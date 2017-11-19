"Хризантема", "Гиацинт", "Тюльпан": бронебойные "цветы" российских войск

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" предназначен для защиты от средств воздушного нападения. Комплекс может уничтожать цели, летящие на высоте от 5 до 15 тысяч метров. Кроме того, ЗПРК способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника. Время реакции комплекса 4-6 секунд. За полторы секунды он успевает захватить цель и произвести пуск - это мировой рекорд. Модификация комплекса, проведенная в 2016 году, позволила увеличить дальность поражения целей до 40 км.