожие на рождественском базаре в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прохожие на рождественском базаре в Брюсселе.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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