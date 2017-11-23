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Победители фотоконкурса Historic Photographer of the Year

09:0023.11.2017
01440
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Matt Emmett/ Historic Photographer of the YearПобедителем конкурса стал снимок Мэтта Эмметта "Госпиталь Королевских военной-воздушных сил Великобритании NoctonHall". Этот коридор, протяженностью 400 метров является частью старого военного госпиталя, который последний раз использовался американскими военными, дислоцированными в Великобритании во время первой войны в Заливе (операция "Буря в пустыне").Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Matt Emmett/ Historic Photographer of the Year
Победителем конкурса стал снимок Мэтта Эмметта "Госпиталь Королевских военной-воздушных сил Великобритании NoctonHall". Этот коридор, протяженностью 400 метров является частью старого военного госпиталя, который последний раз использовался американскими военными, дислоцированными в Великобритании во время первой войны в Заливе (операция "Буря в пустыне").
© Фото : Jenna Johnston/ Historic Photographer of the YearПобедителем открытого голосования конкурса стал снимок "Аббатство Джедбурга" Дженна Джонсона. Этот храм был построен Августинцами в Шотландии в 12 веке.Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Jenna Johnston/ Historic Photographer of the Year
Победителем открытого голосования конкурса стал снимок "Аббатство Джедбурга" Дженна Джонсона. Этот храм был построен Августинцами в Шотландии в 12 веке.
© Фото : Mathew Browne/ Historic Photographer of the YearСнимок "Ват Махатхат, Аюттхая, Таиланд" Мэттью Брауна вошел в шорт-лист конкурса. На снимке - часть храма 14 века, превратившегося в руины в 1767 году, когда Бирманская армия вторглась в Аюттхая. Со временем дерево выросло вокруг одной из оставшихся каменных голов Будды, так что теперь она полностью заключена в его корни.Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Mathew Browne/ Historic Photographer of the Year
Снимок "Ват Махатхат, Аюттхая, Таиланд" Мэттью Брауна вошел в шорт-лист конкурса. На снимке - часть храма 14 века, превратившегося в руины в 1767 году, когда Бирманская армия вторглась в Аюттхая. Со временем дерево выросло вокруг одной из оставшихся каменных голов Будды, так что теперь она полностью заключена в его корни.
© Фото : Ana Caroline de Lima/ Historic Photographer of the YearСнимок "Археологическая зона Паган" Анны Каролины де Лима вошел в шорт-лист конкурса. На фото: древняя столица царства Паган (9-й - 13-й века), которая теперь находится на территории Мьянмы. В долине можно увидеть порядка 2200 храмов, этот район до сих пор является местом паломничества буддистов со всего мира.Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Ana Caroline de Lima/ Historic Photographer of the Year
Снимок "Археологическая зона Паган" Анны Каролины де Лима вошел в шорт-лист конкурса. На фото: древняя столица царства Паган (9-й - 13-й века), которая теперь находится на территории Мьянмы. В долине можно увидеть порядка 2200 храмов, этот район до сих пор является местом паломничества буддистов со всего мира.
© Фото : Pamela Jones/ Historic Photographer of the YearСнимок фотографа Памелы Джонс "Мечеть Имама в Исфахане, Иран" вошел в шорт-лист конкурса. На фото - ковры, приготовленные в мечети для пятничной молитвы.Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Pamela Jones/ Historic Photographer of the Year
Снимок фотографа Памелы Джонс "Мечеть Имама в Исфахане, Иран" вошел в шорт-лист конкурса. На фото - ковры, приготовленные в мечети для пятничной молитвы.
© Фото : Tran Hung Dao/ Historic Photographer of the YearShortlist - Tran Hung Dao - Mang Lang Church, VietnamРабота участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Tran Hung Dao/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Tran Hung Dao - Mang Lang Church, Vietnam
© Фото : Daniel Sands/ Historic Photographer of the YearShortlist - Daniel Sands - WW2 Air Raid ShelterРабота участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Daniel Sands/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Daniel Sands - WW2 Air Raid Shelter
© Фото : Duncan Webster/ Historic Photographer of the YearShortlist - Duncan Webster - StonehengeРабота участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Duncan Webster/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Duncan Webster - Stonehenge
© Фото : Pamela Jones/ Historic Photographer of the YearСнимок Памелы Джонс "Кладбище поездов" вошел в финал конкурса. Железнодорожные составы были брошены в районе солончака Уюни в Боливии десятки лет назад. Построенная британцами железная дорога перевозила минералы на тихоокеанское побережье до тех пор, пока горнодобывающая промышленность не разорилась в 1940-х годах. Кладбище поездов растянулось больше, чем на три с половиной километра.Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Pamela Jones/ Historic Photographer of the Year
Снимок Памелы Джонс "Кладбище поездов" вошел в финал конкурса. Железнодорожные составы были брошены в районе солончака Уюни в Боливии десятки лет назад. Построенная британцами железная дорога перевозила минералы на тихоокеанское побережье до тех пор, пока горнодобывающая промышленность не разорилась в 1940-х годах. Кладбище поездов растянулось больше, чем на три с половиной километра.
© Фото : Clare Louise Adams/ Historic Photographer of the YearСнимок Клэр Луиз Адамс "Палаты рыцарей Мальтийского ордена" вошел в шорт-лист конкурса. Во времена госпитальеров тяжело раненные солдаты приезжали на Мальту, чтобы получить у рыцарей ордена лучшую медицинскую помощь. Теперь же эти палаты используются для проведения экскурсий и свадебных банкетов.Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Clare Louise Adams/ Historic Photographer of the Year
Снимок Клэр Луиз Адамс "Палаты рыцарей Мальтийского ордена" вошел в шорт-лист конкурса. Во времена госпитальеров тяжело раненные солдаты приезжали на Мальту, чтобы получить у рыцарей ордена лучшую медицинскую помощь. Теперь же эти палаты используются для проведения экскурсий и свадебных банкетов.
© Фото : Aleksandra Nowysz/ Historic Photographer of the YearAleksandra Nowysz - Matera, ItalyРабота участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Aleksandra Nowysz/ Historic Photographer of the Year
Aleksandra Nowysz - Matera, Italy
© Фото : Richard Nash/ Historic Photographer of the YearСнимок Ричарда Нэша "Уэльский кафедральный собор" вошел в шорт-лист конкурса. На фото - алебастровая статуя епископа Ральфа Шрусбери, который жил в 14 веке. Это один из самых древних памятников, сохранившихся в соборе. Изначально статуя находилась в середине хора перед алтарной частью, однако в начале 18 века она была перенесена в северную часть храма. Теперь же изображение епископа все изрезано граффити.Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Richard Nash/ Historic Photographer of the Year
Снимок Ричарда Нэша "Уэльский кафедральный собор" вошел в шорт-лист конкурса. На фото - алебастровая статуя епископа Ральфа Шрусбери, который жил в 14 веке. Это один из самых древних памятников, сохранившихся в соборе. Изначально статуя находилась в середине хора перед алтарной частью, однако в начале 18 века она была перенесена в северную часть храма. Теперь же изображение епископа все изрезано граффити.
© Фото : Daniel Sands/ Historic Photographer of the YearShortlist - Daniel Sands - Corfe CastleРабота участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Daniel Sands/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Daniel Sands - Corfe Castle
© Фото : Kaiyu Lu/ Historic Photographer of the YearСнимок Кайю Лу "Великая китайская стена" вошел в шорт-лист конкурса. Эта часть стены была построена в 1680 году и местами она уже сильно разрушена.Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Kaiyu Lu/ Historic Photographer of the Year
Снимок Кайю Лу "Великая китайская стена" вошел в шорт-лист конкурса. Эта часть стены была построена в 1680 году и местами она уже сильно разрушена.
© Фото : Peter Mason/ Historic Photographer of the YearShortlist - Peter Mason - St Mary MagdaleneРабота участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Peter Mason/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Peter Mason - St Mary Magdalene
© Фото : Daryn Castle/ Historic Photographer of the YearСнимок Дарина Кастла "Эдинбургский замок" вошел в шорт-лист конкурса. Через бойницу замка можно увидеть Эдинбург таким, каким он был века назад.Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Daryn Castle/ Historic Photographer of the Year
Снимок Дарина Кастла "Эдинбургский замок" вошел в шорт-лист конкурса. Через бойницу замка можно увидеть Эдинбург таким, каким он был века назад.
© Фото : Steve Oldfield/ Historic Photographer of the YearСнимок "Замок Бодиам" Стива Олдфилда вошел в шорт-лист конкурса. На фото - дворец, построенный в 14 веке в графстве Восточный Суссекс.Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Steve Oldfield/ Historic Photographer of the Year
Снимок "Замок Бодиам" Стива Олдфилда вошел в шорт-лист конкурса. На фото - дворец, построенный в 14 веке в графстве Восточный Суссекс.
© Фото : Felipe de Castro Horta Hoffmann Martins/ Historic Photographer of the YearShortlist - Felipe de Castro Horta Hoffmann Martins - Gate to Holy Lake in PushkarРабота участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Felipe de Castro Horta Hoffmann Martins/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Felipe de Castro Horta Hoffmann Martins - Gate to Holy Lake in Pushkar
© Фото : Suwandi Chandra/ Historic Photographer of the YearShortlist - Suwandi Chandra - Borobudur TempleРабота участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Suwandi Chandra/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Suwandi Chandra - Borobudur Temple
© Фото : Paul Templing/ Historic Photographer of the YearСнимок Пола Темплинга "Замок Долбадарн" вышел в финал конкурса. Эта постройка начала 13 века находится в национальном парке Сноудония на севере Уэльса.Работа участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Paul Templing/ Historic Photographer of the Year
Снимок Пола Темплинга "Замок Долбадарн" вышел в финал конкурса. Эта постройка начала 13 века находится в национальном парке Сноудония на севере Уэльса.
© Фото : Mehmet Masum Suer/ Historic Photographer of the YearMehmet Masum Suer - Surp Giragos Church in DiyarbakirРабота участника конкурса фотографии Historic Photographer of the Year
© Фото : Mehmet Masum Suer/ Historic Photographer of the Year
Mehmet Masum Suer - Surp Giragos Church in Diyarbakir
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Конкурс Historic Photographer of the Year оценивает фотографии, сделанные в разных уголках планеты, на которых запечатлены архитектурные памятники и значимые исторические места, будь то всемирно известные достопримечательности или полузабытые руины. Исторические снимки, победившие в конкурсе, — в фотоленте Ria.ru.

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