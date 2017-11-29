В Музее современной истории России открылась фотовыставка "Россия. Территория настоящего" медиагруппы "Россия сегодня. Экспозиция поделена на тематические главы, каждая из которых рассказывает свою историю о стране, а все вместе они формируют портрет современной России. Среди авторов проекта — лауреаты крупнейших фотоконкурсов мира. Снимки, вошедшие в экспозицию выставки, — в фотоленте Ria.ru.
В Москве открылась выставка "Россия. Территория настоящего"
11:4829.11.2017
03200
© РИА Новости / Владимир АстапковичВодопад на территории природного парка водопадов "Менделиха" курорта "Роза Хутор".
Водопад на территории природного парка водопадов "Менделиха" курорта "Роза Хутор".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПилот в экзоскелете компании "ЭкзоАтлет" Виталий Данилов на прогулке в ЦПКиО им. Горького.
Пилот в экзоскелете компании "ЭкзоАтлет" Виталий Данилов на прогулке в ЦПКиО им. Горького.
© РИА Новости / Александр КряжевНовосибирский академический театр оперы и балета на площади имени Ленина в Новосибирске.
Новосибирский академический театр оперы и балета на площади имени Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Алексей ФилипповТранспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур".
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур".
© РИА Новости / Александр КряжевШаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию тэнгрианского общества "Дух медведя" и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики.
Шаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию тэнгрианского общества "Дух медведя" и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПастух наблюдает за выпасом коров абердин-ангусской породы на поле холдинга "АгриВолга" в Ярославской области.
Пастух наблюдает за выпасом коров абердин-ангусской породы на поле холдинга "АгриВолга" в Ярославской области.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоСпециалист запускает программу для включения робота в лаборатории университета Иннополис.
Специалист запускает программу для включения робота в лаборатории университета Иннополис.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоОформление интерьера в первом корпусе Технопарка, названного в честь русского ученого Александра Попова.
Оформление интерьера в первом корпусе Технопарка, названного в честь русского ученого Александра Попова.
© РИА Новости / Александр КряжевСпортсмены во время гонок в дисциплине курс-рейс в рамках кубка Сибири по зимнему кайтингу на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.
Спортсмены во время гонок в дисциплине курс-рейс в рамках кубка Сибири по зимнему кайтингу на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.
© РИА Новости / Владимир ВяткинЛебеди-кликуны в государственном природном комплексном заказнике "Лебединый", Алтайский край.
Лебеди-кликуны в государственном природном комплексном заказнике "Лебединый", Алтайский край.
© РИА Новости / Владимир ПесняПлатье, созданное из оренбургских пуховых платков, из коллекции A LA RUSSE Анастасии Романцовой.
Платье, созданное из оренбургских пуховых платков, из коллекции A LA RUSSE Анастасии Романцовой.
© РИА Новости / Владимир ПесняФрагмент фасада стадиона "Калининград", строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский.
Фрагмент фасада стадиона "Калининград", строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+