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Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2017 года
16:2530.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде лидеров экономик стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" во Вьетнаме.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде лидеров экономик стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" во Вьетнаме.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Шахневаз ХанПерейти в фотобанкБеженцы рохинджа прибывают в лагерь "Балухали" на границе Мьянмы и Бангладеш.
Беженцы рохинджа прибывают в лагерь "Балухали" на границе Мьянмы и Бангладеш.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкАфриканская львица Эмма с одним из трех львят, родившихся 30 сентября, в Екатеринбургском зоопарке.
Африканская львица Эмма с одним из трех львят, родившихся 30 сентября, в Екатеринбургском зоопарке.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСредний танк Т-34 (слева) и тяжелый танк ИС-3 созданного на Северном флоте исторического взвода бронетехники времен Великой Отечественной войны на полигоне в Мурманске.
Средний танк Т-34 (слева) и тяжелый танк ИС-3 созданного на Северном флоте исторического взвода бронетехники времен Великой Отечественной войны на полигоне в Мурманске.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастницы финала конкурса "Топ модель России 2017" и "Топ модель PLUS 2017".
Участницы финала конкурса "Топ модель России 2017" и "Топ модель PLUS 2017".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкТуристка из Бразилии Жоанна Навега на выставке "Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь" в Санкт-Петербурге.
Туристка из Бразилии Жоанна Навега на выставке "Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкВоеннослужащие Северного флота во время тактико-специальных учений по наведению и обороне временной переправы через водные преграды в Мурманской области.
Военнослужащие Северного флота во время тактико-специальных учений по наведению и обороне временной переправы через водные преграды в Мурманской области.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВыступление пилотажной группы ВКС России "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
Выступление пилотажной группы ВКС России "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкИгрок "Спартака" Зе Луиш в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами "Спартак" (Россия, Москва) и "Марибор" (Словения, Марибор).
Игрок "Спартака" Зе Луиш в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами "Спартак" (Россия, Москва) и "Марибор" (Словения, Марибор).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВоеннослужащий на генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
Военнослужащий на генеральной репетиции марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители перед началом митинг-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
Посетители перед началом митинг-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЭкс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время марша своих сторонников в центре Киева.
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время марша своих сторонников в центре Киева.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев после окончания заседания Замоскворецкого суда, где продолжились слушания по его делу.
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев после окончания заседания Замоскворецкого суда, где продолжились слушания по его делу.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГитарист группы Scorpions Рудольф Шенкер во время концерта в Спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
Гитарист группы Scorpions Рудольф Шенкер во время концерта в Спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПобедительница конкурса красоты прошлого года Татьяна Цимфер коронует новую "Мисс Москва" Елизавету Лопатину.
Победительница конкурса красоты прошлого года Татьяна Цимфер коронует новую "Мисс Москва" Елизавету Лопатину.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса "Семья года".
Президент России Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса "Семья года".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в свой день рождения.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в свой день рождения.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАвтомобильные и железнодорожные мосты через реку Иня в Новосибирске.
Автомобильные и железнодорожные мосты через реку Иня в Новосибирске.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГруппа поддержки выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы по баскетболу между командами УНИКС из Казани и "Андорра" из Андорра-ла-Вельи.
Группа поддержки выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы по баскетболу между командами УНИКС из Казани и "Андорра" из Андорра-ла-Вельи.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники национальной игры Бузкаши в Афганистане.
Участники национальной игры Бузкаши в Афганистане.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".
Актриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".
© РИА Новости / Карина ПьерПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит на акции в память о жертвах терактов, произошедших в Парижском регионе 13 ноября 2015 года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит на акции в память о жертвах терактов, произошедших в Парижском регионе 13 ноября 2015 года.
© РИА Новости / Антон БалашовПерейти в фотобанкСамка дальневосточного леопарда по кличке Рона в Приморском сафари-парке во Владивостоке.
Самка дальневосточного леопарда по кличке Рона в Приморском сафари-парке во Владивостоке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВстреча президентов России и Сирии Владимира Путин и Башара Асада в Сочи.
Встреча президентов России и Сирии Владимира Путин и Башара Асада в Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБашня Цзинь Мао (слева) и телебашня "Восточная жемчужина" (в центре) в районе Пудун в Шанхае.
Башня Цзинь Мао (слева) и телебашня "Восточная жемчужина" (в центре) в районе Пудун в Шанхае.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы фестиваля близнецов "Twins fest" в Москве.
Участницы фестиваля близнецов "Twins fest" в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВолонтеры в рамках Всероссийского экомарафона "360 минут" вывозят собранный летом мусор с лагеря у Аккемского озера, где проходит туристический маршрут к горе Белуха.
Волонтеры в рамках Всероссийского экомарафона "360 минут" вывозят собранный летом мусор с лагеря у Аккемского озера, где проходит туристический маршрут к горе Белуха.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с местными жителями после открытия памятника Александру III в Ялте.
Президент России Владимир Путин общается с местными жителями после открытия памятника Александру III в Ялте.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦеремония открытия совместных антитеррористических учений коллективных сил быстрого реагирования государств-членов ОДКБ на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
Церемония открытия совместных антитеррористических учений коллективных сил быстрого реагирования государств-членов ОДКБ на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
© РИА Новости / Антон УницынПерейти в фотобанкУчастники ежегодного парада в честь Хэллоуина в Нью-Йорке.
Участники ежегодного парада в честь Хэллоуина в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоспитанники Краснодарского президентского кадетского училища осматривают бронеавтомобиль "Тигр" во время проведения дня открытых дверей в соединении специального назначения Южного военного округа.
Воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища осматривают бронеавтомобиль "Тигр" во время проведения дня открытых дверей в соединении специального назначения Южного военного округа.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы конкурса "Мисс Москва-2017" на сцене театрально-концертного зала "Мир" в Москве.
Участницы конкурса "Мисс Москва-2017" на сцене театрально-концертного зала "Мир" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГости на открытии "Стереокатка" в Парке Горького в Москве.
Гости на открытии "Стереокатка" в Парке Горького в Москве.
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