РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Новая "Мисс Москва" и ее соперницы

12:1328.11.2017
0260221
Победительница конкурса Мисс Москва-2017 Елизавета Лопатина (в центре) на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Участницы конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Лада Мишина в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Анна Конаныхина в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Мисс Москва-2016 Татьяна Цимфер (слева) и победительница конкурса Мисс Москва-2017 Елизавета Лопатина на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Участницы конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Участница в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Участницы на сцене в финале конкурса Мисс Москва-2017
Анна Дильман в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Победительница конкурса Мисс Москва-2017 Елизавета Лопатина на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Алина Матус в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
Участница в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПобедительницей конкурса красоты и талантов "Мисс Москва-2017" стала 21-летняя Елизавета Лопатина. Девушка закончила Русско-Британский институт управления по специальности "Туризм".Победительница конкурса Мисс Москва-2017 Елизавета Лопатина (в центре) на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Победительницей конкурса красоты и талантов "Мисс Москва-2017" стала 21-летняя Елизавета Лопатина. Девушка закончила Русско-Британский институт управления по специальности "Туризм".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФинал конкурса прошел 27 ноября на сцене театрально-концертного зала "Мир" на Цветном бульваре.Участницы конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Финал конкурса прошел 27 ноября на сцене театрально-концертного зала "Мир" на Цветном бульваре.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛада Мишина была признана "Юной Красой Москвы". Девушке всего 14 лет.Лада Мишина в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Лада Мишина была признана "Юной Красой Москвы". Девушке всего 14 лет.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ номинации "Юная Мисс Москва" победила Анна Конаныхина.Анна Конаныхина в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В номинации "Юная Мисс Москва" победила Анна Конаныхина.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКороновала новую "Мисс Москва" по традиции победительница конкурса прошлого года Татьяна Цимфер.Мисс Москва-2016 Татьяна Цимфер (слева) и победительница конкурса Мисс Москва-2017 Елизавета Лопатина на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Короновала новую "Мисс Москва" по традиции победительница конкурса прошлого года Татьяна Цимфер.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ этом году конкурс впервые прошел без традиционного дефиле в купальниках. Этот этап был заменен состязанием в интеллекте.Участницы конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В этом году конкурс впервые прошел без традиционного дефиле в купальниках. Этот этап был заменен состязанием в интеллекте.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа протяжении нескольких месяцев перед финалом с девушками работали хореографы, стилисты и психологи.Участница в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На протяжении нескольких месяцев перед финалом с девушками работали хореографы, стилисты и психологи.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ финале конкурса "Мисс Москва-2017" соревновались 40 участниц.Участницы на сцене в финале конкурса Мисс Москва-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В финале конкурса "Мисс Москва-2017" соревновались 40 участниц.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкТитул "Краса Москвы" завоевала Анна Дильман.Анна Дильман в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Титул "Краса Москвы" завоевала Анна Дильман.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПобедительница конкурса Елизавета Лопатина сможет представлять Москву на конкурсе "Краса России".Победительница конкурса Мисс Москва-2017 Елизавета Лопатина на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Победительница конкурса Елизавета Лопатина сможет представлять Москву на конкурсе "Краса России".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкАлина Матус была удостоена особой отметки организаторов конкурса "Мисс Москва-2017".Алина Матус в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Алина Матус была удостоена особой отметки организаторов конкурса "Мисс Москва-2017".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКонкурс "Мисс Москва" проводится с 1994 года.Участница в финале конкурса Мисс Москва-2017 на сцене театрально-концертного зала Мир в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Конкурс "Мисс Москва" проводится с 1994 года.
Мисс Москва-2016 Татьяна Цимфер (слева) и победительница конкурса Мисс Москва-2017 Елизавета Лопатина на сцене театрально-концертного зала Мир в МосквеНовая "Мисс Москва" и ее соперницы12:1328.11.2017
Извержение вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии. 26 ноября 2017Извержение вулкана Агунг на Бали17:3027.11.2017
Вынос гроба после церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в МосквеПрощание с Хворостовским15:5727.11.2017
БонанзаВторым будешь? Города, где живет всего один человек14:5827.11.2017
Участница Детского Евровидения-2017 от России Полина Богусевич во время репетиции"Крылья" Полины: певица из России победила на "Детском Евровидении"14:4827.11.2017
Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная Деми-Ли Нель-ПитерсВ Лас-Вегасе выбрали самую красивую девушку Вселенной11:5827.11.2017
Атакует морская пехотаСлужба "черных беретов"08:3227.11.2017
Супермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма Сияние в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваляЗвездные мамы года09:0026.11.2017
Показ Victoria's Secret в ШанхаеЛучшие фото недели: сибирский автобот, словенский Крампус и кот-дипломат16:2524.11.2017
Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-ШаганЩит Москвы: пуск модернизированной ракеты системы ПРО в Казахстане13:3124.11.2017
Все фотоленты

В российской столице выбрали самую красивую девушку города. Участницы конкурса "Мисс Москва" и обладательница заветного титула — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена