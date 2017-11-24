РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Лучшие фото недели: сибирский автобот, словенский Крампус и кот-дипломат

16:2524.11.2017
07420
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
Река Иня в Новосибирске
Девушки делают селфи с солдатом зимбабвийской армии
Гонка Urban Bike Inder Medellin в Медельине, Колумбия
Создатель скульптур из подержанных автомобилей Сергей Кулагин
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Израильский танк на Голанских высотах недалеко от границы с Сирией
Участники акции протеста против изменения правил приема учащихся во французские высшие учебные заведения на одной из улиц в Париже
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в честь 100-летия восстановления Патриаршества на Руси в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями после церемонии открытия памятника Александру III в Ялте
Участницы на фестивале близнецов Twins fest в Москве
Индейки накануне Дня благодарения на ферме в Норт Ридинг, штат Массачусетс
Сторонники оппозиционной коалиции На­ци­о­наль­ный суперальянс подожгли автомобиль во время протестов в Кисуму, Кения
Участники национальной игры Бузкаши в Афганистане
Дети, перемещенные из Мосула, в школе Детского фонда ООН в лагере беженцев Хасан Шамна севере Ирака
Селена Гомес во время выступления на церемонии American Music Awards в Лос-Анджелесе
Военная техника во время антитеррористических учений КСБР государств-членов ОДКБ в Таджикистане
Человек, одетый в костюм дьявола, во время Крампус шоу в Горикане, Словения. 18 ноября 2017
Женщина рохинджа читает коран в лагере Кутупалонг на границе Мьянмы и Бангладеш
Участники чемпионата и открытого первенства Новосибирской области по буерному спорту во время тренировочных заездов на льду водохранилища Новосибирской ГЭС
Женщина проходит мимо рекламы женского белья в Вене, Австрия
Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске
Беженцы рохинджа играют в традиционную бирманскую игру Чинлон рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш
Участницы во время финала конкурса Топ модель России 2017 и Топ модель PLUS 2017
Участники факельного шествия в честь Дня независимости Латвии в Риге
Махут охраняет слонов во время ежегодного фестиваля Vrischikolsavam в Кочи, Индия
Мальчик в парикмахерской в городе Тегусигальпа, Гондурас
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Лора Добан, заместитель посла Великобритании в Иордании, играет с котом по кличке Лоуренс Абдун в Аммане
Мужчина несет ковер в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезиденты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Сочи. На встрече присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Сочи. На встрече присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРека Иня в Новосибирске.Река Иня в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Река Иня в Новосибирске.
© AFP 2017 / StringerДевушки фотографируются с солдатам армии Зимбабве на улицах Хараре.Девушки делают селфи с солдатом зимбабвийской армии
© AFP 2017 / Stringer
Девушки фотографируются с солдатам армии Зимбабве на улицах Хараре.
© AFP 2017 / Joaquin SarmientoУчастник велогонки Urban Bike Inder Medellin в Медельине, Колумбия.Гонка Urban Bike Inder Medellin в Медельине, Колумбия
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Участник велогонки Urban Bike Inder Medellin в Медельине, Колумбия.
© REUTERS / Ilya NaymushinАвтомеханик и сварщик Сергей Кулагин, который в нерабочее время создает скульптуры из подержанных машин, снимает снег со своей новой скульптуры "Стингер" возле ремонтной мастерской в сибирском городе Дивногорск, Россия.Создатель скульптур из подержанных автомобилей Сергей Кулагин
© REUTERS / Ilya Naymushin
Автомеханик и сварщик Сергей Кулагин, который в нерабочее время создает скульптуры из подержанных машин, снимает снег со своей новой скульптуры "Стингер" возле ремонтной мастерской в сибирском городе Дивногорск, Россия.
© AP Photo / Andy WongАмериканская модель Девон Виндзор во время показа новой коллекции бренда Victoria's Secret в Шанхае, Китай.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Американская модель Девон Виндзор во время показа новой коллекции бренда Victoria's Secret в Шанхае, Китай.
© REUTERS / Ammar AwadИзраильский танк на Голанских высотах недалеко от границы с Сирией.Израильский танк на Голанских высотах недалеко от границы с Сирией
© REUTERS / Ammar Awad
Израильский танк на Голанских высотах недалеко от границы с Сирией.
© РИА Новости / Джулиан МаттиаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против изменения правил приема учащихся во французские высшие учебные заведения на одной из улиц в Париже.Участники акции протеста против изменения правил приема учащихся во французские высшие учебные заведения на одной из улиц в Париже
© РИА Новости / Джулиан Маттиа
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против изменения правил приема учащихся во французские высшие учебные заведения на одной из улиц в Париже.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в честь 100-летия восстановления Патриаршества на Руси в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в честь 100-летия восстановления Патриаршества на Руси в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в честь 100-летия восстановления Патриаршества на Руси в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с местными жителями после церемонии открытия памятника Александру III в Ялте.Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями после церемонии открытия памятника Александру III в Ялте
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин общается с местными жителями после церемонии открытия памятника Александру III в Ялте.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВыступление участниц фестиваля близнецов "Twins fest" в Москве.Участницы на фестивале близнецов Twins fest в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Выступление участниц фестиваля близнецов "Twins fest" в Москве.
© REUTERS / Brian SnyderИндейки на ферме в Норт Ридинг в штате Массачусетс, США.Индейки накануне Дня благодарения на ферме в Норт Ридинг, штат Массачусетс
© REUTERS / Brian Snyder
Индейки на ферме в Норт Ридинг в штате Массачусетс, США.
© REUTERS / James KeyiСторонники оппозиционной коалиции "На­ци­о­наль­ный суперальянс" подожгли автомобиль после того, как Верховный суд Кении поддержал переизбрание президента Ухуру Кениатты.Сторонники оппозиционной коалиции На­ци­о­наль­ный суперальянс подожгли автомобиль во время протестов в Кисуму, Кения
© REUTERS / James Keyi
Сторонники оппозиционной коалиции "На­ци­о­наль­ный суперальянс" подожгли автомобиль после того, как Верховный суд Кении поддержал переизбрание президента Ухуру Кениатты.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники национальной игры Бузкаши в Афганистане.Участники национальной игры Бузкаши в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Участники национальной игры Бузкаши в Афганистане.
© AFP 2017 / Safin HamedИракские дети, бежавшие из Мосула, в детском фонде Организации Объединенных Наций в лагере Хасан-Шам, расположенном примерно в 40 километрах к востоку от Арбиля на севере Ирака.Дети, перемещенные из Мосула, в школе Детского фонда ООН в лагере беженцев Хасан Шамна севере Ирака
© AFP 2017 / Safin Hamed
Иракские дети, бежавшие из Мосула, в детском фонде Организации Объединенных Наций в лагере Хасан-Шам, расположенном примерно в 40 километрах к востоку от Арбиля на севере Ирака.
© AP Photo / Matt Sayles/ InvisionВыступление певицы Селены Гомес на церемонии American Music Awards в Лос-Анджелесе.Селена Гомес во время выступления на церемонии American Music Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Matt Sayles/ Invision
Выступление певицы Селены Гомес на церемонии American Music Awards в Лос-Анджелесе.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСовместные антитеррористические учения коллективных сил быстрого реагирования государств-членов ОДКБ на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.Военная техника во время антитеррористических учений КСБР государств-членов ОДКБ в Таджикистане
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Совместные антитеррористические учения коллективных сил быстрого реагирования государств-членов ОДКБ на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
© REUTERS / Borut ZivulovicЧеловек, одетый в костюм Крампуса, во время шоу в Горицане, Словения.Человек, одетый в костюм дьявола, во время Крампус шоу в Горикане, Словения. 18 ноября 2017
© REUTERS / Borut Zivulovic
Человек, одетый в костюм Крампуса, во время шоу в Горицане, Словения.
© РИА Новости / Шахневаз ХанПерейти в фотобанкЖенщина рохинджа читает коран в лагере "Кутупалонг" на границе Мьянмы и Бангладеш.Женщина рохинджа читает коран в лагере Кутупалонг на границе Мьянмы и Бангладеш
© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
Женщина рохинджа читает коран в лагере "Кутупалонг" на границе Мьянмы и Бангладеш.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники открытого первенства Новосибирской области по буерному спорту во время тренировочных заездов на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.Участники чемпионата и открытого первенства Новосибирской области по буерному спорту во время тренировочных заездов на льду водохранилища Новосибирской ГЭС
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники открытого первенства Новосибирской области по буерному спорту во время тренировочных заездов на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.
© AFP 2017 / Joe Klamar Женщина проходит мимо рекламы женского белья в Вене, Австрия.Женщина проходит мимо рекламы женского белья в Вене, Австрия
© AFP 2017 / Joe Klamar
Женщина проходит мимо рекламы женского белья в Вене, Австрия.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в Луганске.Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ЛНР в Луганске.
© REUTERS / Mohamamd Ponir Hossain Беженцы рохинджа играют в традиционную бирманскую игру Чинлон в лагере рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш.Беженцы рохинджа играют в традиционную бирманскую игру Чинлон рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш
© REUTERS / Mohamamd Ponir Hossain
Беженцы рохинджа играют в традиционную бирманскую игру Чинлон в лагере рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастницы финала конкурсов "Топ модель России 2017" и "Топ модель PLUS 2017".Участницы во время финала конкурса Топ модель России 2017 и Топ модель PLUS 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участницы финала конкурсов "Топ модель России 2017" и "Топ модель PLUS 2017".
© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкФакельное шествие в честь Дня независимости Латвии в Риге.Участники факельного шествия в честь Дня независимости Латвии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Факельное шествие в честь Дня независимости Латвии в Риге.
© REUTERS / Sivaram V Погонщик слонов охраняет своих подопечных во время ежегодного фестиваля в храме в городе Кочин, Индия.Махут охраняет слонов во время ежегодного фестиваля Vrischikolsavam в Кочи, Индия
© REUTERS / Sivaram V
Погонщик слонов охраняет своих подопечных во время ежегодного фестиваля в храме в городе Кочин, Индия.
© AP Photo / Rodrigo AbdПятнадцатилетний Лисандро Галиндо работает парикмахером в Тегусигальпе, Гондурас.Мальчик в парикмахерской в городе Тегусигальпа, Гондурас
© AP Photo / Rodrigo Abd
Пятнадцатилетний Лисандро Галиндо работает парикмахером в Тегусигальпе, Гондурас.
© REUTERS / Aly SongПоказ новой коллекции белья бренда Victoria's Secret в Шанхае, Китай.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Показ новой коллекции белья бренда Victoria's Secret в Шанхае, Китай.
© REUTERS / Muhammad HamedЛора Добан, заместитель посла Великобритании, играет с котом по кличке Лоуренс Абдун, который стал дипломатом британского посольства в Иордании.Лора Добан, заместитель посла Великобритании в Иордании, играет с котом по кличке Лоуренс Абдун в Аммане
© REUTERS / Muhammad Hamed
Лора Добан, заместитель посла Великобритании, играет с котом по кличке Лоуренс Абдун, который стал дипломатом британского посольства в Иордании.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина несет ковер в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане.Мужчина несет ковер в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мужчина несет ковер в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане.
Показ Victoria's Secret в ШанхаеЛучшие фото недели: сибирский автобот, словенский Крампус и кот-дипломат16:2524.11.2017
Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-ШаганЩит Москвы: пуск модернизированной ракеты системы ПРО в Казахстане13:3124.11.2017
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-ЙоркеПарад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке12:5624.11.2017
Последствия наводнения в КолумбииДискомфорт как норма: в каких городах мира жизнь граничит с экстримом14:4223.11.2017
Убранство Воскресенского собора на территории Ново-Иерусалимского мужского монастыряВоскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь14:0723.11.2017
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the YearЛучшие исторические фото года09:0023.11.2017
Рэнди Олсон. ЖуравлиПобедители конкурса SIPA: лучшие снимки фотографов-путешественников15:3322.11.2017
Участницы во время финала конкурса Топ-модель России — 2017 и Топ-модель Plus — 2017В Москве выбрали топ-модель России12:0022.11.2017
Певец Дмитрий Хворостовский на репетиции оперы А.Рубинштейна Демон на сцене Концертного зала имени П.И.ЧайковскогоОнегин, Демон и Фигаро. Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский11:0422.11.2017
Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве. 21 ноября 2017Открытие выставки "Система дизайна в СССР"17:1821.11.2017
Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена