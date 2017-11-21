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Самые высокооплачиваемые певицы года

16:4121.11.2017
(обновлено: 16:59 21.11.2017)
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Американская певица Барбра Стрейзанд выступает в Барклайс-центр в Бруклине, США
Американская певица Кэти Перри
Американская певица Бритни Спирс выступает на B96 Pepsi Jingle Bash
Американская певица Рианна на премьере фильма Валериан и город тысячи планет в Лондоне
Американская певица Долли Партон во время концерта в Остине, США
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес выступает на вручении премии American Music Awards в Лос-Анджелесе, 2015 год
Селин Дион выступает с песней My Heart will Go On на церемонии вручения Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, США
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
Певица Адель на церемонии вручения музыкальной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Американская певица Бейонсе во время выступления с Сан-Диего, Калифорния
© AP Photo / Invision/Evan Agostini/FileЗамыкает десятку самых финансово успешных музыкальных исполнительниц минувшего года американская певица и актриса Барбра Стрейзанд. Обладательница двух "Оскаров" за минувший год заработала 30 миллионов долларов.Американская певица Барбра Стрейзанд выступает в Барклайс-центр в Бруклине, США
© AP Photo / Invision/Evan Agostini/File
Замыкает десятку самых финансово успешных музыкальных исполнительниц минувшего года американская певица и актриса Барбра Стрейзанд. Обладательница двух "Оскаров" за минувший год заработала 30 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Американская певица Кэти Перри, заработавшая за прошлый год 33 миллиона долларов, находится на девятой строчке рейтинга Forbes. Основной доход певице принесли рекламные контракты с CoverGirl, Claire's и H&M, а также релиз нового альбома Witness.Американская певица Кэти Перри
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Американская певица Кэти Перри, заработавшая за прошлый год 33 миллиона долларов, находится на девятой строчке рейтинга Forbes. Основной доход певице принесли рекламные контракты с CoverGirl, Claire's и H&M, а также релиз нового альбома Witness.
© AP Photo / Invision/Rob GrabowskiБритни Спирс оказалась на восьмом месте списка, заработав за год 34 миллиона долларов. Основными источниками дохода певицы стали успешное азиатское турне и шоу Piece of Me в Лас-Вегасе.Американская певица Бритни Спирс выступает на B96 Pepsi Jingle Bash
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski
Бритни Спирс оказалась на восьмом месте списка, заработав за год 34 миллиона долларов. Основными источниками дохода певицы стали успешное азиатское турне и шоу Piece of Me в Лас-Вегасе.
© AP Photo / Invision/Joel RyanСедьмую строчку рейтинга Forbes американской певице Рианне обеспечили ее многочисленные концерты, съемки в сериале "Мотель Бейтсов", а также сотрудничество с брендом Puma и компанией Samsung. Ее доход составил 36 миллионов долларов.Американская певица Рианна на премьере фильма Валериан и город тысячи планет в Лондоне
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Седьмую строчку рейтинга Forbes американской певице Рианне обеспечили ее многочисленные концерты, съемки в сериале "Мотель Бейтсов", а также сотрудничество с брендом Puma и компанией Samsung. Ее доход составил 36 миллионов долларов.
© AFP 2017 / Suzanne CordeiroНа шестой строчке рейтинга самых высокооплачиваемых певиц года оказалась Долли Партон. Американская кантри-певица на родине признана самой успешной исполнительницей в своем жанре. Ее доход за год составил 37 миллионов долларов.Американская певица Долли Партон во время концерта в Остине, США
© AFP 2017 / Suzanne Cordeiro
На шестой строчке рейтинга самых высокооплачиваемых певиц года оказалась Долли Партон. Американская кантри-певица на родине признана самой успешной исполнительницей в своем жанре. Ее доход за год составил 37 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/Matt SaylesДженнифер Лопес заняла пятую строчку списка Forbes, заработав в минувшем году 38 миллионов долларов. Успех певице принес новый телевизионный проект World of Dance, где она выступает в роли судьи и исполнительного продюсера. Кроме того, у Джей Ло есть шоу в Лас-Вегасе и собственная линия косметики под брендом L'Oreal.Американская актриса и певица Дженнифер Лопес выступает на вручении премии American Music Awards в Лос-Анджелесе, 2015 год
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Дженнифер Лопес заняла пятую строчку списка Forbes, заработав в минувшем году 38 миллионов долларов. Успех певице принес новый телевизионный проект World of Dance, где она выступает в роли судьи и исполнительного продюсера. Кроме того, у Джей Ло есть шоу в Лас-Вегасе и собственная линия косметики под брендом L'Oreal.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloВернувшаяся на большую сцену Селин Дион за год дала порядка 70 концертов. Это позволило певице заработать 42 миллиона долларов и занять четвертую позицию рейтинга Forbes.Селин Дион выступает с песней My Heart will Go On на церемонии вручения Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, США
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Вернувшаяся на большую сцену Селин Дион за год дала порядка 70 концертов. Это позволило певице заработать 42 миллиона долларов и занять четвертую позицию рейтинга Forbes.
© AP Photo / Invision/John SalangsangТройку лидеров списка открывает Тейлор Свифт, чей доход за год составил 44 миллиона долларов. Для певицы этот показатель является значительным падением по сравнению с предыдущим годом, когда она возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
© AP Photo / Invision/John Salangsang
Тройку лидеров списка открывает Тейлор Свифт, чей доход за год составил 44 миллиона долларов. Для певицы этот показатель является значительным падением по сравнению с предыдущим годом, когда она возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.
© AFP 2017 / Robyn BeckОбладательница "Грэмми" за лучший альбом года, британская певица Адель остановилась в шаге от титула самой высокооплачиваемой исполнительницы года. Продажи альбома и мировые гастроли принесли ей 69 миллионов долларов.Певица Адель на церемонии вручения музыкальной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Robyn Beck
Обладательница "Грэмми" за лучший альбом года, британская певица Адель остановилась в шаге от титула самой высокооплачиваемой исполнительницы года. Продажи альбома и мировые гастроли принесли ей 69 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision for Parkwood Entertainment/Frank MicelottaРейтинг журнала Forbes возглавила американка Бейонсе, чей доход за год составил 105 миллионов долларов, полученные от продажи альбома Lemonade, а также от седьмого концертного тура The Formation.Американская певица Бейонсе во время выступления с Сан-Диего, Калифорния
© AP Photo / Invision for Parkwood Entertainment/Frank Micelotta
Рейтинг журнала Forbes возглавила американка Бейонсе, чей доход за год составил 105 миллионов долларов, полученные от продажи альбома Lemonade, а также от седьмого концертного тура The Formation.
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Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых певиц года. При составлении рейтинга использовались данные с июня 2016 по июнь 2017 года. Десятка самых успешных исполнительниц — в фотоленте Ria.ru.
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