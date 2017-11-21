Открытие выставки "Система дизайна в СССР"
17:1821.11.2017
03200
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРетроспективной выставкой "Система дизайна в СССР" открылся Центр моды и дизайна D3 в Москве.
Ретроспективной выставкой "Система дизайна в СССР" открылся Центр моды и дизайна D3 в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовВ церемонии открытия экспозиции приняли участие заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова, директор Московского музея дизайна Александра Санькова и руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов (на фото).
В церемонии открытия экспозиции приняли участие заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова, директор Московского музея дизайна Александра Санькова и руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов (на фото).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкспозиция "Система дизайна в СССР" — это первая в современной России выставка, которая показывает, как функционировала эта отрасль в 1960-1980-е годы.
Экспозиция "Система дизайна в СССР" — это первая в современной России выставка, которая показывает, как функционировала эта отрасль в 1960-1980-е годы.
© РИА Новости / Евгений БиятовНа выставке представлены редкие кадры из архива МИА "Россия сегодня", многие из которых до этого нигде не публиковались.
На выставке представлены редкие кадры из архива МИА "Россия сегодня", многие из которых до этого нигде не публиковались.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"Понятия моды и дизайна связаны с понятием культурного пространства повседневности. Если мы смотрим на то, что было 20-30 лет назад, если сравним то, как жили наши родители, бабушки и дедушки, мы увидим отличия…", — отметил замминистра культуры Владимир Аристархов.
"Понятия моды и дизайна связаны с понятием культурного пространства повседневности. Если мы смотрим на то, что было 20-30 лет назад, если сравним то, как жили наши родители, бабушки и дедушки, мы увидим отличия…", — отметил замминистра культуры Владимир Аристархов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа выставке представлены более 500 экспонатов из собрания Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Московского музея дизайна и частных коллекций.
На выставке представлены более 500 экспонатов из собрания Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Московского музея дизайна и частных коллекций.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители экспозиции могут увидеть мебель, посуду, одежду, книги, чертежи, плакаты, открытки, альбомы, этикетки, созданные на таких предприятиях, как "Зенит", ЗИЛ, ВАЗ и ЛОМО.
Посетители экспозиции могут увидеть мебель, посуду, одежду, книги, чертежи, плакаты, открытки, альбомы, этикетки, созданные на таких предприятиях, как "Зенит", ЗИЛ, ВАЗ и ЛОМО.
© РИА Новости / Евгений БиятовПосетители на выставке "Система дизайна в СССР" в центре моды и дизайна D3 в Москве.
Посетители на выставке "Система дизайна в СССР" в центре моды и дизайна D3 в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкспозиция "Система дизайна в СССР" рассказывает о деятельности важнейших институтов, конструкторских бюро и дизайн-служб на заводах и фабриках, работавших в области художественного конструирования и технической эстетики, их взаимодействии и роли в развитии промышленности.
Экспозиция "Система дизайна в СССР" рассказывает о деятельности важнейших институтов, конструкторских бюро и дизайн-служб на заводах и фабриках, работавших в области художественного конструирования и технической эстетики, их взаимодействии и роли в развитии промышленности.
В Москве открылся Центр моды и дизайна D3. Первая выставка нового арт-пространства Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства посвящена дизайну в СССР. Генеральным информационным и фото партнером экспозиции выступает МИА "Россия сегодня". Экспонаты и первые посетители выставки — в фотоленте Ria.ru.
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