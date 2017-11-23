Конкурс Historic Photographer of the Year оценивает фотографии, сделанные в разных уголках планеты, на которых запечатлены архитектурные памятники и значимые исторические места, будь то всемирно известные достопримечательности или полузабытые руины. Исторические снимки, победившие в конкурсе, — в фотоленте Ria.ru.
Победители фотоконкурса Historic Photographer of the Year
09:0023.11.2017
014400
© Фото : Matt Emmett/ Historic Photographer of the YearПобедителем конкурса стал снимок Мэтта Эмметта "Госпиталь Королевских военной-воздушных сил Великобритании NoctonHall". Этот коридор, протяженностью 400 метров является частью старого военного госпиталя, который последний раз использовался американскими военными, дислоцированными в Великобритании во время первой войны в Заливе (операция "Буря в пустыне").
© Фото : Matt Emmett/ Historic Photographer of the Year
Победителем конкурса стал снимок Мэтта Эмметта "Госпиталь Королевских военной-воздушных сил Великобритании NoctonHall". Этот коридор, протяженностью 400 метров является частью старого военного госпиталя, который последний раз использовался американскими военными, дислоцированными в Великобритании во время первой войны в Заливе (операция "Буря в пустыне").
© Фото : Jenna Johnston/ Historic Photographer of the YearПобедителем открытого голосования конкурса стал снимок "Аббатство Джедбурга" Дженна Джонсона. Этот храм был построен Августинцами в Шотландии в 12 веке.
© Фото : Jenna Johnston/ Historic Photographer of the Year
Победителем открытого голосования конкурса стал снимок "Аббатство Джедбурга" Дженна Джонсона. Этот храм был построен Августинцами в Шотландии в 12 веке.
© Фото : Mathew Browne/ Historic Photographer of the YearСнимок "Ват Махатхат, Аюттхая, Таиланд" Мэттью Брауна вошел в шорт-лист конкурса. На снимке - часть храма 14 века, превратившегося в руины в 1767 году, когда Бирманская армия вторглась в Аюттхая. Со временем дерево выросло вокруг одной из оставшихся каменных голов Будды, так что теперь она полностью заключена в его корни.
© Фото : Mathew Browne/ Historic Photographer of the Year
Снимок "Ват Махатхат, Аюттхая, Таиланд" Мэттью Брауна вошел в шорт-лист конкурса. На снимке - часть храма 14 века, превратившегося в руины в 1767 году, когда Бирманская армия вторглась в Аюттхая. Со временем дерево выросло вокруг одной из оставшихся каменных голов Будды, так что теперь она полностью заключена в его корни.
© Фото : Ana Caroline de Lima/ Historic Photographer of the YearСнимок "Археологическая зона Паган" Анны Каролины де Лима вошел в шорт-лист конкурса. На фото: древняя столица царства Паган (9-й - 13-й века), которая теперь находится на территории Мьянмы. В долине можно увидеть порядка 2200 храмов, этот район до сих пор является местом паломничества буддистов со всего мира.
© Фото : Ana Caroline de Lima/ Historic Photographer of the Year
Снимок "Археологическая зона Паган" Анны Каролины де Лима вошел в шорт-лист конкурса. На фото: древняя столица царства Паган (9-й - 13-й века), которая теперь находится на территории Мьянмы. В долине можно увидеть порядка 2200 храмов, этот район до сих пор является местом паломничества буддистов со всего мира.
© Фото : Pamela Jones/ Historic Photographer of the YearСнимок фотографа Памелы Джонс "Мечеть Имама в Исфахане, Иран" вошел в шорт-лист конкурса. На фото - ковры, приготовленные в мечети для пятничной молитвы.
© Фото : Pamela Jones/ Historic Photographer of the Year
Снимок фотографа Памелы Джонс "Мечеть Имама в Исфахане, Иран" вошел в шорт-лист конкурса. На фото - ковры, приготовленные в мечети для пятничной молитвы.
© Фото : Tran Hung Dao/ Historic Photographer of the YearShortlist - Tran Hung Dao - Mang Lang Church, Vietnam
© Фото : Tran Hung Dao/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Tran Hung Dao - Mang Lang Church, Vietnam
© Фото : Daniel Sands/ Historic Photographer of the YearShortlist - Daniel Sands - WW2 Air Raid Shelter
© Фото : Daniel Sands/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Daniel Sands - WW2 Air Raid Shelter
© Фото : Duncan Webster/ Historic Photographer of the YearShortlist - Duncan Webster - Stonehenge
© Фото : Duncan Webster/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Duncan Webster - Stonehenge
© Фото : Pamela Jones/ Historic Photographer of the YearСнимок Памелы Джонс "Кладбище поездов" вошел в финал конкурса. Железнодорожные составы были брошены в районе солончака Уюни в Боливии десятки лет назад. Построенная британцами железная дорога перевозила минералы на тихоокеанское побережье до тех пор, пока горнодобывающая промышленность не разорилась в 1940-х годах. Кладбище поездов растянулось больше, чем на три с половиной километра.
© Фото : Pamela Jones/ Historic Photographer of the Year
Снимок Памелы Джонс "Кладбище поездов" вошел в финал конкурса. Железнодорожные составы были брошены в районе солончака Уюни в Боливии десятки лет назад. Построенная британцами железная дорога перевозила минералы на тихоокеанское побережье до тех пор, пока горнодобывающая промышленность не разорилась в 1940-х годах. Кладбище поездов растянулось больше, чем на три с половиной километра.
© Фото : Clare Louise Adams/ Historic Photographer of the YearСнимок Клэр Луиз Адамс "Палаты рыцарей Мальтийского ордена" вошел в шорт-лист конкурса. Во времена госпитальеров тяжело раненные солдаты приезжали на Мальту, чтобы получить у рыцарей ордена лучшую медицинскую помощь. Теперь же эти палаты используются для проведения экскурсий и свадебных банкетов.
© Фото : Clare Louise Adams/ Historic Photographer of the Year
Снимок Клэр Луиз Адамс "Палаты рыцарей Мальтийского ордена" вошел в шорт-лист конкурса. Во времена госпитальеров тяжело раненные солдаты приезжали на Мальту, чтобы получить у рыцарей ордена лучшую медицинскую помощь. Теперь же эти палаты используются для проведения экскурсий и свадебных банкетов.
© Фото : Aleksandra Nowysz/ Historic Photographer of the YearAleksandra Nowysz - Matera, Italy
© Фото : Aleksandra Nowysz/ Historic Photographer of the Year
Aleksandra Nowysz - Matera, Italy
© Фото : Richard Nash/ Historic Photographer of the YearСнимок Ричарда Нэша "Уэльский кафедральный собор" вошел в шорт-лист конкурса. На фото - алебастровая статуя епископа Ральфа Шрусбери, который жил в 14 веке. Это один из самых древних памятников, сохранившихся в соборе. Изначально статуя находилась в середине хора перед алтарной частью, однако в начале 18 века она была перенесена в северную часть храма. Теперь же изображение епископа все изрезано граффити.
© Фото : Richard Nash/ Historic Photographer of the Year
Снимок Ричарда Нэша "Уэльский кафедральный собор" вошел в шорт-лист конкурса. На фото - алебастровая статуя епископа Ральфа Шрусбери, который жил в 14 веке. Это один из самых древних памятников, сохранившихся в соборе. Изначально статуя находилась в середине хора перед алтарной частью, однако в начале 18 века она была перенесена в северную часть храма. Теперь же изображение епископа все изрезано граффити.
© Фото : Daniel Sands/ Historic Photographer of the YearShortlist - Daniel Sands - Corfe Castle
© Фото : Daniel Sands/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Daniel Sands - Corfe Castle
© Фото : Kaiyu Lu/ Historic Photographer of the YearСнимок Кайю Лу "Великая китайская стена" вошел в шорт-лист конкурса. Эта часть стены была построена в 1680 году и местами она уже сильно разрушена.
© Фото : Kaiyu Lu/ Historic Photographer of the Year
Снимок Кайю Лу "Великая китайская стена" вошел в шорт-лист конкурса. Эта часть стены была построена в 1680 году и местами она уже сильно разрушена.
© Фото : Peter Mason/ Historic Photographer of the YearShortlist - Peter Mason - St Mary Magdalene
© Фото : Peter Mason/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Peter Mason - St Mary Magdalene
© Фото : Daryn Castle/ Historic Photographer of the YearСнимок Дарина Кастла "Эдинбургский замок" вошел в шорт-лист конкурса. Через бойницу замка можно увидеть Эдинбург таким, каким он был века назад.
© Фото : Daryn Castle/ Historic Photographer of the Year
Снимок Дарина Кастла "Эдинбургский замок" вошел в шорт-лист конкурса. Через бойницу замка можно увидеть Эдинбург таким, каким он был века назад.
© Фото : Steve Oldfield/ Historic Photographer of the YearСнимок "Замок Бодиам" Стива Олдфилда вошел в шорт-лист конкурса. На фото - дворец, построенный в 14 веке в графстве Восточный Суссекс.
© Фото : Steve Oldfield/ Historic Photographer of the Year
Снимок "Замок Бодиам" Стива Олдфилда вошел в шорт-лист конкурса. На фото - дворец, построенный в 14 веке в графстве Восточный Суссекс.
© Фото : Felipe de Castro Horta Hoffmann Martins/ Historic Photographer of the YearShortlist - Felipe de Castro Horta Hoffmann Martins - Gate to Holy Lake in Pushkar
© Фото : Felipe de Castro Horta Hoffmann Martins/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Felipe de Castro Horta Hoffmann Martins - Gate to Holy Lake in Pushkar
© Фото : Suwandi Chandra/ Historic Photographer of the YearShortlist - Suwandi Chandra - Borobudur Temple
© Фото : Suwandi Chandra/ Historic Photographer of the Year
Shortlist - Suwandi Chandra - Borobudur Temple
© Фото : Paul Templing/ Historic Photographer of the YearСнимок Пола Темплинга "Замок Долбадарн" вышел в финал конкурса. Эта постройка начала 13 века находится в национальном парке Сноудония на севере Уэльса.
© Фото : Paul Templing/ Historic Photographer of the Year
Снимок Пола Темплинга "Замок Долбадарн" вышел в финал конкурса. Эта постройка начала 13 века находится в национальном парке Сноудония на севере Уэльса.
© Фото : Mehmet Masum Suer/ Historic Photographer of the YearMehmet Masum Suer - Surp Giragos Church in Diyarbakir
© Фото : Mehmet Masum Suer/ Historic Photographer of the Year
Mehmet Masum Suer - Surp Giragos Church in Diyarbakir
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