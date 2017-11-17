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Лучшие фото недели: раритетный ИС, наводнение в Греции и протесты в Маниле
11:3817.11.2017
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Истре.
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Истре.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВыступление пилотажной группы "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
Выступление пилотажной группы "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".
Актриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".
© AP Photo / Aaron FavilaАкция протеста против визита Дональда Трампа возле здания посольства США в Маниле, Филиппины.
© AP Photo / Aaron Favila
Акция протеста против визита Дональда Трампа возле здания посольства США в Маниле, Филиппины.
© AP Photo / ISNA/Pouria PakizehПоследствия землетрясения в городе Сарполь-э-Захаб на западе Ирана.
© AP Photo / ISNA/Pouria Pakizeh
Последствия землетрясения в городе Сарполь-э-Захаб на западе Ирана.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники митинга в защиту независимости Каталонии в Барселоне.
Участники митинга в защиту независимости Каталонии в Барселоне.
© AFP 2017 / StringerСотрудники полиции поливают водой оказавшегося на мели горбатого кита в провинции Цзидун, Китай.
Сотрудники полиции поливают водой оказавшегося на мели горбатого кита в провинции Цзидун, Китай.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniКит Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премий "Glamour's Women of the Year" в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Кит Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премий "Glamour's Women of the Year" в Нью-Йорке.
© AP PhotoПатруль на улице города Харар в Зимбабве, где военные взяли под контроль телецентр и резиденцию президента Роберта Мугабе.
© AP Photo
Патруль на улице города Харар в Зимбабве, где военные взяли под контроль телецентр и резиденцию президента Роберта Мугабе.
© AP Photo / Luong Thai Linh/ PoolДети приветствуют президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Ханое, Вьетнам.
© AP Photo / Luong Thai Linh/ Pool
Дети приветствуют президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Ханое, Вьетнам.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкАфриканская львица Эмма с одним из трех львят, родившихся 30 сентября, в Екатеринбургском зоопарке.
Африканская львица Эмма с одним из трех львят, родившихся 30 сентября, в Екатеринбургском зоопарке.
© REUTERS / Dylan MartineПевица Камила Кабельо выступает на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards на арене "Уэмбли" в Лондоне.
Певица Камила Кабельо выступает на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards на арене "Уэмбли" в Лондоне.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники фестиваля зимнего плавания "Ледостав" на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Участники фестиваля зимнего плавания "Ледостав" на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер-министр Вьетнама Нгуен Сюань Фук и президент Филиппин Родриго Дутерте во время традиционного рукопожатия на открытии саммита АСЕАН в Маниле.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер-министр Вьетнама Нгуен Сюань Фук и президент Филиппин Родриго Дутерте во время традиционного рукопожатия на открытии саммита АСЕАН в Маниле.
© REUTERS / Toru HanaiПобедительница конкурса красоты Miss International 2017 Кевин Лиллиана из Индонезии.
Победительница конкурса красоты Miss International 2017 Кевин Лиллиана из Индонезии.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПациенты ортопедической клиники в Кабуле, Афганистан.
Пациенты ортопедической клиники в Кабуле, Афганистан.
© AP Photo / Petros GiannakourisПоследствия наводнения, вызванного проливными дождями в Греции.
© AP Photo / Petros Giannakouris
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями в Греции.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦеремония открытия совместных антитеррористических учений коллективных сил быстрого реагирования государств-членов Организации договора о коллективной безопасности на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
Церемония открытия совместных антитеррористических учений коллективных сил быстрого реагирования государств-членов Организации договора о коллективной безопасности на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИтальянская актриса Софи Лорен и актер Ричард Гир на торжественной церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в Москве.
Итальянская актриса Софи Лорен и актер Ричард Гир на торжественной церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в Москве.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгровой момент матча отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2019 между женскими сборными России и Литвы.
Игровой момент матча отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2019 между женскими сборными России и Литвы.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкТяжелый танк ИС-3 созданного на Северном флоте исторического взвода бронетехники времен Великой Отечественной войны во время показательного выезда на полигон в Мурманске.
Тяжелый танк ИС-3 созданного на Северном флоте исторического взвода бронетехники времен Великой Отечественной войны во время показательного выезда на полигон в Мурманске.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГруппа поддержки выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы между баскетбольными командами УНИКС (Казань) и "Андорра" (Андорра-ла-Велья).
Группа поддержки выступает в перерыве матча группового этапа Кубка Европы между баскетбольными командами УНИКС (Казань) и "Андорра" (Андорра-ла-Велья).
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРабочие начинают демонтаж памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин, Польша.
Рабочие начинают демонтаж памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин, Польша.
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