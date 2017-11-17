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Лучшие фото недели: раритетный ИС, наводнение в Греции и протесты в Маниле

11:3817.11.2017
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Люди катаются на санках после снегопада в Сонамаге, Кашмир
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря. 15 ноября 2017
Выступление пилотажной группы ВКС России Русские витязи на истребителях Су-30СМ во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
Актриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
Акция протеста возле здания посольства США в Маниле, Филиппины
Последствия землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017 года
Участники митинга в защиту независимости Каталонии в Барселоне
Сотрудники полиции поливают кита водой в провинции Цзидун, Китай
Кит Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премий Glamour's Women of the Year
Армия Зимбабве на улице города Харара
Дети машут флажками перед церемонией приветствия президента США Дональда Трампа в Президентском дворце в Ханое, Вьетнам
Покупатель на птичьем рынке в Кабуле
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
Африканская львица Эмма с одним из трех львят в Екатеринбургском зоопарке
Кубино-мексиканская певица Камила Кабельо во время выступления на MTV Europe Music Awards
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения тракторного завода Kumsong в Пхеньяне
Участник марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве. 11 ноября 2017
Участники фестиваля зимнего плавания Ледостав после заплыва на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, президент США Дональд Трамп и президент Филиппин Родриго Дутерте во время традиционного рукопожатия АСЕАН
Победительница конкурса красоты Miss International 2017 Кевин Лилиана
Реклама на улице Нью-Йорка
Пациенты ортопедической клиники в Кабуле
Наводнение, вызванное проливными дождями в Греции. 15 ноября 2017
Военнослужащие на церемонии открытия совместных антитеррористических учений КСБР государств-членов ОДКБ на полигоне Харбмайдон в Таджикистане
Итальянская актриса Софи Лорен и актёр Ричард Гир на торжественной церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве
Игроки сборных Литвы и России в матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу
Тяжелый танк ИС-3 на показательном выезде взвода исторической бронетехники в Мурманске
Группа поддержки БК УНИКС выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы между УНИКС - Андорра
Художник рисует на одном из пляжей Севастополя
Рабочие монтируют строительные леса у памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. 16 ноября 2017
© AFP 2017 / Tauseef MustafaКашмирцы катаются на санках после снегопада в Сонамаге, Индия.Люди катаются на санках после снегопада в Сонамаге, Кашмир
© AFP 2017 / Tauseef Mustafa
Кашмирцы катаются на санках после снегопада в Сонамаге, Индия.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Истре.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Истре.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВыступление пилотажной группы "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.Выступление пилотажной группы ВКС России Русские витязи на истребителях Су-30СМ во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Выступление пилотажной группы "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".Актриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".
© AP Photo / Aaron FavilaАкция протеста против визита Дональда Трампа возле здания посольства США в Маниле, Филиппины.Акция протеста возле здания посольства США в Маниле, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Акция протеста против визита Дональда Трампа возле здания посольства США в Маниле, Филиппины.
© AP Photo / ISNA/Pouria PakizehПоследствия землетрясения в городе Сарполь-э-Захаб на западе Ирана.Последствия землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017 года
© AP Photo / ISNA/Pouria Pakizeh
Последствия землетрясения в городе Сарполь-э-Захаб на западе Ирана.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники митинга в защиту независимости Каталонии в Барселоне.Участники митинга в защиту независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участники митинга в защиту независимости Каталонии в Барселоне.
© AFP 2017 / StringerСотрудники полиции поливают водой оказавшегося на мели горбатого кита в провинции Цзидун, Китай.Сотрудники полиции поливают кита водой в провинции Цзидун, Китай
© AFP 2017 / Stringer
Сотрудники полиции поливают водой оказавшегося на мели горбатого кита в провинции Цзидун, Китай.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniКит Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премий "Glamour's Women of the Year" в Нью-Йорке.Кит Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премий Glamour's Women of the Year
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Кит Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премий "Glamour's Women of the Year" в Нью-Йорке.
© AP PhotoПатруль на улице города Харар в Зимбабве, где военные взяли под контроль телецентр и резиденцию президента Роберта Мугабе.Армия Зимбабве на улице города Харара
© AP Photo
Патруль на улице города Харар в Зимбабве, где военные взяли под контроль телецентр и резиденцию президента Роберта Мугабе.
© AP Photo / Luong Thai Linh/ PoolДети приветствуют президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Ханое, Вьетнам.Дети машут флажками перед церемонией приветствия президента США Дональда Трампа в Президентском дворце в Ханое, Вьетнам
© AP Photo / Luong Thai Linh/ Pool
Дети приветствуют президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Ханое, Вьетнам.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПокупатель на птичьем рынке в Кабуле.Покупатель на птичьем рынке в Кабуле
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Покупатель на птичьем рынке в Кабуле.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкАфриканская львица Эмма с одним из трех львят, родившихся 30 сентября, в Екатеринбургском зоопарке.Африканская львица Эмма с одним из трех львят в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Африканская львица Эмма с одним из трех львят, родившихся 30 сентября, в Екатеринбургском зоопарке.
© REUTERS / Dylan MartineПевица Камила Кабельо выступает на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards на арене "Уэмбли" в Лондоне.Кубино-мексиканская певица Камила Кабельо во время выступления на MTV Europe Music Awards
© REUTERS / Dylan Martine
Певица Камила Кабельо выступает на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards на арене "Уэмбли" в Лондоне.
© REUTERS / KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения тракторного завода Kumsong в Пхеньяне.Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения тракторного завода Kumsong в Пхеньяне
© REUTERS / KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения тракторного завода Kumsong в Пхеньяне.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМарш в честь Дня независимости Польши в Варшаве.Участник марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш в честь Дня независимости Польши в Варшаве.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники фестиваля зимнего плавания "Ледостав" на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.Участники фестиваля зимнего плавания Ледостав после заплыва на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники фестиваля зимнего плавания "Ледостав" на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер-министр Вьетнама Нгуен Сюань Фук и президент Филиппин Родриго Дутерте во время традиционного рукопожатия на открытии саммита АСЕАН в Маниле.Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, президент США Дональд Трамп и президент Филиппин Родриго Дутерте во время традиционного рукопожатия АСЕАН
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер-министр Вьетнама Нгуен Сюань Фук и президент Филиппин Родриго Дутерте во время традиционного рукопожатия на открытии саммита АСЕАН в Маниле.
© REUTERS / Toru HanaiПобедительница конкурса красоты Miss International 2017 Кевин Лиллиана из Индонезии.Победительница конкурса красоты Miss International 2017 Кевин Лилиана
© REUTERS / Toru Hanai
Победительница конкурса красоты Miss International 2017 Кевин Лиллиана из Индонезии.
© AFP 2017 / Jewel Samad Реклама на улице в Нью-Йорке.Реклама на улице Нью-Йорка
© AFP 2017 / Jewel Samad
Реклама на улице в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПациенты ортопедической клиники в Кабуле, Афганистан.Пациенты ортопедической клиники в Кабуле
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пациенты ортопедической клиники в Кабуле, Афганистан.
© AP Photo / Petros GiannakourisПоследствия наводнения, вызванного проливными дождями в Греции.Наводнение, вызванное проливными дождями в Греции. 15 ноября 2017
© AP Photo / Petros Giannakouris
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями в Греции.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦеремония открытия совместных антитеррористических учений коллективных сил быстрого реагирования государств-членов Организации договора о коллективной безопасности на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.Военнослужащие на церемонии открытия совместных антитеррористических учений КСБР государств-членов ОДКБ на полигоне Харбмайдон в Таджикистане
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Церемония открытия совместных антитеррористических учений коллективных сил быстрого реагирования государств-членов Организации договора о коллективной безопасности на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИтальянская актриса Софи Лорен и актер Ричард Гир на торжественной церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в Москве.Итальянская актриса Софи Лорен и актёр Ричард Гир на торжественной церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Итальянская актриса Софи Лорен и актер Ричард Гир на торжественной церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в Москве.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгровой момент матча отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2019 между женскими сборными России и Литвы.Игроки сборных Литвы и России в матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Игровой момент матча отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2019 между женскими сборными России и Литвы.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкТяжелый танк ИС-3 созданного на Северном флоте исторического взвода бронетехники времен Великой Отечественной войны во время показательного выезда на полигон в Мурманске.Тяжелый танк ИС-3 на показательном выезде взвода исторической бронетехники в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
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Тяжелый танк ИС-3 созданного на Северном флоте исторического взвода бронетехники времен Великой Отечественной войны во время показательного выезда на полигон в Мурманске.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГруппа поддержки выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы между баскетбольными командами УНИКС (Казань) и "Андорра" (Андорра-ла-Велья).Группа поддержки БК УНИКС выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы между УНИКС - Андорра
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Группа поддержки выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы между баскетбольными командами УНИКС (Казань) и "Андорра" (Андорра-ла-Велья).
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкХудожник на одном из пляжей Севастополя.Художник рисует на одном из пляжей Севастополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Художник на одном из пляжей Севастополя.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРабочие начинают демонтаж памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин, Польша.Рабочие монтируют строительные леса у памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Рабочие начинают демонтаж памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин, Польша.
Группа поддержки БК УНИКС выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы между УНИКС - АндорраЛучшие фото недели: раритетный ИС, наводнение в Греции и протесты в Маниле11:3817.11.2017
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