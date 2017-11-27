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"Крылья" Полины: певица из России победила на "Детском Евровидении"

14:4827.11.2017
(обновлено: 14:49 27.11.2017)
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Российская певица Полина Богусевич выступает в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
Российская певица Полина Богусевич выступает в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
Выступление российский певицы Полины Богусевич в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси, после окончания церемонии награждения
Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
Участница Детского Евровидения-2017 от России Полина Богусевич во время репетиции
Российская певица Полина Богусевич на церемонии награждения после окончания выступления в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
Российская певица Полина Богусевич выступает в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesПятнадцатый детский конкурс "Евровидения" прошел в минувшие выходные в Тбилиси.Российская певица Полина Богусевич выступает в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Пятнадцатый детский конкурс "Евровидения" прошел в минувшие выходные в Тбилиси.
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкРоссию на конкурсе представляла ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого 14-летняя Полина Богусевич.Российская певица Полина Богусевич выступает в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Sputnik / Денис Асланов
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Россию на конкурсе представляла ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого 14-летняя Полина Богусевич.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesВ Тбилиси Полина выступала под номером 13 с песней "Крылья".Выступление российский певицы Полины Богусевич в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
В Тбилиси Полина выступала под номером 13 с песней "Крылья".
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкВ этом году победитель конкурса определялся на основании голосования зрителей и оценки национального жюри.Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси, после окончания церемонии награждения
© Sputnik / Денис Асланов
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В этом году победитель конкурса определялся на основании голосования зрителей и оценки национального жюри.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesАвстралийские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017".Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Австралийские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017".
© Фото : European Broadcasting Union / Thomas HansesДо выступления на "Детском Евровидении" Полина уже успела принять участие в проектах "Голос. Дети", "Песня года", "Окно в Париж" и "Школа музыки".Участница Детского Евровидения-2017 от России Полина Богусевич во время репетиции
© Фото : European Broadcasting Union / Thomas Hanses
До выступления на "Детском Евровидении" Полина уже успела принять участие в проектах "Голос. Дети", "Песня года", "Окно в Париж" и "Школа музыки".
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкПолина Богусевич является лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".Российская певица Полина Богусевич на церемонии награждения после окончания выступления в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
© Sputnik / Денис Асланов
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Полина Богусевич является лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesВо время голосования в финале конкурса "Детское Евровидение" Полина Богусевич получила 188 баллов, обогнав участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов.Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Во время голосования в финале конкурса "Детское Евровидение" Полина Богусевич получила 188 баллов, обогнав участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов.
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанк"У Полины просто невероятные вокальные данные, я думаю, что на пальцах можно пересчитать детей с такими вокальными данными. И, конечно, ее целеустремленность, ее трудолюбие — все в целом дало такой отличный результат", — отметила гендиректор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц, комментируя победу Полины на конкурсе.Российская певица Полина Богусевич выступает в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
"У Полины просто невероятные вокальные данные, я думаю, что на пальцах можно пересчитать детей с такими вокальными данными. И, конечно, ее целеустремленность, ее трудолюбие — все в целом дало такой отличный результат", — отметила гендиректор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц, комментируя победу Полины на конкурсе.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesКипрские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси.Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Кипрские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesСама юная певица призналась, что сильно нервничала во время конкурса и даже не сразу поняла, что победила.Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Сама юная певица призналась, что сильно нервничала во время конкурса и даже не сразу поняла, что победила.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesГрузия впервые принимала детское "Евровидение". Конкурс проходил под слоганом "Сияй ярко".Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Грузия впервые принимала детское "Евровидение". Конкурс проходил под слоганом "Сияй ярко".
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesГолландские болельщики на финале конкурса "Детское Евровидение - 2017".Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Голландские болельщики на финале конкурса "Детское Евровидение - 2017".
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанк"Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне. Все очень смешанно, я даже не понимаю, что я буду делать, как я буду жить", - призналась журналистам юная певица сразу после церемонии награждения.Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Sputnik / Денис Асланов
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"Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне. Все очень смешанно, я даже не понимаю, что я буду делать, как я буду жить", - призналась журналистам юная певица сразу после церемонии награждения.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesРоссийские болельщики на конкурсе "Детское Евровидение - 2017".Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Российские болельщики на конкурсе "Детское Евровидение - 2017".
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В Грузии прошел финал "Детского Евровидения", который выиграла представительница России. Юная певица Полина Богусевич — в фотоленте Ria.ru.

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