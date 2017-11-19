День ракетных войск и артиллерии отмечается в России 19 ноября. Артиллерия — один из старейших родов войск в нашей стране. Согласно имеющимся данным, в 1382 году при защите Москвы от войск хана Тохтамыша местные жители использовали против осаждавших "пушки великие" и первые артиллерийские орудия, стрелявшие кусками железа, щебнем и мелкими камнями. На сегодняшний день ракетные войска и артиллерия являются основными средствами огневого и ядерного поражения противника. Вооружение и техника, стоящие на службе этого рода войск, — в фотоленте Ria.ru.
"Хризантема", "Гиацинт", "Тюльпан": бронебойные "цветы" российских войск
09:0019.11.2017
(обновлено: 09:02 19.11.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРеактивная артиллерийская батарея системы залпового огня "Ураган" предназначена для поражения зенитных комплексов, техники мотопехотных и танковых рот противника, разрушения командных пунктов и объектов военной инфраструктуры, а также для дистанционной установки противопехотных и противотанковых минных полей на расстоянии до 35 километров.
Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня "Ураган" предназначена для поражения зенитных комплексов, техники мотопехотных и танковых рот противника, разрушения командных пунктов и объектов военной инфраструктуры, а также для дистанционной установки противопехотных и противотанковых минных полей на расстоянии до 35 километров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Гвоздика" создана для уничтожения живой силы противника, артиллерийских и минометных батарей, а также для обеспечения проходов по заминированной территории и через полевые заграждения.
Самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" создана для уничтожения живой силы противника, артиллерийских и минометных батарей, а также для обеспечения проходов по заминированной территории и через полевые заграждения.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРеактивная система залпового огня "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах практически любых групповых целей противника. РСЗО может использовать специальную ракету, которая выпускает БПЛА для разведки и корректировки огня.
Реактивная система залпового огня "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах практически любых групповых целей противника. РСЗО может использовать специальную ракету, которая выпускает БПЛА для разведки и корректировки огня.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОсновной задачей самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" является борьба с бронированной техникой. Он может поразить танки, БМП, инженерные и фортификационные сооружения противника, а также малоскоростные воздушные цели.
Основной задачей самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" является борьба с бронированной техникой. Он может поразить танки, БМП, инженерные и фортификационные сооружения противника, а также малоскоростные воздушные цели.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСамоходные артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт" предназначены для уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника, а также для разрушения фортификационных сооружений на расстоянии до 30 километров. Для 2С5 разработаны высокоточные снаряды "Краснополь" и "Сантиметр", которые могут поразить бронетанковую технику на расстоянии до 20 километров.
Самоходные артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт" предназначены для уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника, а также для разрушения фортификационных сооружений на расстоянии до 30 километров. Для 2С5 разработаны высокоточные снаряды "Краснополь" и "Сантиметр", которые могут поразить бронетанковую технику на расстоянии до 20 километров.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоссийская самоходная гаубица "Коалиция-СВ" была впервые официально представлена на Параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По сравнению с "Мстой-С", "Коалиция" обладает существенно увеличенной максимальной дальностью стрельбы (70 км против 29 км) и повышенной в 1,5 раза скорострельностью. САУ может поражать цель одновременно несколькими снарядами, находящимися на разных траекториях полета.
Российская самоходная гаубица "Коалиция-СВ" была впервые официально представлена на Параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По сравнению с "Мстой-С", "Коалиция" обладает существенно увеличенной максимальной дальностью стрельбы (70 км против 29 км) и повышенной в 1,5 раза скорострельностью. САУ может поражать цель одновременно несколькими снарядами, находящимися на разных траекториях полета.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" вооружен сверхманевренными квазибаллистическими ракетами со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями для обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 километров. Большая часть полета такой ракеты проходит на высоте около 50 километров, что существенно выше потолка действия лучших мировых систем ПВО.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" вооружен сверхманевренными квазибаллистическими ракетами со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями для обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 километров. Большая часть полета такой ракеты проходит на высоте около 50 километров, что существенно выше потолка действия лучших мировых систем ПВО.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСамоходный миномет 2С4 "Тюльпан" выполнен по безбашенной схеме с открытой установкой орудия. В основной боекомплект 240-мм миномета 2Б8 входят фугасные и активно-реактивные мины с дальностью стрельбы в 9,65 и 19,69 километров. Для минометов разработаны зажигательные и кассетные мины, а также ядерные и нейтронные снаряды. Дополнительно 2С4 оборудован 7,62-мм пулеметом ПКТ. Благодаря своей маневренности, проходимости и отсутствию необходимости предварительной подготовки огневой позиции "Тюльпан" очень эффективен при штурме укрепленных районов противника.
Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" выполнен по безбашенной схеме с открытой установкой орудия. В основной боекомплект 240-мм миномета 2Б8 входят фугасные и активно-реактивные мины с дальностью стрельбы в 9,65 и 19,69 километров. Для минометов разработаны зажигательные и кассетные мины, а также ядерные и нейтронные снаряды. Дополнительно 2С4 оборудован 7,62-мм пулеметом ПКТ. Благодаря своей маневренности, проходимости и отсутствию необходимости предварительной подготовки огневой позиции "Тюльпан" очень эффективен при штурме укрепленных районов противника.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДивизионная реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, а также командных пунктов и живой силы противника неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм.
Дивизионная реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, а также командных пунктов и живой силы противника неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бастион" оснащен сверхзвуковыми ракетами "Оникс", которые могут применяться как для поражения надводных кораблей противника, так и против наземных целей на расстоянии до нескольких сот километров.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" оснащен сверхзвуковыми ракетами "Оникс", которые могут применяться как для поражения надводных кораблей противника, так и против наземных целей на расстоянии до нескольких сот километров.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗенитная самоходная установка "Шилка" предназначена для прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии до 2500 метров и высоте до 1500 метров, а также наземных и надводных целей на дальности до 2000 метров. Установка ведет огонь со скоростью 3400 снарядов в минуту.
Зенитная самоходная установка "Шилка" предназначена для прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии до 2500 метров и высоте до 1500 метров, а также наземных и надводных целей на дальности до 2000 метров. Установка ведет огонь со скоростью 3400 снарядов в минуту.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамодвижущаяся противотанковая пушка "Спрут-Б" предназначена для поражения бронетанковой техники, легкобронированных целей, автомобилей, живой силы и инженерных сооружений противника.
Самодвижущаяся противотанковая пушка "Спрут-Б" предназначена для поражения бронетанковой техники, легкобронированных целей, автомобилей, живой силы и инженерных сооружений противника.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСамоходное артиллерийское орудие "Хоста" является глубоко модернизированной версией "Гвоздики". Помимо подавления живой силы противника, артиллерийский и минометных батарей, "Хоста" может уничтожить ракетные установки, бронированные цели и пункты управления противника на расстоянии до 14 километров.
Самоходное артиллерийское орудие "Хоста" является глубоко модернизированной версией "Гвоздики". Помимо подавления живой силы противника, артиллерийский и минометных батарей, "Хоста" может уничтожить ракетные установки, бронированные цели и пункты управления противника на расстоянии до 14 километров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРеактивная система залпового огня "Торнадо" имеет намного более высокую боевую эффективность, чем ее предшественники "Град" и "Смерч". Благодаря новой системе управления огнем с ГЛОНАСС навигатором и компьютеризированным баллистическим вычислителем установка ведет огонь по целям в автоматическим режиме без использования станций расчета и без ручной наводки механики.
Реактивная система залпового огня "Торнадо" имеет намного более высокую боевую эффективность, чем ее предшественники "Град" и "Смерч". Благодаря новой системе управления огнем с ГЛОНАСС навигатором и компьютеризированным баллистическим вычислителем установка ведет огонь по целям в автоматическим режиме без использования станций расчета и без ручной наводки механики.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" предназначена для огневой поддержки танков и пехоты в бою. Модернизированный вариант, получившей обозначение 2С19М2, отличается повышенной скорострельностью (до 10 выстрелов в минуту) и эффективностью огня (поражает цели одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одной САУ и находящимися на разных траекториях полета). На гаубице используется комплект "Накидка", который снижает ее заметность в радиолокационном и тепловом диапазонах.
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" предназначена для огневой поддержки танков и пехоты в бою. Модернизированный вариант, получившей обозначение 2С19М2, отличается повышенной скорострельностью (до 10 выстрелов в минуту) и эффективностью огня (поражает цели одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одной САУ и находящимися на разных траекториях полета). На гаубице используется комплект "Накидка", который снижает ее заметность в радиолокационном и тепловом диапазонах.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" предназначен для защиты от средств воздушного нападения. Комплекс может уничтожать цели, летящие на высоте от 5 до 15 тысяч метров. Кроме того, ЗПРК способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника. Время реакции комплекса 4-6 секунд. За полторы секунды он успевает захватить цель и произвести пуск - это мировой рекорд. Модификация комплекса, проведенная в 2016 году, позволила увеличить дальность поражения целей до 40 км.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" предназначен для защиты от средств воздушного нападения. Комплекс может уничтожать цели, летящие на высоте от 5 до 15 тысяч метров. Кроме того, ЗПРК способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника. Время реакции комплекса 4-6 секунд. За полторы секунды он успевает захватить цель и произвести пуск - это мировой рекорд. Модификация комплекса, проведенная в 2016 году, позволила увеличить дальность поражения целей до 40 км.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК" на базе бронетранспортера БТР-80 предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления противника. Орудие может вести прицельный огонь без подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой.
Самоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК" на базе бронетранспортера БТР-80 предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления противника. Орудие может вести прицельный огонь без подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Ракетами Х-35 комплекс может поражать цели на расстоянии до 120 километров. Ракетами Х-35У - до 260 километров.
Береговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Ракетами Х-35 комплекс может поражать цели на расстоянии до 120 километров. Ракетами Х-35У - до 260 километров.
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