© Фото : Pamela Jones/ Historic Photographer of the Year

Снимок Памелы Джонс "Кладбище поездов" вошел в финал конкурса. Железнодорожные составы были брошены в районе солончака Уюни в Боливии десятки лет назад. Построенная британцами железная дорога перевозила минералы на тихоокеанское побережье до тех пор, пока горнодобывающая промышленность не разорилась в 1940-х годах. Кладбище поездов растянулось больше, чем на три с половиной километра.