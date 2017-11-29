В Москве открылась выставка "Россия. Территория настоящего"
15:0029.11.2017
(обновлено: 15:21 29.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ церемонии открытия выставки принял участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль и руководитель службы визуальных проектов Агентства Оксана Олейник.
В церемонии открытия выставки принял участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль и руководитель службы визуальных проектов Агентства Оксана Олейник.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭкспозиция составлена из работ лауреатов крупнейших фотоконкурсов мира.
Экспозиция составлена из работ лауреатов крупнейших фотоконкурсов мира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФотографы попытались запечатлеть вековые традиции, сохраняемые в регионах России, и их трансформацию под воздействием новых технологий.
Фотографы попытались запечатлеть вековые традиции, сохраняемые в регионах России, и их трансформацию под воздействием новых технологий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыступая на открытии выставки, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что на снимках, вошедших в экспозицию, можно увидеть страну, которая заряжает своей энергией. "Нам удалось в этих фотографиях выделить тот живой компонент, за счет которого эмоционально страна развивается, это с одной стороны, а с другой стороны нам удалось показать своеобразие нашей страны", — сказал Киселев.
Выступая на открытии выставки, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что на снимках, вошедших в экспозицию, можно увидеть страну, которая заряжает своей энергией. "Нам удалось в этих фотографиях выделить тот живой компонент, за счет которого эмоционально страна развивается, это с одной стороны, а с другой стороны нам удалось показать своеобразие нашей страны", — сказал Киселев.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПо словам руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, выставка представляет зрителю глобальный образ современной страны, воссозданный в многообразии частных историй и судеб.
По словам руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, выставка представляет зрителю глобальный образ современной страны, воссозданный в многообразии частных историй и судеб.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВесь проект "Россия. Территория настоящего" будет выложен в интернет летом.
Весь проект "Россия. Территория настоящего" будет выложен в интернет летом.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭкспозиция будет открыта в Музее современной истории России до 24 декабря.
Экспозиция будет открыта в Музее современной истории России до 24 декабря.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловФотограф Владимир Астапкович на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
Фотограф Владимир Астапкович на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
Посетительница на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
В Музее современной истории России открылась фотовыставка "Россия. Территория настоящего" медиагруппы "Россия сегодня". Экспозиция поделена на тематические главы, каждая из которых рассказывает свою историю о стране, а все вместе они формируют портрет современной России. Среди авторов проекта — лауреаты крупнейших фотоконкурсов мира. Торжественная церемонии открытия выставки — в фотоленте Ria.ru.
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