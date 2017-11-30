В Москве показали новую форму олимпийской сборной России. В ней национальная команда выступит на Играх, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане.
Показ новой формы Олимпийской сборной России
13:3830.11.2017
(обновлено: 13:44 30.11.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНовую экипировку олимпийской сборной России показали на презентации в Москве в среду.
Новую экипировку олимпийской сборной России показали на презентации в Москве в среду.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКомпания ZASPORT стала официальным поставщиком Олимпийского комитета России в марте этого года.
Компания ZASPORT стала официальным поставщиком Олимпийского комитета России в марте этого года.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКомитет заключил контракт с Zasport, после того, как истек срок договора с Bosco di Ciliegi.
Комитет заключил контракт с Zasport, после того, как истек срок договора с Bosco di Ciliegi.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРанее Zasport выпустила линейку патриотических футболок со слоганом "Санкции? Не смешите мои искандеры".
Ранее Zasport выпустила линейку патриотических футболок со слоганом "Санкции? Не смешите мои искандеры".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ каждый комплект одежды входит парадный и тренировочные костюмы, ветровка, футболка, поло, брюки-чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки.
В каждый комплект одежды входит парадный и тренировочные костюмы, ветровка, футболка, поло, брюки-чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа мероприятии присутствовал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и многие именитые спортсмены.
На мероприятии присутствовал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и многие именитые спортсмены.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа показ также пришли фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина, волейболистка Екатерина Гамова, теннисистка Светлана Кузнецова и многие другие.
На показ также пришли фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина, волейболистка Екатерина Гамова, теннисистка Светлана Кузнецова и многие другие.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк"У нас в последнее время не очень хорошие новости. Надеюсь, что презентация формы добавит радости российским болельщикам", - сказал глава ОКР.
"У нас в последнее время не очень хорошие новости. Надеюсь, что презентация формы добавит радости российским болельщикам", - сказал глава ОКР.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСледующие Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
Следующие Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДля выступления российских спортсменов и членов делегации в Южной Корее подготовлено 795 комплектов экипировки.
Для выступления российских спортсменов и членов делегации в Южной Корее подготовлено 795 комплектов экипировки.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСмогут ли наши спортсмены надеть новую форму на зимних Играх в Пхенчхане, станет известно уже на следующей неделе
Смогут ли наши спортсмены надеть новую форму на зимних Играх в Пхенчхане, станет известно уже на следующей неделе
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРешение по допуску сборной России до Игр в Пхенчхане должно быть озвучено Международным олимпийским комитетом 5 декабря.
Решение по допуску сборной России до Игр в Пхенчхане должно быть озвучено Международным олимпийским комитетом 5 декабря.
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