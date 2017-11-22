Финал всероссийского конкурса "Топ-модель России 2017" и "Топ-модель Plus 2017" состоялся 21 ноября в Москве. Девушки, признанные самыми эффектными моделям страны, — в фотоленте Ria.ru.
В Москве выбрали "Топ-модель России"
12:0022.11.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПобедительницей конкурса в номинации "Топ-модель России 2017" стала Анастасия Рубанова.
Победительницей конкурса в номинации "Топ-модель России 2017" стала Анастасия Рубанова.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ этом году организаторы впервые провели два конкурса в одном, выбрав не только "топ-модель России", но и лучшую в номинации "топ-модель PLUS".
В этом году организаторы впервые провели два конкурса в одном, выбрав не только "топ-модель России", но и лучшую в номинации "топ-модель PLUS".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВсе участницы конкурса получат ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия и контракты от рекламных компаний.
Все участницы конкурса получат ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия и контракты от рекламных компаний.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗа кулисами участницы конкурса "Топ-модель России 2017" готовятся к выходу на сцену.
За кулисами участницы конкурса "Топ-модель России 2017" готовятся к выходу на сцену.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДефиле в купальниках на конкурсе "Топ-модель России 2017".
Дефиле в купальниках на конкурсе "Топ-модель России 2017".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПобедительница конкурса в номинации "Топ-модель PLUS 2017" Алина Феадакиди (слева).
Победительница конкурса в номинации "Топ-модель PLUS 2017" Алина Феадакиди (слева).
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПобедительницы конкурса примут участие в конкурсе "Мисс СНГ 2017", который пройдет в Ереване в начале декабря.
Победительницы конкурса примут участие в конкурсе "Мисс СНГ 2017", который пройдет в Ереване в начале декабря.
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