Один из четырех крупнейших конкурсов красоты в мире "Miss International" прошел 14 ноября в Токио. Обладательница заветного титула и другие участницы конкурса — в фотоленте Ria.ru.
В Токио выбрали Miss International
19:0314.11.2017
(обновлено: 19:06 14.11.2017)
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© REUTERS / Toru HanaiВ этом году впервые за 57 лет истории конкурса красоты Miss International победительницей стала представительница Индонезии, 21-летняя Кевин Лиллиана.
В этом году впервые за 57 лет истории конкурса красоты Miss International победительницей стала представительница Индонезии, 21-летняя Кевин Лиллиана.
© REUTERS / Toru HanaiЗа титул Miss International в финале боролись 70 девушек, ставших победительницами конкурсов красоты в своих странах.
За титул Miss International в финале боролись 70 девушек, ставших победительницами конкурсов красоты в своих странах.
© REUTERS / Toru HanaiУчастница Сао Йоун Вади, представлявшая на конкурсе Мьянму. Девушке 25 лет, она является владелицей ресторана.
Участница Сао Йоун Вади, представлявшая на конкурсе Мьянму. Девушке 25 лет, она является владелицей ресторана.
© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraПредставительница Австралии, 21-летняя Эмбер Дью на конкурсе была удостоена титула "Мисс Совершенное Тело".
Представительница Австралии, 21-летняя Эмбер Дью на конкурсе была удостоена титула "Мисс Совершенное Тело".
© REUTERS / Toru HanaiВыход в купальниках победительницы Кевин Лиллиан из Индонезии и представительницы Японии Натцуки Цуцуи, которая заняла четвертое место конкурса Miss International и была удостоена титула "Мисс национальный костюм".
Выход в купальниках победительницы Кевин Лиллиан из Индонезии и представительницы Японии Натцуки Цуцуи, которая заняла четвертое место конкурса Miss International и была удостоена титула "Мисс национальный костюм".
© REUTERS / Toru HanaiПредставительнице США Шанель Джеймс 26 лет. Она работает бизнес-консультантом.
Представительнице США Шанель Джеймс 26 лет. Она работает бизнес-консультантом.
© REUTERS / Toru HanaiПредставительница Боливии, 23-летняя Карла Патриция Малдонадо Симони на конкурсе была удостоена титула "Miss International. America".
Представительница Боливии, 23-летняя Карла Патриция Малдонадо Симони на конкурсе была удостоена титула "Miss International. America".
© REUTERS / Toru HanaiПредставительница Великобритании, 23-летняя Эшли Пауэл на конкурсе была названа "Miss International. Europe"
Представительница Великобритании, 23-летняя Эшли Пауэл на конкурсе была названа "Miss International. Europe"
© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraПредставительница Гонконга, 20-летняя Винг Вонг во время дефиле в национальных костюмах.
Представительница Гонконга, 20-летняя Винг Вонг во время дефиле в национальных костюмах.
© REUTERS / Toru HanaiДефиле в национальном костюме представительницы Панамы Дарелис Сантос. Девушка вошла в число 15-ти финалисток конкурса "Miss International 2017".
Дефиле в национальном костюме представительницы Панамы Дарелис Сантос. Девушка вошла в число 15-ти финалисток конкурса "Miss International 2017".
© REUTERS / Toru HanaiПобедительницы конкурса красоты Miss International: обладательница главного титула Кевин Лиллиана (Индонезия), первая вице-мисс Шанель Вилельмина Мария (Кюрасао), третья вице-мисс Эмбер Дью (Австралия), вторая вице-мисс Диана Макарена Кросе Гарсия (Венесуэла) и четвертая вице-мисс Нацуки Цуцуи (Япония).
Победительницы конкурса красоты Miss International: обладательница главного титула Кевин Лиллиана (Индонезия), первая вице-мисс Шанель Вилельмина Мария (Кюрасао), третья вице-мисс Эмбер Дью (Австралия), вторая вице-мисс Диана Макарена Кросе Гарсия (Венесуэла) и четвертая вице-мисс Нацуки Цуцуи (Япония).
© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraПредставительница Тайваня, 25-летняя Линг Цу Си во время дефиле в национальном костюме.
Представительница Тайваня, 25-летняя Линг Цу Си во время дефиле в национальном костюме.
© REUTERS / Toru HanaiПредставительница Венесуэлы Диана Макарена Кросе Гарсия, завоевавшая титул второй вице-мисс конкурса.
Представительница Венесуэлы Диана Макарена Кросе Гарсия, завоевавшая титул второй вице-мисс конкурса.
© REUTERS / Toru HanaiПредставительница Эквадора, 23-летняя Джоселин Милз вошла в число 15 финалисток конкурса Miss International 2017.
Представительница Эквадора, 23-летняя Джоселин Милз вошла в число 15 финалисток конкурса Miss International 2017.
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