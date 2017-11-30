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"Лос-премьерос": новинки калифорнийского автошоу

14:4230.11.2017
0900
Nissan Rogue на автосалоне в Лос-Анджелесе
Fiat 124 Spider на автосалоне в Лос-Анджелесе
Infiniti QX50 на автосалоне в Лос-Анджелесе
Ford GT на автосалоне в Лос-Анджелесе
Volkswagen I.D. Buzz на автосалоне в Лос-Анджелесе
Миниатюрная версия модели Porsche Cayenne на автосалоне в Лос-Анджелесе
Honda Odyssey на автосалоне в Лос-Анджелесе
BMW i Vision Dynamics на автосалоне в Лос-Анджелесе
Президент и главный исполнительный директор Jeep Майк Мэнли представляет Jeep Wrangler 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе
Volkswagen I.D. Crozz на автосалоне в Лос-Анджелесе
Автосалон в Лос-Анджелесе
Мария Шарапова возле автомобиля Porsche 718 Cayman GTS на автосалоне в Лос-Анджелесе
Chevrolet Corvette ZR1 на автосалоне в Лос-Анджелесе
Lexus RX 350L на автосалоне в Лос-Анджелесе
Электромобиль на автосалоне в Лос-Анджелесе
Lincoln Nautilus на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Frederic J. BrownNissan Rogue — один из шести автомобилей, специально построенных совместно с кинокомпанией Lucasfilm для рекламы фильма "Звездные войны: Последний джедай".Nissan Rogue на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
Nissan Rogue — один из шести автомобилей, специально построенных совместно с кинокомпанией Lucasfilm для рекламы фильма "Звездные войны: Последний джедай".
© AFP 2017 / Frederic J. BrownFiat осваивает Америку: на автосалон в Лос-Анджелесе итальянская компания привезла спорткар 124 Spider, созданный на базе Mazda MX-5.Fiat 124 Spider на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
Fiat осваивает Америку: на автосалон в Лос-Анджелесе итальянская компания привезла спорткар 124 Spider, созданный на базе Mazda MX-5.
© AP Photo / Chris CarlsonInfiniti называет QX50 самым главным автомобилем в своей истории. Этой чести кроссовер удостоился благодаря уникальному двигателю с изменяемой степенью сжатия, который впервые в мире оказался под капотом серийной машины.Infiniti QX50 на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Carlson
Infiniti называет QX50 самым главным автомобилем в своей истории. Этой чести кроссовер удостоился благодаря уникальному двигателю с изменяемой степенью сжатия, который впервые в мире оказался под капотом серийной машины.
© AFP 2017 / Frederic J. BrownСпорткар Ford GT водрузили на стену — таким образом авторы идеи, видимо, решили подчеркнуть легкость модели с карбоновым кузовом.Ford GT на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
Спорткар Ford GT водрузили на стену — таким образом авторы идеи, видимо, решили подчеркнуть легкость модели с карбоновым кузовом.
© AP Photo / Jae C. HongЭлектрический концепт микроавтобуса Volkswagen I.D. Buzz должен стать серийным в 2019 году и начать продаваться в США.Volkswagen I.D. Buzz на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Электрический концепт микроавтобуса Volkswagen I.D. Buzz должен стать серийным в 2019 году и начать продаваться в США.
© AFP 2017 / Frederic J. BrownPorsche привезла в Соединенные Штаты обновленный внедорожник Cayenne. Уменьшенная скульптура — еще один повод взглянуть на модель с другого ракурса.Миниатюрная версия модели Porsche Cayenne на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
Porsche привезла в Соединенные Штаты обновленный внедорожник Cayenne. Уменьшенная скульптура — еще один повод взглянуть на модель с другого ракурса.
© AFP 2017 / Frederic J. BrownКомпании Honda и Disney-ABC выступают в партнерстве: на стенде японской марки в Лос-Анджелесе можно найти минивэн Odyssey, стилизованный под мышку Минни.Honda Odyssey на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
Компании Honda и Disney-ABC выступают в партнерстве: на стенде японской марки в Лос-Анджелесе можно найти минивэн Odyssey, стилизованный под мышку Минни.
© AP Photo / Jae C. HongПрототип электрокара i Vision Dynamics демонстрирует ближайшее будущее компании BMW, но выглядит вполне серийно. От конвейера автомобиль отделяет лишь отсуствие зеркал заднего вида и ручек дверей.BMW i Vision Dynamics на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Прототип электрокара i Vision Dynamics демонстрирует ближайшее будущее компании BMW, но выглядит вполне серийно. От конвейера автомобиль отделяет лишь отсуствие зеркал заднего вида и ручек дверей.
© AP Photo / Chris CarlsonНовый утилитарный внедорожник Wrangler представил Майкл Мэнли, президент и генеральный директор Jeep и компании Chrysler Group LLC.Президент и главный исполнительный директор Jeep Майк Мэнли представляет Jeep Wrangler 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Carlson
Новый утилитарный внедорожник Wrangler представил Майкл Мэнли, президент и генеральный директор Jeep и компании Chrysler Group LLC.
© AP Photo / Jae C. HongВторой из трех электрокаров Volkswagen получил название I.D. Crozz. Его планируется начать выпускать на год позже, чем минивэн I.D. Buzz.Volkswagen I.D. Crozz на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Второй из трех электрокаров Volkswagen получил название I.D. Crozz. Его планируется начать выпускать на год позже, чем минивэн I.D. Buzz.
© REUTERS / Lucy NicholsonЭтот необычный автомобиль места на автосалоне себе не нашел: машина стоит при входе в здание конференц-центра, где проходит выставка.Автосалон в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Lucy Nicholson
Этот необычный автомобиль места на автосалоне себе не нашел: машина стоит при входе в здание конференц-центра, где проходит выставка.
© REUTERS / Mike BlakeРоссийская теннисистка Мария Шарапова снова стала лицом компании Porsche. В этот раз она рекламирует купе Porsche 718 Cayman GTS.Мария Шарапова возле автомобиля Porsche 718 Cayman GTS на автосалоне в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Российская теннисистка Мария Шарапова снова стала лицом компании Porsche. В этот раз она рекламирует купе Porsche 718 Cayman GTS.
© AFP 2017 / Mark RalstonСамый мощный Chevrolet Corvette с индексом ZR1 показался в Лос-Анджелесе в версии с электрической складной крышей. Кстати, у одноименного купе крыша тоже убирается, но вручную.Chevrolet Corvette ZR1 на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Mark Ralston
Самый мощный Chevrolet Corvette с индексом ZR1 показался в Лос-Анджелесе в версии с электрической складной крышей. Кстати, у одноименного купе крыша тоже убирается, но вручную.
© AP Photo / Jae C. HongLexus представил в Калифорнии удлиненную версию кроссовера RX. Модель получила индекс 350L и три ряда сидений для восьми пассажиров.Lexus RX 350L на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Lexus представил в Калифорнии удлиненную версию кроссовера RX. Модель получила индекс 350L и три ряда сидений для восьми пассажиров.
© REUTERS / Mike BlakeСамый загадочный электрокар автосалона в Лос-Анджелесе: тому, кто угадает его название, дают порулить.Электромобиль на автосалоне в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Самый загадочный электрокар автосалона в Лос-Анджелесе: тому, кто угадает его название, дают порулить.
© REUTERS / Lucy NicholsonLincoln привез на выставку обновленный кроссовер MKX. Самое главное изменение - это имя модели, которая теперь называется Nautilus.Lincoln Nautilus на автосалоне в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Lucy Nicholson
Lincoln привез на выставку обновленный кроссовер MKX. Самое главное изменение - это имя модели, которая теперь называется Nautilus.
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Автосалон в Лос-Анджелесе — это парад необычных и, как правило, дорогих автомобилей. Место проведения обязывает: от конференц-центра, где проходит выставка, до Голливуда всего каких-то десять минут на машине. Нынешний год не стал исключением.

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