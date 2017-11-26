Звездные мамы года

В 2017 году третьего ребенка родила и Оксана Акиньшина. Для актрисы и ее мужа, продюсера Арчила Геловани, это второй общий ребенок. У пары уже есть сын Костя. От первого брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым у Акиньшиной подрастает сын Филипп.