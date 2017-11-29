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В Москве открылась выставка "Россия. Территория настоящего"

11:4829.11.2017
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Водопад на территории природного парка водопадов Менделиха курорта Роза Хутор
Пилот в экзоскелете компании ЭкзоАтлет Виталий Данилов на прогулке в ЦПКиО им. Горького
Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) на площади имени Ленина в Новосибирске
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-04 на Гагаринский старт космодрома Байконур
Шаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию тэнгрианского общества Дух медведя и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики
Пастух наблюдает за выпасом коров Абердин-ангусской породы на поле холдинга АгриВолга в Ярославской области
Выпуск чугуна в домне Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК)
Серфинг на побережье Тихого океана в Камчатском крае
В лаборатории университета Иннополис. Специалист запускает программу для включения робота
Оформление интерьера в первом корпусе Технопарка, названного в честь русского ученого Александра Попова
Спортсмены во время гонок в дисциплине курс-рейс в рамках кубка Сибири по зимнему кайтингу на льду водохранилища Новосибирской ГЭС
Лебеди-кликуны на Лебедином озере, государственный природный комплексный заказник Лебединый, Алтайский край
Платье, созданное из оренбургских пуховых платков. Коллекция A LA RUSSE Anastasia Romantsova
Фрагмент фасада Стадиона Калининград, строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский
© РИА Новости / Владимир АстапковичВодопад на территории природного парка водопадов "Менделиха" курорта "Роза Хутор".Водопад на территории природного парка водопадов Менделиха курорта Роза Хутор
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Водопад на территории природного парка водопадов "Менделиха" курорта "Роза Хутор".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПилот в экзоскелете компании "ЭкзоАтлет" Виталий Данилов на прогулке в ЦПКиО им. Горького.Пилот в экзоскелете компании ЭкзоАтлет Виталий Данилов на прогулке в ЦПКиО им. Горького
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пилот в экзоскелете компании "ЭкзоАтлет" Виталий Данилов на прогулке в ЦПКиО им. Горького.
© РИА Новости / Александр КряжевНовосибирский академический театр оперы и балета на площади имени Ленина в Новосибирске.Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) на площади имени Ленина в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Новосибирский академический театр оперы и балета на площади имени Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Алексей ФилипповТранспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур".Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-04 на Гагаринский старт космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур".
© РИА Новости / Александр КряжевШаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию тэнгрианского общества "Дух медведя" и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики.Шаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию тэнгрианского общества Дух медведя и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию тэнгрианского общества "Дух медведя" и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПастух наблюдает за выпасом коров абердин-ангусской породы на поле холдинга "АгриВолга" в Ярославской области.Пастух наблюдает за выпасом коров Абердин-ангусской породы на поле холдинга АгриВолга в Ярославской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пастух наблюдает за выпасом коров абердин-ангусской породы на поле холдинга "АгриВолга" в Ярославской области.
© РИА Новости / Константин ЧалабовВыпуск чугуна в домне Новолипецкого металлургического комбината.Выпуск чугуна в домне Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК)
© РИА Новости / Константин Чалабов
Выпуск чугуна в домне Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Алексей ФилипповСерфинг на побережье Тихого океана в Камчатском крае.Серфинг на побережье Тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфинг на побережье Тихого океана в Камчатском крае.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоСпециалист запускает программу для включения робота в лаборатории университета Иннополис.В лаборатории университета Иннополис. Специалист запускает программу для включения робота
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Специалист запускает программу для включения робота в лаборатории университета Иннополис.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоОформление интерьера в первом корпусе Технопарка, названного в честь русского ученого Александра Попова.Оформление интерьера в первом корпусе Технопарка, названного в честь русского ученого Александра Попова
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Оформление интерьера в первом корпусе Технопарка, названного в честь русского ученого Александра Попова.
© РИА Новости / Александр КряжевСпортсмены во время гонок в дисциплине курс-рейс в рамках кубка Сибири по зимнему кайтингу на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.Спортсмены во время гонок в дисциплине курс-рейс в рамках кубка Сибири по зимнему кайтингу на льду водохранилища Новосибирской ГЭС
© РИА Новости / Александр Кряжев
Спортсмены во время гонок в дисциплине курс-рейс в рамках кубка Сибири по зимнему кайтингу на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.
© РИА Новости / Владимир ВяткинЛебеди-кликуны в государственном природном комплексном заказнике "Лебединый", Алтайский край.Лебеди-кликуны на Лебедином озере, государственный природный комплексный заказник Лебединый, Алтайский край
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Лебеди-кликуны в государственном природном комплексном заказнике "Лебединый", Алтайский край.
© РИА Новости / Владимир ПесняПлатье, созданное из оренбургских пуховых платков, из коллекции A LA RUSSE Анастасии Романцовой.Платье, созданное из оренбургских пуховых платков. Коллекция A LA RUSSE Anastasia Romantsova
© РИА Новости / Владимир Песня
Платье, созданное из оренбургских пуховых платков, из коллекции A LA RUSSE Анастасии Романцовой.
© РИА Новости / Владимир ПесняФрагмент фасада стадиона "Калининград", строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский.Фрагмент фасада Стадиона Калининград, строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский
© РИА Новости / Владимир Песня
Фрагмент фасада стадиона "Калининград", строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский.
Шаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию тэнгрианского общества Дух медведя и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республикиВ Москве открылась выставка "Россия. Территория настоящего"11:4829.11.2017
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В Музее современной истории России открылась фотовыставка "Россия. Территория настоящего" медиагруппы "Россия сегодня. Экспозиция поделена на тематические главы, каждая из которых рассказывает свою историю о стране, а все вместе они формируют портрет современной России. Среди авторов проекта — лауреаты крупнейших фотоконкурсов мира. Снимки, вошедшие в экспозицию выставки, — в фотоленте Ria.ru.

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