В Грузии прошел финал "Детского Евровидения", который выиграла представительница России. Юная певица Полина Богусевич — в фотоленте Ria.ru.
"Крылья" Полины: певица из России победила на "Детском Евровидении"
14:4827.11.2017
(обновлено: 14:49 27.11.2017)
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© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesПятнадцатый детский конкурс "Евровидения" прошел в минувшие выходные в Тбилиси.
Пятнадцатый детский конкурс "Евровидения" прошел в минувшие выходные в Тбилиси.
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкРоссию на конкурсе представляла ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого 14-летняя Полина Богусевич.
Россию на конкурсе представляла ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого 14-летняя Полина Богусевич.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesВ Тбилиси Полина выступала под номером 13 с песней "Крылья".
В Тбилиси Полина выступала под номером 13 с песней "Крылья".
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкВ этом году победитель конкурса определялся на основании голосования зрителей и оценки национального жюри.
В этом году победитель конкурса определялся на основании голосования зрителей и оценки национального жюри.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesАвстралийские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017".
Австралийские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017".
© Фото : European Broadcasting Union / Thomas HansesДо выступления на "Детском Евровидении" Полина уже успела принять участие в проектах "Голос. Дети", "Песня года", "Окно в Париж" и "Школа музыки".
До выступления на "Детском Евровидении" Полина уже успела принять участие в проектах "Голос. Дети", "Песня года", "Окно в Париж" и "Школа музыки".
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкПолина Богусевич является лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".
Полина Богусевич является лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesВо время голосования в финале конкурса "Детское Евровидение" Полина Богусевич получила 188 баллов, обогнав участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов.
Во время голосования в финале конкурса "Детское Евровидение" Полина Богусевич получила 188 баллов, обогнав участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов.
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанк"У Полины просто невероятные вокальные данные, я думаю, что на пальцах можно пересчитать детей с такими вокальными данными. И, конечно, ее целеустремленность, ее трудолюбие — все в целом дало такой отличный результат", — отметила гендиректор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц, комментируя победу Полины на конкурсе.
"У Полины просто невероятные вокальные данные, я думаю, что на пальцах можно пересчитать детей с такими вокальными данными. И, конечно, ее целеустремленность, ее трудолюбие — все в целом дало такой отличный результат", — отметила гендиректор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц, комментируя победу Полины на конкурсе.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesКипрские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси.
Кипрские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesСама юная певица призналась, что сильно нервничала во время конкурса и даже не сразу поняла, что победила.
Сама юная певица призналась, что сильно нервничала во время конкурса и даже не сразу поняла, что победила.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesГрузия впервые принимала детское "Евровидение". Конкурс проходил под слоганом "Сияй ярко".
Грузия впервые принимала детское "Евровидение". Конкурс проходил под слоганом "Сияй ярко".
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesГолландские болельщики на финале конкурса "Детское Евровидение - 2017".
Голландские болельщики на финале конкурса "Детское Евровидение - 2017".
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанк"Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне. Все очень смешанно, я даже не понимаю, что я буду делать, как я буду жить", - призналась журналистам юная певица сразу после церемонии награждения.
"Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне. Все очень смешанно, я даже не понимаю, что я буду делать, как я буду жить", - призналась журналистам юная певица сразу после церемонии награждения.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesРоссийские болельщики на конкурсе "Детское Евровидение - 2017".
Российские болельщики на конкурсе "Детское Евровидение - 2017".
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