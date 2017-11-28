В российской столице выбрали самую красивую девушку города. Участницы конкурса "Мисс Москва" и обладательница заветного титула — в фотоленте Ria.ru.
Новая "Мисс Москва" и ее соперницы
12:1328.11.2017
02602021
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПобедительницей конкурса красоты и талантов "Мисс Москва-2017" стала 21-летняя Елизавета Лопатина. Девушка закончила Русско-Британский институт управления по специальности "Туризм".
Победительницей конкурса красоты и талантов "Мисс Москва-2017" стала 21-летняя Елизавета Лопатина. Девушка закончила Русско-Британский институт управления по специальности "Туризм".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФинал конкурса прошел 27 ноября на сцене театрально-концертного зала "Мир" на Цветном бульваре.
Финал конкурса прошел 27 ноября на сцене театрально-концертного зала "Мир" на Цветном бульваре.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛада Мишина была признана "Юной Красой Москвы". Девушке всего 14 лет.
Лада Мишина была признана "Юной Красой Москвы". Девушке всего 14 лет.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ номинации "Юная Мисс Москва" победила Анна Конаныхина.
В номинации "Юная Мисс Москва" победила Анна Конаныхина.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКороновала новую "Мисс Москва" по традиции победительница конкурса прошлого года Татьяна Цимфер.
Короновала новую "Мисс Москва" по традиции победительница конкурса прошлого года Татьяна Цимфер.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ этом году конкурс впервые прошел без традиционного дефиле в купальниках. Этот этап был заменен состязанием в интеллекте.
В этом году конкурс впервые прошел без традиционного дефиле в купальниках. Этот этап был заменен состязанием в интеллекте.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа протяжении нескольких месяцев перед финалом с девушками работали хореографы, стилисты и психологи.
На протяжении нескольких месяцев перед финалом с девушками работали хореографы, стилисты и психологи.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ финале конкурса "Мисс Москва-2017" соревновались 40 участниц.
В финале конкурса "Мисс Москва-2017" соревновались 40 участниц.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПобедительница конкурса Елизавета Лопатина сможет представлять Москву на конкурсе "Краса России".
Победительница конкурса Елизавета Лопатина сможет представлять Москву на конкурсе "Краса России".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкАлина Матус была удостоена особой отметки организаторов конкурса "Мисс Москва-2017".
Алина Матус была удостоена особой отметки организаторов конкурса "Мисс Москва-2017".
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