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Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2017 года

16:2530.11.2017
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
Беженцы рохинджа прибывают в лагерь Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш
Африканская львица Эмма с одним из трех львят в Екатеринбургском зоопарке
ПокСредний танк Т-34 (слева) и тяжёлый танк ИС-3 созданного на Северном флоте исторического взвода бронетехники времён Великой Отечественной войны во время показательного выезда на полигон в Мурманске
Участницы во время финала конкурса Топ модель России 2017 и Топ модель PLUS 2017
Туристка из Бразилии Жоанна Навега на выставке Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Военнослужащие Северного флота РФ во время тактико-специальных учений по наведению и обороне временной переправы через водные преграды в Мурманской области
Выступление пилотажной группы ВКС России Русские витязи на истребителях Су-30СМ во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
Игрок Спартака Зе Луиш в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами Спартак и Марибор
Военнослужащий на генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве
Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (справа на первом плане) во время марша своих сторонников в центре Киева
Художник рисует на одном из пляжей Севастополя
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев выходит из здания Замоскворецкого суда. 13 ноября 2017
Гитарист группы Scorpions Рудольф Шенкер выступает на концерте в Спорткомплексе Олимпийский в Москве
Мисс Москва-2016 Татьяна Цимфер (слева) и победительница конкурса Мисс Москва-2017 Елизавета Лопатина на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса Семья года
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в свой день рождения
Автомобильные и железнодорожные мосты через реку Иня в Новосибирске
Группа поддержки БК УНИКС выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы между УНИКС - Андорра
Участники национальной игры Бузкаши в Афганистане
Актриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит на акции в память о жертвах нескольких терактов во Франции
Самка дальневосточного леопарда по кличке Рона в Приморском сафари-парке во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Башня Цзинь Мао и телебашня Восточная жемчужина в районе Пудун в Шанхае
Участницы на фестивале близнецов Twins fest в Москве
Акция по очистке от мусора у подножия горы Белуха
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями после церемонии открытия памятника Александру III в Ялте
Поднятие флагов на церемонии открытия совместных антитеррористических учений КСБР государств-членов ОДКБ на полигоне Харбмайдон в Таджикистане
Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
Воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища осматривают бронеавтомобиль Тигр
Финал конкурса Мисс Москва-2017
Открытие Стереокатка в Парке Горького
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде лидеров экономик стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" во Вьетнаме.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде лидеров экономик стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" во Вьетнаме.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Шахневаз ХанПерейти в фотобанкБеженцы рохинджа прибывают в лагерь "Балухали" на границе Мьянмы и Бангладеш.Беженцы рохинджа прибывают в лагерь Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш
© РИА Новости / Шахневаз Хан
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Беженцы рохинджа прибывают в лагерь "Балухали" на границе Мьянмы и Бангладеш.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкАфриканская львица Эмма с одним из трех львят, родившихся 30 сентября, в Екатеринбургском зоопарке.Африканская львица Эмма с одним из трех львят в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Африканская львица Эмма с одним из трех львят, родившихся 30 сентября, в Екатеринбургском зоопарке.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСредний танк Т-34 (слева) и тяжелый танк ИС-3 созданного на Северном флоте исторического взвода бронетехники времен Великой Отечественной войны на полигоне в Мурманске.ПокСредний танк Т-34 (слева) и тяжёлый танк ИС-3 созданного на Северном флоте исторического взвода бронетехники времён Великой Отечественной войны во время показательного выезда на полигон в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
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Средний танк Т-34 (слева) и тяжелый танк ИС-3 созданного на Северном флоте исторического взвода бронетехники времен Великой Отечественной войны на полигоне в Мурманске.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастницы финала конкурса "Топ модель России 2017" и "Топ модель PLUS 2017".Участницы во время финала конкурса Топ модель России 2017 и Топ модель PLUS 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участницы финала конкурса "Топ модель России 2017" и "Топ модель PLUS 2017".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкТуристка из Бразилии Жоанна Навега на выставке "Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь" в Санкт-Петербурге.Туристка из Бразилии Жоанна Навега на выставке Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Туристка из Бразилии Жоанна Навега на выставке "Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкВоеннослужащие Северного флота во время тактико-специальных учений по наведению и обороне временной переправы через водные преграды в Мурманской области.Военнослужащие Северного флота РФ во время тактико-специальных учений по наведению и обороне временной переправы через водные преграды в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие Северного флота во время тактико-специальных учений по наведению и обороне временной переправы через водные преграды в Мурманской области.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВыступление пилотажной группы ВКС России "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.Выступление пилотажной группы ВКС России Русские витязи на истребителях Су-30СМ во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Выступление пилотажной группы ВКС России "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкИгрок "Спартака" Зе Луиш в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами "Спартак" (Россия, Москва) и "Марибор" (Словения, Марибор).Игрок Спартака Зе Луиш в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами Спартак и Марибор
© РИА Новости / Антон Денисов
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Игрок "Спартака" Зе Луиш в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами "Спартак" (Россия, Москва) и "Марибор" (Словения, Марибор).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВоеннослужащий на генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве.Военнослужащий на генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Военнослужащий на генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители перед началом митинг-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетители перед началом митинг-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЭкс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время марша своих сторонников в центре Киева.Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (справа на первом плане) во время марша своих сторонников в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время марша своих сторонников в центре Киева.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкХудожник рисует на одном из пляжей Севастополя.Художник рисует на одном из пляжей Севастополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Художник рисует на одном из пляжей Севастополя.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев после окончания заседания Замоскворецкого суда, где продолжились слушания по его делу.Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев выходит из здания Замоскворецкого суда. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев после окончания заседания Замоскворецкого суда, где продолжились слушания по его делу.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГитарист группы Scorpions Рудольф Шенкер во время концерта в Спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.Гитарист группы Scorpions Рудольф Шенкер выступает на концерте в Спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гитарист группы Scorpions Рудольф Шенкер во время концерта в Спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПобедительница конкурса красоты прошлого года Татьяна Цимфер коронует новую "Мисс Москва" Елизавету Лопатину.Мисс Москва-2016 Татьяна Цимфер (слева) и победительница конкурса Мисс Москва-2017 Елизавета Лопатина на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Победительница конкурса красоты прошлого года Татьяна Цимфер коронует новую "Мисс Москва" Елизавету Лопатину.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса "Семья года".Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса Семья года
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса "Семья года".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в свой день рождения.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в свой день рождения
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в свой день рождения.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАвтомобильные и железнодорожные мосты через реку Иня в Новосибирске.Автомобильные и железнодорожные мосты через реку Иня в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Автомобильные и железнодорожные мосты через реку Иня в Новосибирске.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГруппа поддержки выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы по баскетболу между командами УНИКС из Казани и "Андорра" из Андорра-ла-Вельи.Группа поддержки БК УНИКС выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы между УНИКС - Андорра
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Группа поддержки выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы по баскетболу между командами УНИКС из Казани и "Андорра" из Андорра-ла-Вельи.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники национальной игры Бузкаши в Афганистане.Участники национальной игры Бузкаши в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Участники национальной игры Бузкаши в Афганистане.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".Актриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".
© РИА Новости / Карина ПьерПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит на акции в память о жертвах терактов, произошедших в Парижском регионе 13 ноября 2015 года.Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит на акции в память о жертвах нескольких терактов во Франции
© РИА Новости / Карина Пьер
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Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит на акции в память о жертвах терактов, произошедших в Парижском регионе 13 ноября 2015 года.
© РИА Новости / Антон БалашовПерейти в фотобанкСамка дальневосточного леопарда по кличке Рона в Приморском сафари-парке во Владивостоке.Самка дальневосточного леопарда по кличке Рона в Приморском сафари-парке во Владивостоке
© РИА Новости / Антон Балашов
Перейти в фотобанк
Самка дальневосточного леопарда по кличке Рона в Приморском сафари-парке во Владивостоке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВстреча президентов России и Сирии Владимира Путин и Башара Асада в Сочи.Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Встреча президентов России и Сирии Владимира Путин и Башара Асада в Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБашня Цзинь Мао (слева) и телебашня "Восточная жемчужина" (в центре) в районе Пудун в Шанхае.Башня Цзинь Мао и телебашня Восточная жемчужина в районе Пудун в Шанхае
© РИА Новости / Илья Питалев
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Башня Цзинь Мао (слева) и телебашня "Восточная жемчужина" (в центре) в районе Пудун в Шанхае.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы фестиваля близнецов "Twins fest" в Москве.Участницы на фестивале близнецов Twins fest в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участницы фестиваля близнецов "Twins fest" в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВолонтеры в рамках Всероссийского экомарафона "360 минут" вывозят собранный летом мусор с лагеря у Аккемского озера, где проходит туристический маршрут к горе Белуха.Акция по очистке от мусора у подножия горы Белуха
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Волонтеры в рамках Всероссийского экомарафона "360 минут" вывозят собранный летом мусор с лагеря у Аккемского озера, где проходит туристический маршрут к горе Белуха.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с местными жителями после открытия памятника Александру III в Ялте.Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями после церемонии открытия памятника Александру III в Ялте
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин общается с местными жителями после открытия памятника Александру III в Ялте.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦеремония открытия совместных антитеррористических учений коллективных сил быстрого реагирования государств-членов ОДКБ на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.Поднятие флагов на церемонии открытия совместных антитеррористических учений КСБР государств-членов ОДКБ на полигоне Харбмайдон в Таджикистане
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Церемония открытия совместных антитеррористических учений коллективных сил быстрого реагирования государств-членов ОДКБ на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
© РИА Новости / Антон УницынПерейти в фотобанкУчастники ежегодного парада в честь Хэллоуина в Нью-Йорке.Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© РИА Новости / Антон Уницын
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Участники ежегодного парада в честь Хэллоуина в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоспитанники Краснодарского президентского кадетского училища осматривают бронеавтомобиль "Тигр" во время проведения дня открытых дверей в соединении специального назначения Южного военного округа.Воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища осматривают бронеавтомобиль Тигр
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища осматривают бронеавтомобиль "Тигр" во время проведения дня открытых дверей в соединении специального назначения Южного военного округа.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы конкурса "Мисс Москва-2017" на сцене театрально-концертного зала "Мир" в Москве.Финал конкурса Мисс Москва-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участницы конкурса "Мисс Москва-2017" на сцене театрально-концертного зала "Мир" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГости на открытии "Стереокатка" в Парке Горького в Москве.Открытие Стереокатка в Парке Горького
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Гости на открытии "Стереокатка" в Парке Горького в Москве.
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