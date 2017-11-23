"Жемчужина Подмосковья" и "Русская Палестина" — Воскресенская обитель, сильно пострадавшая в годы Великой Отечественной войны, в 2002 году была внесена Международным фондом памятников в список 100 наиболее охраняемых памятников архитектуры. Работы по ее восстановлению, курировавшиеся Дмитрием Медведевым, завершились только в прошлом году, а обновленный главный собор освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как выглядит возрожденный монастырь сегодня – в фотоленте ria.ru
Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь
14:0723.11.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВоскресенский собор построен как копия главной святыни христианского мира – храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Воскресенский собор построен как копия главной святыни христианского мира – храма Гроба Господня в Иерусалиме.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкИзначально в соборе было заложено 14 приделов. В XVIII-XIX вв. богатые богомольцы и члены царской семьи устроили еще 15.
Изначально в соборе было заложено 14 приделов. В XVIII-XIX вв. богатые богомольцы и члены царской семьи устроили еще 15.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУникальные керамические иконостасы в пяти приделах были выполнены белорусским мастером Петром Заборским.
Уникальные керамические иконостасы в пяти приделах были выполнены белорусским мастером Петром Заборским.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМногие детали интерьера так же создавали известные мастерами из Белоруссии- Степан Полубес и Игнатий Максимов.
Многие детали интерьера так же создавали известные мастерами из Белоруссии- Степан Полубес и Игнатий Максимов.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСводы центральной части собора поддерживают четыре массивных столпа, украшенные барочной лепниной и фресками.
Своды центральной части собора поддерживают четыре массивных столпа, украшенные барочной лепниной и фресками.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПещера Обретения Животворящего Креста. Здесь находится кладезь, из которого можно взять святую воду.
Пещера Обретения Животворящего Креста. Здесь находится кладезь, из которого можно взять святую воду.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ XIX - начале XX века монастырь становится одним из центров паломничества в России. К 1913 году его ежегодно посещали 35000 человек.
В XIX - начале XX века монастырь становится одним из центров паломничества в России. К 1913 году его ежегодно посещали 35000 человек.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКамень миропомазания – копия мраморной плиты с места погребения Иисуса Христа.
Камень миропомазания – копия мраморной плиты с места погребения Иисуса Христа.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОбщая протяженность монастырских стен, построенных с соблюдением правил крепостного зодчества, составляет около одного километра.
Общая протяженность монастырских стен, построенных с соблюдением правил крепостного зодчества, составляет около одного километра.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкРосписи храмов монастыря посвящены событиям последних дней жизни Иисуса Христа и Его воскресению.
Росписи храмов монастыря посвящены событиям последних дней жизни Иисуса Христа и Его воскресению.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМонастырский комплекс строился патриархом Никоном в первую очередь для тех, кто не мог добраться до Иерусалима.
Монастырский комплекс строился патриархом Никоном в первую очередь для тех, кто не мог добраться до Иерусалима.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПридел Ангела и округлый камень, который был отвален от Гроба Господня Ангелом в ночь Воскресения Христова.
Придел Ангела и округлый камень, который был отвален от Гроба Господня Ангелом в ночь Воскресения Христова.
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