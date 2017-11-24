Щит Москвы: пуск модернизированной ракеты системы ПРО в Казахстане
13:3124.11.2017
(обновлено: 13:56 24.11.2017)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны был проведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны был проведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМинистерство обороны России обнародовало видео испытания новой ракеты ПРО.
Министерство обороны России обнародовало видео испытания новой ракеты ПРО.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПротиворакета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.
Противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСистема противовоздушной обороны предназначена для защиты российской столицы и Центрального промышленного района от ударов с воздуха, а также помогает системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Система противовоздушной обороны предназначена для защиты российской столицы и Центрального промышленного района от ударов с воздуха, а также помогает системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкНа данный момент вокруг Москвы развернута система противоракетной обороны А-135 "Амур", которая была принята на вооружение в 1990 году. она позволяет защитить не только столицу, но и Центральный промышленный район.
На данный момент вокруг Москвы развернута система противоракетной обороны А-135 "Амур", которая была принята на вооружение в 1990 году. она позволяет защитить не только столицу, но и Центральный промышленный район.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкКоммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", Алексей Леонков считает, что испытанная в казахстане ракета станет частью нового противоракетного комплекса А-235 - дальнейшего развития системы А-135.
Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", Алексей Леонков считает, что испытанная в казахстане ракета станет частью нового противоракетного комплекса А-235 - дальнейшего развития системы А-135.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМобильный комплекс А-235 позволит разместить противоракеты по всему периметру страны и прикрывать объекты в любой точке России, уверен Алексей Леонков.
Мобильный комплекс А-235 позволит разместить противоракеты по всему периметру страны и прикрывать объекты в любой точке России, уверен Алексей Леонков.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкИспытания модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
Испытания модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
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