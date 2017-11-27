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Служба "черных беретов"

08:3227.11.2017
(обновлено: 08:33 27.11.2017)
0430
Бронетранспортеры с морскими пехотинцами выходят на берег мыса Клерка залива Петра Великого во время высадки морского десанта в ходе Тактических учений на полигоне Клерк с участием десантно-штурмовых подразделений, кораблей Тихоокеанского флота, армейской и штурмовой авиации Восточного военного округа
Морские пехотинцы у вертолета на совместных учениях разведывательно-десантных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота и армейской авиации Восточного военного округа
Артиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ приветствуют салютом индийские корабли
Показательные выступления морских пехотинцев Балтийского Флота на воинском полигоне ЗВО Хмелевка
Парашютисты морской пехоты Тихоокеанского флота выполняют прыжок с борта самолета Ан-26
Атакует морская пехота
Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа
Морская пехота Черноморского флота (ЧФ) России
Морские пехотинцы десантно-штурмовой роты на учениях соединений морской пехоты Тихоокеанского флота
Военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска
Морская пехота России
Показательные выступления морской пехоты на праздничных торжествах в День Военно-морского флота в Новороссийске
Морской пехотинец наносит на лицо боевую раскраску перед началом батальонных тактических учений (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота
Военнослужащие отдельной гвардейской бригады береговых войск Балтийского флота во время парада, посвященного 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
Десантирование морских пехотинцев во время батальонных тактических учений (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота с высадкой воздушного и морского десантов на полигоне Клерк в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВысадка морского десанта на полигоне "Клерк" во время учений десантно-штурмовых подразделений, кораблей Тихоокеанского флота, армейской и штурмовой авиации Восточного военного округа.Бронетранспортеры с морскими пехотинцами выходят на берег мыса Клерка залива Петра Великого во время высадки морского десанта в ходе Тактических учений на полигоне Клерк с участием десантно-штурмовых подразделений, кораблей Тихоокеанского флота, армейской и штурмовой авиации Восточного военного округа
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Высадка морского десанта на полигоне "Клерк" во время учений десантно-штурмовых подразделений, кораблей Тихоокеанского флота, армейской и штурмовой авиации Восточного военного округа.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСовместные учения разведывательно-десантных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота и армейской авиации Восточного военного округа.Морские пехотинцы у вертолета на совместных учениях разведывательно-десантных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота и армейской авиации Восточного военного округа
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Совместные учения разведывательно-десантных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота и армейской авиации Восточного военного округа.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАртиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота приветствуют салютом индийские корабли.Артиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ приветствуют салютом индийские корабли
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Артиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота приветствуют салютом индийские корабли.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПоказательные выступления морских пехотинцев Балтийского флота на воинском полигоне ЗВО "Хмелевка".Показательные выступления морских пехотинцев Балтийского Флота на воинском полигоне ЗВО Хмелевка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Показательные выступления морских пехотинцев Балтийского флота на воинском полигоне ЗВО "Хмелевка".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПарашютисты морской пехоты Тихоокеанского флота выполняют прыжок с борта самолета Ан-26.Парашютисты морской пехоты Тихоокеанского флота выполняют прыжок с борта самолета Ан-26
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Парашютисты морской пехоты Тихоокеанского флота выполняют прыжок с борта самолета Ан-26.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчения морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.Атакует морская пехота
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Учения морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа.Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа.
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкМорские пехотинцы Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ России.Морская пехота Черноморского флота (ЧФ) России
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Морские пехотинцы Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ России.
© РИА Новости / Сергей ОрловПерейти в фотобанкБойцы десантно-штурмовой роты отрабатывают ведение маневренных действий в обороне на учениях соединений морской пехоты Тихоокеанского флота.Морские пехотинцы десантно-штурмовой роты на учениях соединений морской пехоты Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Сергей Орлов
Перейти в фотобанк
Бойцы десантно-штурмовой роты отрабатывают ведение маневренных действий в обороне на учениях соединений морской пехоты Тихоокеанского флота.
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкВоеннослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска.Военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорской пехотинец в окружении делегации ВМФ Австралии.Морская пехота России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морской пехотинец в окружении делегации ВМФ Австралии.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкПоказательные выступления морской пехоты на праздничных торжествах в День Военно-морского флота в Новороссийске.Показательные выступления морской пехоты на праздничных торжествах в День Военно-морского флота в Новороссийске
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Показательные выступления морской пехоты на праздничных торжествах в День Военно-морского флота в Новороссийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорской пехотинец наносит на лицо боевую раскраску перед началом батальонных тактических учений бойцов Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае.Морской пехотинец наносит на лицо боевую раскраску перед началом батальонных тактических учений (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Морской пехотинец наносит на лицо боевую раскраску перед началом батальонных тактических учений бойцов Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВоеннослужащие отдельной гвардейской бригады береговых войск Балтийского флота во время парада на Красной площади, посвященного 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Военнослужащие отдельной гвардейской бригады береговых войск Балтийского флота во время парада, посвященного 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие отдельной гвардейской бригады береговых войск Балтийского флота во время парада на Красной площади, посвященного 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДесантирование морских пехотинцев Тихоокеанского флота во время батальонных тактических учений на полигоне Клерк в Приморском крае.Десантирование морских пехотинцев во время батальонных тактических учений (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота с высадкой воздушного и морского десантов на полигоне Клерк в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Десантирование морских пехотинцев Тихоокеанского флота во время батальонных тактических учений на полигоне Клерк в Приморском крае.
Атакует морская пехотаСлужба "черных беретов"08:3227.11.2017
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Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Праздник был установлен в 1996 году. Прообраз воинских формирований, подобных морской пехоте, впервые возник в Англии в 1664 году. Солдаты этих подразделений вели огонь по экипажам вражеских кораблей и участвовали в абордажных боях, а также несли караульную службу. В России создание морской пехоты было связано с борьбой за выход к морю и защитой морских границ во времена Северной войны. Первый "полк морских солдат" был сформирован по указу Петра I в 1705 году. В настоящее время "черные береты" несут службу на кораблях ВМФ России в Средиземном море, а также на кораблях Северного и Тихоокеанского флотов, выполняющих задачи в различных районах Мирового океана. Служебные будни морской пехоты — в фотоленте Ria.ru.

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