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Открытие выставки "Система дизайна в СССР"

17:1821.11.2017
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Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве. 21 ноября 2017
Руководитель дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве. 21 ноября 2017
Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве
Церемония открытия центра моды и дизайна D3 в Москве
Заместитель министра культуры Владимир Аристархов на церемонии открытия центра моды и дизайна D3 в Москве
Выставка Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве
Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве
Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве
Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРетроспективной выставкой "Система дизайна в СССР" открылся Центр моды и дизайна D3 в Москве.Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ретроспективной выставкой "Система дизайна в СССР" открылся Центр моды и дизайна D3 в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовВ церемонии открытия экспозиции приняли участие заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова, директор Московского музея дизайна Александра Санькова и руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов (на фото).Руководитель дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
В церемонии открытия экспозиции приняли участие заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова, директор Московского музея дизайна Александра Санькова и руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов (на фото).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкспозиция "Система дизайна в СССР" — это первая в современной России выставка, которая показывает, как функционировала эта отрасль в 1960-1980-е годы.Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспозиция "Система дизайна в СССР" — это первая в современной России выставка, которая показывает, как функционировала эта отрасль в 1960-1980-е годы.
© РИА Новости / Евгений БиятовНа выставке представлены редкие кадры из архива МИА "Россия сегодня", многие из которых до этого нигде не публиковались.Церемония открытия центра моды и дизайна D3 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
На выставке представлены редкие кадры из архива МИА "Россия сегодня", многие из которых до этого нигде не публиковались.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"Понятия моды и дизайна связаны с понятием культурного пространства повседневности. Если мы смотрим на то, что было 20-30 лет назад, если сравним то, как жили наши родители, бабушки и дедушки, мы увидим отличия…", — отметил замминистра культуры Владимир Аристархов.Заместитель министра культуры Владимир Аристархов на церемонии открытия центра моды и дизайна D3 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Понятия моды и дизайна связаны с понятием культурного пространства повседневности. Если мы смотрим на то, что было 20-30 лет назад, если сравним то, как жили наши родители, бабушки и дедушки, мы увидим отличия…", — отметил замминистра культуры Владимир Аристархов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа выставке представлены более 500 экспонатов из собрания Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Московского музея дизайна и частных коллекций.Выставка Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На выставке представлены более 500 экспонатов из собрания Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Московского музея дизайна и частных коллекций.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители экспозиции могут увидеть мебель, посуду, одежду, книги, чертежи, плакаты, открытки, альбомы, этикетки, созданные на таких предприятиях, как "Зенит", ЗИЛ, ВАЗ и ЛОМО.Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Посетители экспозиции могут увидеть мебель, посуду, одежду, книги, чертежи, плакаты, открытки, альбомы, этикетки, созданные на таких предприятиях, как "Зенит", ЗИЛ, ВАЗ и ЛОМО.
© РИА Новости / Евгений БиятовПосетители на выставке "Система дизайна в СССР" в центре моды и дизайна D3 в Москве.Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Посетители на выставке "Система дизайна в СССР" в центре моды и дизайна D3 в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкспозиция "Система дизайна в СССР" рассказывает о деятельности важнейших институтов, конструкторских бюро и дизайн-служб на заводах и фабриках, работавших в области художественного конструирования и технической эстетики, их взаимодействии и роли в развитии промышленности.Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспозиция "Система дизайна в СССР" рассказывает о деятельности важнейших институтов, конструкторских бюро и дизайн-служб на заводах и фабриках, работавших в области художественного конструирования и технической эстетики, их взаимодействии и роли в развитии промышленности.
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В Москве открылся Центр моды и дизайна D3. Первая выставка нового арт-пространства Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства посвящена дизайну в СССР. Генеральным информационным и фото партнером экспозиции выступает МИА "Россия сегодня". Экспонаты и первые посетители выставки — в фотоленте Ria.ru.
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