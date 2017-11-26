РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Звездные мамы года

09:0026.11.2017
(обновлено: 09:10 26.11.2017)
01040
Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлевском дворце
Певица Анна Седокова на премьере фильма Скрытые фигуры в Москве
Супермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма Сияние в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Оксана Акиньшина на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Певица Пелагея выступает на втором благотворительном рок-фестивале Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям в поддержку фонда Доктора Лизы Справедливая помощь в клубе Stadium в Москве
Певица Юлия Ковальчук на церемонии вручения премии Женщина года по версии журнала Glamour в Геликон-опере в Москве
Певица и актриса Анастасия Стоцкая на показе коллекции Firdaws дизайнера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Петровском путевом дворце
Актриса, депутат Государственной думы РФ Мария Кожевникова на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Певица Натали выступает на церемонии вручения премии музыкального телеканала MUSICBOX в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Теле- и радиоведущая, журналист Екатерина Гордон перед показом фильма Петра Буслова Родина на 26-м Открытом российском кинофестивале Кинотавр
Актриса Анна Банщикова на премьере фильма Напарник в кинотеатре Октябрь
Певица Юлия Савичева на церемонии вручения премии Женщина года 2015 по версии журнала Glamour
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПолина Гагарина в этом году стала мамой во второй раз. Двадцать шестого апреля она родила дочку Мию. Для мужа певицы, фотографа Дмитрия Исхакова, девочка стала первым ребенком. У Гагариной от брака с актером Петром Кисловым есть сын Андрей.Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Полина Гагарина в этом году стала мамой во второй раз. Двадцать шестого апреля она родила дочку Мию. Для мужа певицы, фотографа Дмитрия Исхакова, девочка стала первым ребенком. У Гагариной от брака с актером Петром Кисловым есть сын Андрей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАнна Седокова в этом году родила третьего ребенка. Отцом ее сына Гектора является бизнесмен Артем Комаров. У Седоковой уже есть две дочери: Алина от брака со спортсменом Валентином Белькевичем и Моника от брака с бизнесменом Максимом Чернявским.Певица Анна Седокова на премьере фильма Скрытые фигуры в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Анна Седокова в этом году родила третьего ребенка. Отцом ее сына Гектора является бизнесмен Артем Комаров. У Седоковой уже есть две дочери: Алина от брака со спортсменом Валентином Белькевичем и Моника от брака с бизнесменом Максимом Чернявским.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСупермодель Ирина Шейк в этом году впервые стала мамой. Двадцать первого марта у них с голливудским актером Брэдли Купером родилась дочь. Малышку назвали Лея де Сьен Шейк Купер.Супермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма Сияние в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Супермодель Ирина Шейк в этом году впервые стала мамой. Двадцать первого марта у них с голливудским актером Брэдли Купером родилась дочь. Малышку назвали Лея де Сьен Шейк Купер.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВ 2017 году третьего ребенка родила и Оксана Акиньшина. Для актрисы и ее мужа, продюсера Арчила Геловани, это второй общий ребенок. У пары уже есть сын Костя. От первого брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым у Акиньшиной подрастает сын Филипп.Актриса Оксана Акиньшина на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В 2017 году третьего ребенка родила и Оксана Акиньшина. Для актрисы и ее мужа, продюсера Арчила Геловани, это второй общий ребенок. У пары уже есть сын Костя. От первого брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым у Акиньшиной подрастает сын Филипп.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевица Пелагея в этом году впервые стала мамой. У них с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным родилась дочь, которую назвали Таисией.Певица Пелагея выступает на втором благотворительном рок-фестивале Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям в поддержку фонда Доктора Лизы Справедливая помощь в клубе Stadium в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Пелагея в этом году впервые стала мамой. У них с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным родилась дочь, которую назвали Таисией.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПервенца родила в этом году и Юлия Ковальчук. В середине октября у певицы и ее мужа, Алексея Чумакова, появилась дочь. Имя малышки артисты пока скрывают от публики.Певица Юлия Ковальчук на церемонии вручения премии Женщина года по версии журнала Glamour в Геликон-опере в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Первенца родила в этом году и Юлия Ковальчук. В середине октября у певицы и ее мужа, Алексея Чумакова, появилась дочь. Имя малышки артисты пока скрывают от публики.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ минувшем году певица Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз. Дочка Вера появилась на свет 7 мая. У Стоцкой и ее мужа, фамилию которого певица хранит в тайне, также подрастает сын Александр.Певица и актриса Анастасия Стоцкая на показе коллекции Firdaws дизайнера Айшат Кадыровой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Петровском путевом дворце
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В минувшем году певица Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз. Дочка Вера появилась на свет 7 мая. У Стоцкой и ее мужа, фамилию которого певица хранит в тайне, также подрастает сын Александр.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМногодетной мамой в этом году стала актриса, депутат Государственной думы Мария Кожевникова. В июле у них с мужем, бизнесменом Евгением Васильевым, родился третий сын.Актриса, депутат Государственной думы РФ Мария Кожевникова на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Многодетной мамой в этом году стала актриса, депутат Государственной думы Мария Кожевникова. В июле у них с мужем, бизнесменом Евгением Васильевым, родился третий сын.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМатерью трех сыновей в этом году стала и певица Натали. В апреле у артистки и ее мужа, продюсера Александра Рудина, родился еще один мальчик, ребенка назвали Евгением.Певица Натали выступает на церемонии вручения премии музыкального телеканала MUSICBOX в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Матерью трех сыновей в этом году стала и певица Натали. В апреле у артистки и ее мужа, продюсера Александра Рудина, родился еще один мальчик, ребенка назвали Евгением.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТеле- и радиоведущая Екатерина Гордон в ночь с 19 на 20 февраля родила сына. Мальчика назвали Серафимом. Из-за осложнений после родов Гордон оказалась в реанимации, где провела несколько дней. У журналистки уже есть старший сын Даниил.Теле- и радиоведущая, журналист Екатерина Гордон перед показом фильма Петра Буслова Родина на 26-м Открытом российском кинофестивале Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Теле- и радиоведущая Екатерина Гордон в ночь с 19 на 20 февраля родила сына. Мальчика назвали Серафимом. Из-за осложнений после родов Гордон оказалась в реанимации, где провела несколько дней. У журналистки уже есть старший сын Даниил.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Анна Банщикова в этом году стала мамой в третий раз. В марте у них с мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым, родилась дочь Мария. У пары уже есть двое сыновей - Михаил и Александр.Актриса Анна Банщикова на премьере фильма Напарник в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Анна Банщикова в этом году стала мамой в третий раз. В марте у них с мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым, родилась дочь Мария. У пары уже есть двое сыновей - Михаил и Александр.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЮлия Савичева 14 июля 2017 года родила дочь Анну. Для певицы и ее мужа, композитора Александра Аршинова, это первый ребенок.Певица Юлия Савичева на церемонии вручения премии Женщина года 2015 по версии журнала Glamour
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Юлия Савичева 14 июля 2017 года родила дочь Анну. Для певицы и ее мужа, композитора Александра Аршинова, это первый ребенок.
Супермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма Сияние в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваляЗвездные мамы года09:0026.11.2017
Показ Victoria's Secret в ШанхаеЛучшие фото недели: сибирский автобот, словенский Крампус и кот-дипломат16:2524.11.2017
Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-ШаганЩит Москвы: пуск модернизированной ракеты системы ПРО в Казахстане13:3124.11.2017
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-ЙоркеПарад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке12:5624.11.2017
Последствия наводнения в КолумбииДискомфорт как норма: в каких городах мира жизнь граничит с экстримом14:4223.11.2017
Убранство Воскресенского собора на территории Ново-Иерусалимского мужского монастыряВоскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь14:0723.11.2017
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the YearЛучшие исторические фото года09:0023.11.2017
Рэнди Олсон. ЖуравлиПобедители конкурса SIPA: лучшие снимки фотографов-путешественников15:3322.11.2017
Участницы во время финала конкурса Топ-модель России — 2017 и Топ-модель Plus — 2017В Москве выбрали топ-модель России12:0022.11.2017
Певец Дмитрий Хворостовский на репетиции оперы А.Рубинштейна Демон на сцене Концертного зала имени П.И.ЧайковскогоОнегин, Демон и Фигаро. Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский11:0422.11.2017
Все фотоленты

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В честь праздника РИА Новости решило вспомнить российских звезд, которые стали мамами в этом году.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена