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В Москве открылась выставка "Россия. Территория настоящего"

15:0029.11.2017
(обновлено: 15:21 29.11.2017)
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Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве. 29 ноября 2017
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве. 29 ноября 2017
Посетители на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки Россия. Территория настоящего. 29 ноября 2017
Посетители на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки Россия. Территория настоящего. 29 ноября 2017
Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
Посетители на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
Посетители на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
Фотограф Владимир Астапкович на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
Посетительница на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ церемонии открытия выставки принял участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль и руководитель службы визуальных проектов Агентства Оксана Олейник.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В церемонии открытия выставки принял участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль и руководитель службы визуальных проектов Агентства Оксана Олейник.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭкспозиция составлена из работ лауреатов крупнейших фотоконкурсов мира.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Экспозиция составлена из работ лауреатов крупнейших фотоконкурсов мира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФотографы попытались запечатлеть вековые традиции, сохраняемые в регионах России, и их трансформацию под воздействием новых технологий.Посетители на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Фотографы попытались запечатлеть вековые традиции, сохраняемые в регионах России, и их трансформацию под воздействием новых технологий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыступая на открытии выставки, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что на снимках, вошедших в экспозицию, можно увидеть страну, которая заряжает своей энергией. "Нам удалось в этих фотографиях выделить тот живой компонент, за счет которого эмоционально страна развивается, это с одной стороны, а с другой стороны нам удалось показать своеобразие нашей страны", — сказал Киселев.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки Россия. Территория настоящего. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Выступая на открытии выставки, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что на снимках, вошедших в экспозицию, можно увидеть страну, которая заряжает своей энергией. "Нам удалось в этих фотографиях выделить тот живой компонент, за счет которого эмоционально страна развивается, это с одной стороны, а с другой стороны нам удалось показать своеобразие нашей страны", — сказал Киселев.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПо словам руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, выставка представляет зрителю глобальный образ современной страны, воссозданный в многообразии частных историй и судеб.Посетители на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
По словам руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, выставка представляет зрителю глобальный образ современной страны, воссозданный в многообразии частных историй и судеб.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки Россия. Территория настоящего. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВесь проект "Россия. Территория настоящего" будет выложен в интернет летом.Посетители на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Весь проект "Россия. Территория настоящего" будет выложен в интернет летом.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭкспозиция будет открыта в Музее современной истории России до 24 декабря.Посетители на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Экспозиция будет открыта в Музее современной истории России до 24 декабря.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловФотограф Владимир Астапкович на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.Фотограф Владимир Астапкович на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Фотограф Владимир Астапкович на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.Посетительница на открытии выставки Россия. Территория настоящего в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетительница на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве.
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В Музее современной истории России открылась фотовыставка "Россия. Территория настоящего" медиагруппы "Россия сегодня". Экспозиция поделена на тематические главы, каждая из которых рассказывает свою историю о стране, а все вместе они формируют портрет современной России. Среди авторов проекта — лауреаты крупнейших фотоконкурсов мира. Торжественная церемонии открытия выставки — в фотоленте Ria.ru.
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