День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В честь праздника РИА Новости решило вспомнить российских звезд, которые стали мамами в этом году.
Звездные мамы года
09:0026.11.2017
(обновлено: 09:10 26.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПолина Гагарина в этом году стала мамой во второй раз. Двадцать шестого апреля она родила дочку Мию. Для мужа певицы, фотографа Дмитрия Исхакова, девочка стала первым ребенком. У Гагариной от брака с актером Петром Кисловым есть сын Андрей.
Полина Гагарина в этом году стала мамой во второй раз. Двадцать шестого апреля она родила дочку Мию. Для мужа певицы, фотографа Дмитрия Исхакова, девочка стала первым ребенком. У Гагариной от брака с актером Петром Кисловым есть сын Андрей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАнна Седокова в этом году родила третьего ребенка. Отцом ее сына Гектора является бизнесмен Артем Комаров. У Седоковой уже есть две дочери: Алина от брака со спортсменом Валентином Белькевичем и Моника от брака с бизнесменом Максимом Чернявским.
Анна Седокова в этом году родила третьего ребенка. Отцом ее сына Гектора является бизнесмен Артем Комаров. У Седоковой уже есть две дочери: Алина от брака со спортсменом Валентином Белькевичем и Моника от брака с бизнесменом Максимом Чернявским.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСупермодель Ирина Шейк в этом году впервые стала мамой. Двадцать первого марта у них с голливудским актером Брэдли Купером родилась дочь. Малышку назвали Лея де Сьен Шейк Купер.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Ирина Шейк в этом году впервые стала мамой. Двадцать первого марта у них с голливудским актером Брэдли Купером родилась дочь. Малышку назвали Лея де Сьен Шейк Купер.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВ 2017 году третьего ребенка родила и Оксана Акиньшина. Для актрисы и ее мужа, продюсера Арчила Геловани, это второй общий ребенок. У пары уже есть сын Костя. От первого брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым у Акиньшиной подрастает сын Филипп.
В 2017 году третьего ребенка родила и Оксана Акиньшина. Для актрисы и ее мужа, продюсера Арчила Геловани, это второй общий ребенок. У пары уже есть сын Костя. От первого брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым у Акиньшиной подрастает сын Филипп.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевица Пелагея в этом году впервые стала мамой. У них с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным родилась дочь, которую назвали Таисией.
Певица Пелагея в этом году впервые стала мамой. У них с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным родилась дочь, которую назвали Таисией.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПервенца родила в этом году и Юлия Ковальчук. В середине октября у певицы и ее мужа, Алексея Чумакова, появилась дочь. Имя малышки артисты пока скрывают от публики.
Первенца родила в этом году и Юлия Ковальчук. В середине октября у певицы и ее мужа, Алексея Чумакова, появилась дочь. Имя малышки артисты пока скрывают от публики.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ минувшем году певица Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз. Дочка Вера появилась на свет 7 мая. У Стоцкой и ее мужа, фамилию которого певица хранит в тайне, также подрастает сын Александр.
В минувшем году певица Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз. Дочка Вера появилась на свет 7 мая. У Стоцкой и ее мужа, фамилию которого певица хранит в тайне, также подрастает сын Александр.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМногодетной мамой в этом году стала актриса, депутат Государственной думы Мария Кожевникова. В июле у них с мужем, бизнесменом Евгением Васильевым, родился третий сын.
Многодетной мамой в этом году стала актриса, депутат Государственной думы Мария Кожевникова. В июле у них с мужем, бизнесменом Евгением Васильевым, родился третий сын.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМатерью трех сыновей в этом году стала и певица Натали. В апреле у артистки и ее мужа, продюсера Александра Рудина, родился еще один мальчик, ребенка назвали Евгением.
Матерью трех сыновей в этом году стала и певица Натали. В апреле у артистки и ее мужа, продюсера Александра Рудина, родился еще один мальчик, ребенка назвали Евгением.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТеле- и радиоведущая Екатерина Гордон в ночь с 19 на 20 февраля родила сына. Мальчика назвали Серафимом. Из-за осложнений после родов Гордон оказалась в реанимации, где провела несколько дней. У журналистки уже есть старший сын Даниил.
Теле- и радиоведущая Екатерина Гордон в ночь с 19 на 20 февраля родила сына. Мальчика назвали Серафимом. Из-за осложнений после родов Гордон оказалась в реанимации, где провела несколько дней. У журналистки уже есть старший сын Даниил.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Анна Банщикова в этом году стала мамой в третий раз. В марте у них с мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым, родилась дочь Мария. У пары уже есть двое сыновей - Михаил и Александр.
Актриса Анна Банщикова в этом году стала мамой в третий раз. В марте у них с мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым, родилась дочь Мария. У пары уже есть двое сыновей - Михаил и Александр.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЮлия Савичева 14 июля 2017 года родила дочь Анну. Для певицы и ее мужа, композитора Александра Аршинова, это первый ребенок.
Юлия Савичева 14 июля 2017 года родила дочь Анну. Для певицы и ее мужа, композитора Александра Аршинова, это первый ребенок.
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