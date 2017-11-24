Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: сибирский автобот, словенский Крампус и кот-дипломат
16:2524.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезиденты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Сочи. На встрече присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Сочи. На встрече присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
© REUTERS / Ilya NaymushinАвтомеханик и сварщик Сергей Кулагин, который в нерабочее время создает скульптуры из подержанных машин, снимает снег со своей новой скульптуры "Стингер" возле ремонтной мастерской в сибирском городе Дивногорск, Россия.
Автомеханик и сварщик Сергей Кулагин, который в нерабочее время создает скульптуры из подержанных машин, снимает снег со своей новой скульптуры "Стингер" возле ремонтной мастерской в сибирском городе Дивногорск, Россия.
© AP Photo / Andy WongАмериканская модель Девон Виндзор во время показа новой коллекции бренда Victoria's Secret в Шанхае, Китай.
© AP Photo / Andy Wong
Американская модель Девон Виндзор во время показа новой коллекции бренда Victoria's Secret в Шанхае, Китай.
© РИА Новости / Джулиан МаттиаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против изменения правил приема учащихся во французские высшие учебные заведения на одной из улиц в Париже.
Участники акции протеста против изменения правил приема учащихся во французские высшие учебные заведения на одной из улиц в Париже.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в честь 100-летия восстановления Патриаршества на Руси в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в честь 100-летия восстановления Патриаршества на Руси в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с местными жителями после церемонии открытия памятника Александру III в Ялте.
Президент России Владимир Путин общается с местными жителями после церемонии открытия памятника Александру III в Ялте.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВыступление участниц фестиваля близнецов "Twins fest" в Москве.
Выступление участниц фестиваля близнецов "Twins fest" в Москве.
© REUTERS / James KeyiСторонники оппозиционной коалиции "Национальный суперальянс" подожгли автомобиль после того, как Верховный суд Кении поддержал переизбрание президента Ухуру Кениатты.
Сторонники оппозиционной коалиции "Национальный суперальянс" подожгли автомобиль после того, как Верховный суд Кении поддержал переизбрание президента Ухуру Кениатты.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники национальной игры Бузкаши в Афганистане.
Участники национальной игры Бузкаши в Афганистане.
© AFP 2017 / Safin HamedИракские дети, бежавшие из Мосула, в детском фонде Организации Объединенных Наций в лагере Хасан-Шам, расположенном примерно в 40 километрах к востоку от Арбиля на севере Ирака.
Иракские дети, бежавшие из Мосула, в детском фонде Организации Объединенных Наций в лагере Хасан-Шам, расположенном примерно в 40 километрах к востоку от Арбиля на севере Ирака.
© AP Photo / Matt Sayles/ InvisionВыступление певицы Селены Гомес на церемонии American Music Awards в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Matt Sayles/ Invision
Выступление певицы Селены Гомес на церемонии American Music Awards в Лос-Анджелесе.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСовместные антитеррористические учения коллективных сил быстрого реагирования государств-членов ОДКБ на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
Совместные антитеррористические учения коллективных сил быстрого реагирования государств-членов ОДКБ на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
© РИА Новости / Шахневаз ХанПерейти в фотобанкЖенщина рохинджа читает коран в лагере "Кутупалонг" на границе Мьянмы и Бангладеш.
Женщина рохинджа читает коран в лагере "Кутупалонг" на границе Мьянмы и Бангладеш.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники открытого первенства Новосибирской области по буерному спорту во время тренировочных заездов на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.
Участники открытого первенства Новосибирской области по буерному спорту во время тренировочных заездов на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.
© REUTERS / Mohamamd Ponir Hossain Беженцы рохинджа играют в традиционную бирманскую игру Чинлон в лагере рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш.
Беженцы рохинджа играют в традиционную бирманскую игру Чинлон в лагере рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастницы финала конкурсов "Топ модель России 2017" и "Топ модель PLUS 2017".
Участницы финала конкурсов "Топ модель России 2017" и "Топ модель PLUS 2017".
© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкФакельное шествие в честь Дня независимости Латвии в Риге.
© Sputnik / Сергей Мелконов
Факельное шествие в честь Дня независимости Латвии в Риге.
© REUTERS / Sivaram V Погонщик слонов охраняет своих подопечных во время ежегодного фестиваля в храме в городе Кочин, Индия.
Погонщик слонов охраняет своих подопечных во время ежегодного фестиваля в храме в городе Кочин, Индия.
© AP Photo / Rodrigo AbdПятнадцатилетний Лисандро Галиндо работает парикмахером в Тегусигальпе, Гондурас.
© AP Photo / Rodrigo Abd
Пятнадцатилетний Лисандро Галиндо работает парикмахером в Тегусигальпе, Гондурас.
© REUTERS / Muhammad HamedЛора Добан, заместитель посла Великобритании, играет с котом по кличке Лоуренс Абдун, который стал дипломатом британского посольства в Иордании.
Лора Добан, заместитель посла Великобритании, играет с котом по кличке Лоуренс Абдун, который стал дипломатом британского посольства в Иордании.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина несет ковер в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане.
Мужчина несет ковер в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане.
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