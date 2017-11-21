Самые высокооплачиваемые певицы года

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Дженнифер Лопес заняла пятую строчку списка Forbes, заработав в минувшем году 38 миллионов долларов. Успех певице принес новый телевизионный проект World of Dance, где она выступает в роли судьи и исполнительного продюсера. Кроме того, у Джей Ло есть шоу в Лас-Вегасе и собственная линия косметики под брендом L'Oreal.