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В Токио выбрали Miss International

19:0314.11.2017
(обновлено: 19:06 14.11.2017)
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Победительница конкурса красоты Miss International 2017 Кевин Лилиана
Конкурс красоты Miss International 2017 в Токио
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Участницы конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Победительницы конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
Участница конкурса красоты Miss International 2017
© REUTERS / Toru HanaiВ этом году впервые за 57 лет истории конкурса красоты Miss International победительницей стала представительница Индонезии, 21-летняя Кевин Лиллиана.Победительница конкурса красоты Miss International 2017 Кевин Лилиана
© REUTERS / Toru Hanai
В этом году впервые за 57 лет истории конкурса красоты Miss International победительницей стала представительница Индонезии, 21-летняя Кевин Лиллиана.
© REUTERS / Toru HanaiЗа титул Miss International в финале боролись 70 девушек, ставших победительницами конкурсов красоты в своих странах.Конкурс красоты Miss International 2017 в Токио
© REUTERS / Toru Hanai
За титул Miss International в финале боролись 70 девушек, ставших победительницами конкурсов красоты в своих странах.
© REUTERS / Toru HanaiУчастница Сао Йоун Вади, представлявшая на конкурсе Мьянму. Девушке 25 лет, она является владелицей ресторана.Участница конкурса красоты Miss International 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Участница Сао Йоун Вади, представлявшая на конкурсе Мьянму. Девушке 25 лет, она является владелицей ресторана.
© REUTERS / Toru HanaiПредставительница Мексики, 23-летняя Читлали Хагиера в национальном костюме.Участница конкурса красоты Miss International 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Представительница Мексики, 23-летняя Читлали Хагиера в национальном костюме.
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura"Мисс Индия", 22-летняя Анкита Кумари.Участница конкурса красоты Miss International 2017
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
"Мисс Индия", 22-летняя Анкита Кумари.
© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraПредставительница Австралии, 21-летняя Эмбер Дью на конкурсе была удостоена титула "Мисс Совершенное Тело".Участница конкурса красоты Miss International 2017
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Представительница Австралии, 21-летняя Эмбер Дью на конкурсе была удостоена титула "Мисс Совершенное Тело".
© REUTERS / Toru HanaiВыход в купальниках победительницы Кевин Лиллиан из Индонезии и представительницы Японии Натцуки Цуцуи, которая заняла четвертое место конкурса Miss International и была удостоена титула "Мисс национальный костюм".Участницы конкурса красоты Miss International 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Выход в купальниках победительницы Кевин Лиллиан из Индонезии и представительницы Японии Натцуки Цуцуи, которая заняла четвертое место конкурса Miss International и была удостоена титула "Мисс национальный костюм".
© REUTERS / Toru HanaiПредставительнице США Шанель Джеймс 26 лет. Она работает бизнес-консультантом.Участница конкурса красоты Miss International 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Представительнице США Шанель Джеймс 26 лет. Она работает бизнес-консультантом.
© REUTERS / Toru HanaiПредставительница Боливии, 23-летняя Карла Патриция Малдонадо Симони на конкурсе была удостоена титула "Miss International. America".Участница конкурса красоты Miss International 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Представительница Боливии, 23-летняя Карла Патриция Малдонадо Симони на конкурсе была удостоена титула "Miss International. America".
© REUTERS / Toru HanaiПредставительница Великобритании, 23-летняя Эшли Пауэл на конкурсе была названа "Miss International. Europe"Участница конкурса красоты Miss International 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Представительница Великобритании, 23-летняя Эшли Пауэл на конкурсе была названа "Miss International. Europe"
© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraПредставительница Гонконга, 20-летняя Винг Вонг во время дефиле в национальных костюмах.Участница конкурса красоты Miss International 2017
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Представительница Гонконга, 20-летняя Винг Вонг во время дефиле в национальных костюмах.
© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraПредставительница Бразилии, 25-летняя модель Бруна Занардо.Участница конкурса красоты Miss International 2017
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Представительница Бразилии, 25-летняя модель Бруна Занардо.
© REUTERS / Toru HanaiДефиле в национальном костюме представительницы Панамы Дарелис Сантос. Девушка вошла в число 15-ти финалисток конкурса "Miss International 2017".Участница конкурса красоты Miss International 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Дефиле в национальном костюме представительницы Панамы Дарелис Сантос. Девушка вошла в число 15-ти финалисток конкурса "Miss International 2017".
© REUTERS / Toru HanaiПобедительницы конкурса красоты Miss International: обладательница главного титула Кевин Лиллиана (Индонезия), первая вице-мисс Шанель Вилельмина Мария (Кюрасао), третья вице-мисс Эмбер Дью (Австралия), вторая вице-мисс Диана Макарена Кросе Гарсия (Венесуэла) и четвертая вице-мисс Нацуки Цуцуи (Япония).Победительницы конкурса красоты Miss International 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Победительницы конкурса красоты Miss International: обладательница главного титула Кевин Лиллиана (Индонезия), первая вице-мисс Шанель Вилельмина Мария (Кюрасао), третья вице-мисс Эмбер Дью (Австралия), вторая вице-мисс Диана Макарена Кросе Гарсия (Венесуэла) и четвертая вице-мисс Нацуки Цуцуи (Япония).
© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraПредставительница Тайваня, 25-летняя Линг Цу Си во время дефиле в национальном костюме.Участница конкурса красоты Miss International 2017
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Представительница Тайваня, 25-летняя Линг Цу Си во время дефиле в национальном костюме.
© REUTERS / Toru HanaiПредставительница Венесуэлы Диана Макарена Кросе Гарсия, завоевавшая титул второй вице-мисс конкурса.Участница конкурса красоты Miss International 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Представительница Венесуэлы Диана Макарена Кросе Гарсия, завоевавшая титул второй вице-мисс конкурса.
© REUTERS / Toru HanaiПредставительница Эквадора, 23-летняя Джоселин Милз вошла в число 15 финалисток конкурса Miss International 2017.Участница конкурса красоты Miss International 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Представительница Эквадора, 23-летняя Джоселин Милз вошла в число 15 финалисток конкурса Miss International 2017.
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Один из четырех крупнейших конкурсов красоты в мире "Miss International" прошел 14 ноября в Токио. Обладательница заветного титула и другие участницы конкурса — в фотоленте Ria.ru.

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