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Российские ученые обнаружили в Египте мумию с золотой маской

12:2817.11.2017
(обновлено: 12:32 17.11.2017)
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Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
Рабочие у некрополя Дер Эль Банат в Фаюмском оазисе Египта
Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
Рабочие в процессе зачистки раскопа в некрополе Дер Эль Банат в Фаюмском оазисе Египта
Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
Фрагмент расписного деревянного саркофага в котором была найдена мумия в Фаюмском оазисе
Экспедиция ЦЕИ РАН нашла мумию с золотой маской в Фаюмском оазисе
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкРоссийские археологи под руководством Галины Беловой (на фото) из Центра египтологических исследований РАН более семи лет ведут раскопки древнего некрополя, на месте которого был построен коптский монастырь Дейр-эль-Банат.Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Российские археологи под руководством Галины Беловой (на фото) из Центра египтологических исследований РАН более семи лет ведут раскопки древнего некрополя, на месте которого был построен коптский монастырь Дейр-эль-Банат.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкОчередной находкой ученых стала богатая мумия египтянина, который жил предположительно в греко-римский период истории Египта.Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
Перейти в фотобанк
Очередной находкой ученых стала богатая мумия египтянина, который жил предположительно в греко-римский период истории Египта.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкРаскопки проходили в малоисследованном археологами Фаюмском оазисе Египта, который находится в сотне километров к юго-западу от Каира.Рабочие у некрополя Дер Эль Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Раскопки проходили в малоисследованном археологами Фаюмском оазисе Египта, который находится в сотне километров к юго-западу от Каира.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкМумия находится в хорошем состоянии, и ее льняной погребальный саван не был поврежден.Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Мумия находится в хорошем состоянии, и ее льняной погребальный саван не был поврежден.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкГолова мумии закрыта маской из спрессованного папируса, покрытой позолотой и синей краской, на которой изображен бог неба Кхебр.Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
Перейти в фотобанк
Голова мумии закрыта маской из спрессованного папируса, покрытой позолотой и синей краской, на которой изображен бог неба Кхебр.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкУченые более семи лет ведут раскопки в древнем некрополе, на месте которого был построен коптский монастырь Дейр-эль-Банат. Этот район начинали исследовать египетские археологи, но сейчас их дело продолжают российские специалисты.Рабочие в процессе зачистки раскопа в некрополе Дер Эль Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
Перейти в фотобанк
Ученые более семи лет ведут раскопки в древнем некрополе, на месте которого был построен коптский монастырь Дейр-эль-Банат. Этот район начинали исследовать египетские археологи, но сейчас их дело продолжают российские специалисты.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкГрудь мумии, обнаруженной в районе древнего некрополя, украшена образом богини Исиды.Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Грудь мумии, обнаруженной в районе древнего некрополя, украшена образом богини Исиды.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкДеревянный саркофаг, в котором была обнаружена мумия, был сильно поврежден, однако на нем остались некоторые яркие росписи.Фрагмент расписного деревянного саркофага в котором была найдена мумия в Фаюмском оазисе
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Деревянный саркофаг, в котором была обнаружена мумия, был сильно поврежден, однако на нем остались некоторые яркие росписи.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкДальнейшее изучение мумии поможет уточнить дату ее захоронения и раскрыть некоторые тайны жизни людей в те времена. На фото: заместитель руководителя экспедиции Центра Египтологических исследований РАН в Фаюме Елена Толмачева и начальник рабочих Али у расписного деревянного саркофага, в котором была найдена мумия.Экспедиция ЦЕИ РАН нашла мумию с золотой маской в Фаюмском оазисе
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Дальнейшее изучение мумии поможет уточнить дату ее захоронения и раскрыть некоторые тайны жизни людей в те времена. На фото: заместитель руководителя экспедиции Центра Египтологических исследований РАН в Фаюме Елена Толмачева и начальник рабочих Али у расписного деревянного саркофага, в котором была найдена мумия.
Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе ЕгиптаРоссийские ученые обнаружили в Египте мумию с золотой маской12:2817.11.2017
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Археологи из Центра египтологических исследований РАН и их египетские коллеги обнаружили в коптском монастыре Дэйр-эль-Бана, который расположен к юго-западу от Каира, древний саркофаг и мумию. Находка ученых — в фотоленте Ria.ru.
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