Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Праздник был установлен в 1996 году. Прообраз воинских формирований, подобных морской пехоте, впервые возник в Англии в 1664 году. Солдаты этих подразделений вели огонь по экипажам вражеских кораблей и участвовали в абордажных боях, а также несли караульную службу. В России создание морской пехоты было связано с борьбой за выход к морю и защитой морских границ во времена Северной войны. Первый "полк морских солдат" был сформирован по указу Петра I в 1705 году. В настоящее время "черные береты" несут службу на кораблях ВМФ России в Средиземном море, а также на кораблях Северного и Тихоокеанского флотов, выполняющих задачи в различных районах Мирового океана. Служебные будни морской пехоты — в фотоленте Ria.ru.
Служба "черных беретов"
08:3227.11.2017
(обновлено: 08:33 27.11.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВысадка морского десанта на полигоне "Клерк" во время учений десантно-штурмовых подразделений, кораблей Тихоокеанского флота, армейской и штурмовой авиации Восточного военного округа.
Высадка морского десанта на полигоне "Клерк" во время учений десантно-штурмовых подразделений, кораблей Тихоокеанского флота, армейской и штурмовой авиации Восточного военного округа.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСовместные учения разведывательно-десантных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота и армейской авиации Восточного военного округа.
Совместные учения разведывательно-десантных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота и армейской авиации Восточного военного округа.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАртиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота приветствуют салютом индийские корабли.
Артиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота приветствуют салютом индийские корабли.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПоказательные выступления морских пехотинцев Балтийского флота на воинском полигоне ЗВО "Хмелевка".
Показательные выступления морских пехотинцев Балтийского флота на воинском полигоне ЗВО "Хмелевка".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПарашютисты морской пехоты Тихоокеанского флота выполняют прыжок с борта самолета Ан-26.
Парашютисты морской пехоты Тихоокеанского флота выполняют прыжок с борта самолета Ан-26.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчения морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.
Учения морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа.
Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа.
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкМорские пехотинцы Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ России.
Морские пехотинцы Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ России.
© РИА Новости / Сергей ОрловПерейти в фотобанкБойцы десантно-штурмовой роты отрабатывают ведение маневренных действий в обороне на учениях соединений морской пехоты Тихоокеанского флота.
Бойцы десантно-штурмовой роты отрабатывают ведение маневренных действий в обороне на учениях соединений морской пехоты Тихоокеанского флота.
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкВоеннослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска.
Военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорской пехотинец в окружении делегации ВМФ Австралии.
Морской пехотинец в окружении делегации ВМФ Австралии.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкПоказательные выступления морской пехоты на праздничных торжествах в День Военно-морского флота в Новороссийске.
Показательные выступления морской пехоты на праздничных торжествах в День Военно-морского флота в Новороссийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорской пехотинец наносит на лицо боевую раскраску перед началом батальонных тактических учений бойцов Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае.
Морской пехотинец наносит на лицо боевую раскраску перед началом батальонных тактических учений бойцов Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВоеннослужащие отдельной гвардейской бригады береговых войск Балтийского флота во время парада на Красной площади, посвященного 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие отдельной гвардейской бригады береговых войск Балтийского флота во время парада на Красной площади, посвященного 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДесантирование морских пехотинцев Тихоокеанского флота во время батальонных тактических учений на полигоне Клерк в Приморском крае.
Десантирование морских пехотинцев Тихоокеанского флота во время батальонных тактических учений на полигоне Клерк в Приморском крае.
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