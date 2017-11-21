Встреча Путина с Асадом в Сочи

Владимир Путин на встрече выразил надежду, что в самое ближайшее время удастся поставить окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии. "Понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать. Так что проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили", — сказал Путин.