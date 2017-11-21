Открытие выставки "Система дизайна в СССР"

"Понятия моды и дизайна связаны с понятием культурного пространства повседневности. Если мы смотрим на то, что было 20-30 лет назад, если сравним то, как жили наши родители, бабушки и дедушки, мы увидим отличия…", — отметил замминистра культуры Владимир Аристархов.