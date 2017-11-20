В понедельник предстоятель Русской православной церкви отмечает 71-летие. Праздничное богослужение в московском храме Христа Спасителя – в фотоленте ria.ru
Литургия в храме Христа Спасителя в 71-й день рождения патриарха Кирилла
18:0520.11.2017
01900
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредстоятель Русской православной церкви родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника.
Предстоятель Русской православной церкви родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПо словам главы патриаршей пресс-службы иерея Александра Волкова, день рождения — совсем не главный день года для монашествующих, а поздравления в свой адрес патриарх как предстоятель Церкви по традиции принимает два раза в год — в день интронизации и в день тезоименитства, которые приходятся, соответственно, на 1 февраля и 24 мая.
По словам главы патриаршей пресс-службы иерея Александра Волкова, день рождения — совсем не главный день года для монашествующих, а поздравления в свой адрес патриарх как предстоятель Церкви по традиции принимает два раза в год — в день интронизации и в день тезоименитства, которые приходятся, соответственно, на 1 февраля и 24 мая.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ 2017 году патриарх Кирилл возглавил ряд общецерковных мероприятий, некоторые из них стали историческими: принесение в пределы Московского патриархата мощей святителя Николая Чудотворца из города Бари, празднование 100-летия Поместного Собора 1917-18 годов и восстановления патриаршества.
В 2017 году патриарх Кирилл возглавил ряд общецерковных мероприятий, некоторые из них стали историческими: принесение в пределы Московского патриархата мощей святителя Николая Чудотворца из города Бари, празднование 100-летия Поместного Собора 1917-18 годов и восстановления патриаршества.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ год 100-летия русской революции президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Кирилл приняли участие в церемонии открытия памятника, воссозданного на месте убиения великого князя Сергея Александровича Романова в Московском Кремле.
В год 100-летия русской революции президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Кирилл приняли участие в церемонии открытия памятника, воссозданного на месте убиения великого князя Сергея Александровича Романова в Московском Кремле.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ этом году предстоятель Церкви уже совершил 19 первосвятительских визитов, из них три заграничных - в Киргизию, Узбекистан и Румынию.
В этом году предстоятель Церкви уже совершил 19 первосвятительских визитов, из них три заграничных - в Киргизию, Узбекистан и Румынию.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл продолжает поддерживать на высоком уровне взаимоотношения Русской православной церкви с государствами, находящимися на территории канонической ответственности Московского патриархата, и руководством других стран.
Патриарх Кирилл продолжает поддерживать на высоком уровне взаимоотношения Русской православной церкви с государствами, находящимися на территории канонической ответственности Московского патриархата, и руководством других стран.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНеоднократно предстоятель Русской церкви встречался с президентом России, также состоялась встреча патриарха Кирилла с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, президентом Италии Серджо Маттареллой и президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Неоднократно предстоятель Русской церкви встречался с президентом России, также состоялась встреча патриарха Кирилла с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, президентом Италии Серджо Маттареллой и президентом Палестины Махмудом Аббасом.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЗа годы патриаршего служения была предпринята реформа центральных органов церковного управления. Продолжается образование митрополий, увеличение числа епископов и епархий.
За годы патриаршего служения была предпринята реформа центральных органов церковного управления. Продолжается образование митрополий, увеличение числа епископов и епархий.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОдним из заметных событий в рамках межхристианского диалога в этом году стала встреча с Государственным секретарем святого престола кардиналом Пьетро Паролином. В рамках поддержания и развития межконфессионального согласия предстоятель Русской церкви возглавляет заседания президиума Межрелигиозного совета России, проводит встречи с представителями религиозных конфессий.
Одним из заметных событий в рамках межхристианского диалога в этом году стала встреча с Государственным секретарем святого престола кардиналом Пьетро Паролином. В рамках поддержания и развития межконфессионального согласия предстоятель Русской церкви возглавляет заседания президиума Межрелигиозного совета России, проводит встречи с представителями религиозных конфессий.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ день своего рождения патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве.
В день своего рождения патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве.
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