Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад встретились в Сочи. Переговоры лидеров двух стран — в фотоленте Ria.ru.
Встреча Путина с Асадом в Сочи
13:0821.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин провел в понедельник рабочую встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.
Президент России Владимир Путин провел в понедельник рабочую встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПереговоры Путина и Асада, которые проходили как в узком составе, так и с глазу на глаз, продолжались три часа.
Переговоры Путина и Асада, которые проходили как в узком составе, так и с глазу на глаз, продолжались три часа.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа встрече Башар Асад отметил, что операция ВКС России позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии. "Россия способствовала его продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства", — отметил Асад.
На встрече Башар Асад отметил, что операция ВКС России позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии. "Россия способствовала его продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства", — отметил Асад.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк"За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее", — заявил глава САР.
"За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее", — заявил глава САР.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России во время переговоров отметил роль зон деэскалаций в Сирии. "Благодаря астанинскому процессу, нам удалось создать зоны деэскалации, а это, в свою очередь, позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией", — сказал Путин, подчеркнув готовность президента САР работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования в Сирии.
Президент России во время переговоров отметил роль зон деэскалаций в Сирии. "Благодаря астанинскому процессу, нам удалось создать зоны деэскалации, а это, в свою очередь, позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией", — сказал Путин, подчеркнув готовность президента САР работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования в Сирии.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время встречи Башар Асад также передал Путину благодарность сирийского народа, за то, что удалось отстоять территориальную целостность и независимость страны.
Во время встречи Башар Асад также передал Путину благодарность сирийского народа, за то, что удалось отстоять территориальную целостность и независимость страны.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин на встрече выразил надежду, что в самое ближайшее время удастся поставить окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии. "Понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать. Так что проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили", — сказал Путин.
Владимир Путин на встрече выразил надежду, что в самое ближайшее время удастся поставить окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии. "Понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать. Так что проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили", — сказал Путин.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы двух стран согласились, что политический процесс в Сирии должен осуществляться под эгидой Организации Объединенных Наций.
Главы двух стран согласились, что политический процесс в Сирии должен осуществляться под эгидой Организации Объединенных Наций.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк"Мы рассчитываем на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы", — сказал Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным.
"Мы рассчитываем на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы", — сказал Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкОбсудили президенты и основные принципы организации и проведения конгресса народов Сирии.
Обсудили президенты и основные принципы организации и проведения конгресса народов Сирии.
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