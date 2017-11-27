"Крылья" Полины: певица из России победила на "Детском Евровидении"

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"Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне. Все очень смешанно, я даже не понимаю, что я буду делать, как я буду жить", - призналась журналистам юная певица сразу после церемонии награждения.