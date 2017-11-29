В среду в московском храме Христа Спасителя начал работу Архиерейский собор — высший орган управления Русской православной церкви. Заседания собора проходят в годовщину Октябрьской революции, начала массовых репрессий верующих и восстановления патриаршества после более чем двухвекового перерыва. Открытие собора — в фотоленте ria.ru
Открытие Архиерейского собора РПЦ
15:0329.11.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПеред началом первого пленарного заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала собора.
Перед началом первого пленарного заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа время проведения собора из Донского монастыря в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Тихона - патриарха, возглавившего Русскую церковь после восстановления патриаршества в 1917 году.
На время проведения собора из Донского монастыря в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Тихона - патриарха, возглавившего Русскую церковь после восстановления патриаршества в 1917 году.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа соборе как участники зарегистрировались 347 архиереев. Так много священнослужителей присутствуют на Архиерейском соборе впервые.
На соборе как участники зарегистрировались 347 архиереев. Так много священнослужителей присутствуют на Архиерейском соборе впервые.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам Архиерейского собора со вступительным словом.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам Архиерейского собора со вступительным словом.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредстоятель Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.
Предстоятель Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПо словам патриарха Кирилла, количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности".
По словам патриарха Кирилла, количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ своем вступительном слове патриарх Кирилл наметил повестку дня для участников Архиерейского собора.
В своем вступительном слове патриарх Кирилл наметил повестку дня для участников Архиерейского собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ ходе заседаний архиереи решат, будет ли расширен курс преподавания "Основ религиозной культуры и светской этики" в школах. Образовательная тематика станет одной из главных в повестке собора.
В ходе заседаний архиереи решат, будет ли расширен курс преподавания "Основ религиозной культуры и светской этики" в школах. Образовательная тематика станет одной из главных в повестке собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСобор также рассмотрит готовившийся церковью много лет документ, посвященный положению монастырей. В частности, будет установлен порядок использования монахами интернета.
Собор также рассмотрит готовившийся церковью много лет документ, посвященный положению монастырей. В частности, будет установлен порядок использования монахами интернета.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКроме того, архиереи примут решение по документу о церковном браке. Будет установлено, сколько раз верующие могут жениться или выходить замуж.
Кроме того, архиереи примут решение по документу о церковном браке. Будет установлено, сколько раз верующие могут жениться или выходить замуж.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЗаседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. А 4 декабря, в годовщину восстановления патриаршества, патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать представители православных поместных церквей мира.
Заседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. А 4 декабря, в годовщину восстановления патриаршества, патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать представители православных поместных церквей мира.
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