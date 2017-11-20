Литургия в храме Христа Спасителя в 71-й день рождения патриарха Кирилла

По словам главы патриаршей пресс-службы иерея Александра Волкова, день рождения — совсем не главный день года для монашествующих, а поздравления в свой адрес патриарх как предстоятель Церкви по традиции принимает два раза в год — в день интронизации и в день тезоименитства, которые приходятся, соответственно, на 1 февраля и 24 мая.