Открытие Архиерейского собора РПЦ

В среду в московском храме Христа Спасителя начал работу Архиерейский собор — высший орган управления Русской православной церкви. Заседания собора проходят в годовщину Октябрьской революции, начала массовых репрессий верующих и восстановления патриаршества после более чем двухвекового перерыва. Открытие собора — в фотоленте ria.ru