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Показ новой формы Олимпийской сборной России

13:3830.11.2017
(обновлено: 13:44 30.11.2017)
01400
Модели демонстрируют одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
Модели демонстрируют одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
Показ экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT
Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНовую экипировку олимпийской сборной России показали на презентации в Москве в среду.Модели демонстрируют одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Новую экипировку олимпийской сборной России показали на презентации в Москве в среду.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКомпания ZASPORT стала официальным поставщиком Олимпийского комитета России в марте этого года.Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Компания ZASPORT стала официальным поставщиком Олимпийского комитета России в марте этого года.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКомитет заключил контракт с Zasport, после того, как истек срок договора с Bosco di Ciliegi.Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Комитет заключил контракт с Zasport, после того, как истек срок договора с Bosco di Ciliegi.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРанее Zasport выпустила линейку патриотических футболок со слоганом "Санкции? Не смешите мои искандеры".Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Ранее Zasport выпустила линейку патриотических футболок со слоганом "Санкции? Не смешите мои искандеры".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ каждый комплект одежды входит парадный и тренировочные костюмы, ветровка, футболка, поло, брюки-чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки.Модели демонстрируют одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В каждый комплект одежды входит парадный и тренировочные костюмы, ветровка, футболка, поло, брюки-чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа мероприятии присутствовал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и многие именитые спортсмены.Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На мероприятии присутствовал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и многие именитые спортсмены.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа показ также пришли фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина, волейболистка Екатерина Гамова, теннисистка Светлана Кузнецова и многие другие.Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На показ также пришли фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина, волейболистка Екатерина Гамова, теннисистка Светлана Кузнецова и многие другие.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк"У нас в последнее время не очень хорошие новости. Надеюсь, что презентация формы добавит радости российским болельщикам", - сказал глава ОКР.Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"У нас в последнее время не очень хорошие новости. Надеюсь, что презентация формы добавит радости российским болельщикам", - сказал глава ОКР.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСледующие Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Следующие Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДля выступления российских спортсменов и членов делегации в Южной Корее подготовлено 795 комплектов экипировки.Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Для выступления российских спортсменов и членов делегации в Южной Корее подготовлено 795 комплектов экипировки.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСмогут ли наши спортсмены надеть новую форму на зимних Играх в Пхенчхане, станет известно уже на следующей неделеПоказ экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Смогут ли наши спортсмены надеть новую форму на зимних Играх в Пхенчхане, станет известно уже на следующей неделе
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРешение по допуску сборной России до Игр в Пхенчхане должно быть озвучено Международным олимпийским комитетом 5 декабря.Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Решение по допуску сборной России до Игр в Пхенчхане должно быть озвучено Международным олимпийским комитетом 5 декабря.
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В Москве показали новую форму олимпийской сборной России. В ней национальная команда выступит на Играх, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане.

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