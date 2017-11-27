Служба "черных беретов"

Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Праздник был установлен в 1996 году. Прообраз воинских формирований, подобных морской пехоте, впервые возник в Англии в 1664 году. Солдаты этих подразделений вели огонь по экипажам вражеских кораблей и участвовали в абордажных боях, а также несли караульную службу. В России создание морской пехоты было связано с борьбой за выход к морю и защитой морских границ во времена Северной войны. Первый "полк морских солдат" был сформирован по указу Петра I в 1705 году. В настоящее время "черные береты" несут службу на кораблях ВМФ России в Средиземном море, а также на кораблях Северного и Тихоокеанского флотов, выполняющих задачи в различных районах Мирового океана. Служебные будни морской пехоты — в фотоленте Ria.ru.