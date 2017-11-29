В Москве открылась выставка "Россия. Территория настоящего"

Выступая на открытии выставки, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что на снимках, вошедших в экспозицию, можно увидеть страну, которая заряжает своей энергией. "Нам удалось в этих фотографиях выделить тот живой компонент, за счет которого эмоционально страна развивается, это с одной стороны, а с другой стороны нам удалось показать своеобразие нашей страны", — сказал Киселев.