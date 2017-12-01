Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: форма олимпийской сборной, Бали и "Мисс Вселенная"
12:1301.12.2017
(обновлено: 12:14 01.12.2017)
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© REUTERS / Steve MarcusВ среду представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс объявлена победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2017".
В среду представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс объявлена победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2017".
© REUTERS / Johannes P. ChristoИзвержение вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии привело к закрытию местного международного аэропорта, в результате чего резко сократился туристический поток.
Извержение вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии привело к закрытию местного международного аэропорта, в результате чего резко сократился туристический поток.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
Посетители на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи глав делегаций государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 30 ноября 2017 года.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи глав делегаций государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 30 ноября 2017 года.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы конкурса "Мисс Москва-2017" на сцене театрально-концертного зала "Мир" в Москве.
Участницы конкурса "Мисс Москва-2017" на сцене театрально-концертного зала "Мир" в Москве.
© REUTERS / StringerСторонники оппозиционной коалиции "Национальный суперальянс" вышли на улицы городов после того, как Верховный суд Кении поддержал переизбрание президента Ухуру Кениатты.
Сторонники оппозиционной коалиции "Национальный суперальянс" вышли на улицы городов после того, как Верховный суд Кении поддержал переизбрание президента Ухуру Кениатты.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniМодели Роми Стридж, Жозефин Скривер, Адриана Лима и Жасмин Тукс возле магазина Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Модели Роми Стридж, Жозефин Скривер, Адриана Лима и Жасмин Тукс возле магазина Victoria's Secret в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве.
Модели демонстрируют одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве.
© AFP 2017Артистка общается со зрителями во время шоу "Легенда о романтике" в провинции Хайнань, Китай.
Артистка общается со зрителями во время шоу "Легенда о романтике" в провинции Хайнань, Китай.
© REUTERS / Mike BlakeМария Шарапова возле автомобиля Porsche 718 Cayman GTS на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Мария Шарапова возле автомобиля Porsche 718 Cayman GTS на автосалоне в Лос-Анджелесе.
© REUTERS / Ronen ZvulunИзраильская полиция применяет слезоточивый газ во время демонстрации ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме 26 ноября.
Израильская полиция применяет слезоточивый газ во время демонстрации ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме 26 ноября.
© REUTERS / Stringer Солдаты Народно-освободительной армии Китая во время зимней тренировки на снежном поле в Чанчуне, провинция Цзилинь.
Солдаты Народно-освободительной армии Китая во время зимней тренировки на снежном поле в Чанчуне, провинция Цзилинь.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкДетёныш жирафа родился у самки Ивы в Калининградском зоопарке.
Детёныш жирафа родился у самки Ивы в Калининградском зоопарке.
© AP Photo / Ramon EspinosaШкольники на муниципальных выборах в Гаване.
© AP Photo / Ramon Espinosa
Школьники на муниципальных выборах в Гаване.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкВоеннослужащий 61-ой отдельной бригады морской пехоты Северного флота во время тренировки на базе морской пехоты "Спутник" в Печенгском районе Мурманской области.
Военнослужащий 61-ой отдельной бригады морской пехоты Северного флота во время тренировки на базе морской пехоты "Спутник" в Печенгском районе Мурманской области.
© REUTERS / Diego VaraБразильские болельщики радуются победе команды "Гремио" над аргентинским "Ланусом" в финале Кубка Либертадорес.
Бразильские болельщики радуются победе команды "Гремио" над аргентинским "Ланусом" в финале Кубка Либертадорес.
© REUTERS / Yonhap/The Defence MinistryЗапуск ракеты Hyunmoo II на восточном побережье Южной Кореи в рамках военных учений.
Запуск ракеты Hyunmoo II на восточном побережье Южной Кореи в рамках военных учений.
© AFP 2017 / Sajjad HussainИндийские художники из Мадхья-Прадеш делают селфи перед выступлением в Национальном центре искусств в Нью-Дели, Индия.
Индийские художники из Мадхья-Прадеш делают селфи перед выступлением в Национальном центре искусств в Нью-Дели, Индия.
© AFP 2017 / Ishara S. KodikaraШторм на Шри-Ланке стал причиной гибели трех человек, еще двое пропали без вести.
Шторм на Шри-Ланке стал причиной гибели трех человек, еще двое пропали без вести.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного молебна по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного молебна по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоеннослужащие на учениях по химической защите в ракетной бригаде Южного военного округа.
Военнослужащие на учениях по химической защите в ракетной бригаде Южного военного округа.
© AFP 2017 / Kim Won-Jin Жители Пхеньяна радуются успешному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР.
Жители Пхеньяна радуются успешному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники шествия в Киеве, посвященного годовщине начала событий на Майдане.
Участники шествия в Киеве, посвященного годовщине начала событий на Майдане.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМеждународная акция в Брюсселе против насилия в отношении женщин.
Международная акция в Брюсселе против насилия в отношении женщин.
© AFP 2017 / Fayez NureldineСаудовские девушки фотографируются во время первого в истории Comic-Con Arabia в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Саудовские девушки фотографируются во время первого в истории Comic-Con Arabia в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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