Более двух тысяч туристов не смогли в выходные вылететь с острова Бали из-за извержения вулкана Агунг. Gоследствия стихийного бедствия — в фотоленте Ria.ru.
Извержение вулкана Агунг на Бали
17:3027.11.2017
(обновлено: 17:31 27.11.2017)
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© REUTERS / Antara Foto/Nyoman BudhianaВторое за неделю извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском острове Бали 26 ноября.
Второе за неделю извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском острове Бали 26 ноября.
© REUTERS / Antara Foto/Nyoman BudhianaЗа неделю до этого, 21 ноября, дым от вулкана Агунг поднимался на высоту 700 метров от кратера. Тогда агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.
За неделю до этого, 21 ноября, дым от вулкана Агунг поднимался на высоту 700 метров от кратера. Тогда агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.
© REUTERS / Emilio Kuzma-Floyd/ @eyes_of_a_nomadВ воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту четырех тысяч метров, и на острове был введен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта.
В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту четырех тысяч метров, и на острове был введен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта.
© REUTERS / Antara Foto/Wira SuryantalaИз-за облака пепла власти на 18 часов закрыли не только международный аэропорт на Бали, но и аэропорт острова Ломбок. В общей сложности в аэропорту Денпасар было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.
Из-за облака пепла власти на 18 часов закрыли не только международный аэропорт на Бали, но и аэропорт острова Ломбок. В общей сложности в аэропорту Денпасар было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.
© AP Photo / Firdia LisnawatiВласти Индонезии рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана Агунг.
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Власти Индонезии рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана Агунг.
© REUTERS / Johannes P. ChristoМежду тем, никакой паники на острове среди местных жителей или туристов пока нет.
Между тем, никакой паники на острове среди местных жителей или туристов пока нет.
© REUTERS / Johannes P. ChristoПо данным консульства, на Бали сейчас находятся порядка 5-6 тысяч россиян, в основном, туристы, вопрос об их эвакуации из-за извержения вулкана Анунг пока не стоит.
По данным консульства, на Бали сейчас находятся порядка 5-6 тысяч россиян, в основном, туристы, вопрос об их эвакуации из-за извержения вулкана Анунг пока не стоит.
© REUTERS / Petra SimkovaРоссийские туроператоры пока не получали от клиентов ни одного заявления об отказе от уже приобретенных туров на индонезийский остров из-за извержения вулкана.
Российские туроператоры пока не получали от клиентов ни одного заявления об отказе от уже приобретенных туров на индонезийский остров из-за извержения вулкана.
© REUTERS / Antara Foto/Nyoman BudhianaТуркомпании готовы продлить и оплатить проживание своих клиентов в отелях на индонезийских островах Бали и Ломбок до тех пор, пока не будут разрешены вылеты из местных аэропортов, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Туркомпании готовы продлить и оплатить проживание своих клиентов в отелях на индонезийских островах Бали и Ломбок до тех пор, пока не будут разрешены вылеты из местных аэропортов, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
© AFP 2017 / Sonny TumbelakaЖители Бали молятся у горы Агунг в надежде предотвратить извержение вулкана.
Жители Бали молятся у горы Агунг в надежде предотвратить извержение вулкана.
© REUTERS / Johannes P. ChristoСамое крупное извержение вулкана Агунг произошло в 1963 году, в результате него погибли более тысячи человек.
Самое крупное извержение вулкана Агунг произошло в 1963 году, в результате него погибли более тысячи человек.
© AFP 2017 / Sonny TumbelakaИндонезия в 2017 году занимает третье место в рейтинге стран Юго-Восточной Азии, пользующихся популярностью у самостоятельных путешественников, после Таиланда и Малайзии.
Индонезия в 2017 году занимает третье место в рейтинге стран Юго-Восточной Азии, пользующихся популярностью у самостоятельных путешественников, после Таиланда и Малайзии.
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