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Лучшие панорамные снимки года

14:2014.11.2017
04230
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Francisco Negroni/ The EPSON International Pano AwardsРабота "Вулкан Кальбуко" участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards Франциско Негрони (Francisco Negroni) заняла второе место открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж".Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Francisco Negroni/ The EPSON International Pano Awards
Работа "Вулкан Кальбуко" участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards Франциско Негрони (Francisco Negroni) заняла второе место открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Darren Moore/ The EPSON International Pano AwardsПобедитель конкурса в категории "Фотограф-любитель", британец Даррен Мур (Darren Moore). Снимок "Десять домиков". Категория "Антропогенная среда/Архитектура".Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Darren Moore/ The EPSON International Pano Awards
Победитель конкурса в категории "Фотограф-любитель", британец Даррен Мур (Darren Moore). Снимок "Десять домиков". Категория "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Akira Matsui/ The EPSON International Pano AwardsСпециальный приз жюри за лучшее изображение, полученное во время видеосъемки. Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards Акуры Митсуи (Akira Matsui).Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Akira Matsui/ The EPSON International Pano Awards
Специальный приз жюри за лучшее изображение, полученное во время видеосъемки. Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards Акуры Митсуи (Akira Matsui).
© Фото : Katherine Keates/ The EPSON International Pano AwardsРабота "Мозаика отражения" участника фотоконкурса Катерины Китс (Katherine Keates) заняла второе место конкурса в категории "Антропогенная среда/Архитектура".Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Katherine Keates/ The EPSON International Pano Awards
Работа "Мозаика отражения" участника фотоконкурса Катерины Китс (Katherine Keates) заняла второе место конкурса в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Juan Pablo de Miguel Moreno/ The EPSON International Pano AwardsСнимок "Флиш. Природный феномен Сумайя в Испании" фотографа Хуана Пабло де Мигеля Морено (Juan Pablo de Miguel Moreno). Второе место конкурса в категории "Цифровое искусство".Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Juan Pablo de Miguel Moreno/ The EPSON International Pano Awards
Снимок "Флиш. Природный феномен Сумайя в Испании" фотографа Хуана Пабло де Мигеля Морено (Juan Pablo de Miguel Moreno). Второе место конкурса в категории "Цифровое искусство".
© Фото : Adam Gibbs/ The EPSON International Pano AwardsТретье место конкурса в категории "Премия Каролин Митчум". Снимок канадского фотографа Адама Гиббса (Adam Gibbs) "Ветерок на Озере фей".Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Adam Gibbs/ The EPSON International Pano Awards
Третье место конкурса в категории "Премия Каролин Митчум". Снимок канадского фотографа Адама Гиббса (Adam Gibbs) "Ветерок на Озере фей".
© Фото : Shane Williams/ The EPSON International Pano AwardsРабота участника фотоконкурса Шейна Уильямсона (Shane Williams), занявшая второе место открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура".Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Shane Williams/ The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса Шейна Уильямсона (Shane Williams), занявшая второе место открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Ray Jennings/ The EPSON International Pano AwardsПризер конкурса среди фотографов-любителей в категории "Природа/Пейзаж" Рэй Дженнингс из Австралии. Снимок "Прибытие" был сделан на озере Уиндамир в австралийском штате Новый Южный Уэльс.Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Ray Jennings/ The EPSON International Pano Awards
Призер конкурса среди фотографов-любителей в категории "Природа/Пейзаж" Рэй Дженнингс из Австралии. Снимок "Прибытие" был сделан на озере Уиндамир в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
© Фото : Yoshihiko Wada/ The EPSON International Pano AwardsРабота Йошихико Вада (Yoshihiko Wada), занявшая второе место конкурса среди фотографов-любителей в категории "Антропогенная среда/Архитектура".Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Yoshihiko Wada/ The EPSON International Pano Awards
Работа Йошихико Вада (Yoshihiko Wada), занявшая второе место конкурса среди фотографов-любителей в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Rita Kluge/ The EPSON International Pano AwardsСнимок "Свобода" фотографа Риты Клюге (Rita Kluge) из Австралии, занявший второе место конкурса в номинации "Премия Каролины Митчум". Фото сделано в подводной пещере у берегов Королевства Тонга.Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Rita Kluge/ The EPSON International Pano Awards
Снимок "Свобода" фотографа Риты Клюге (Rita Kluge) из Австралии, занявший второе место конкурса в номинации "Премия Каролины Митчум". Фото сделано в подводной пещере у берегов Королевства Тонга.
© Фото : David Martin Castan/ The EPSON International Pano AwardsРабота участника фотоконкурса Дэвида Мартина Кастана (David Martin Castan) вошла в число лучших любительских фото в категории "Природа".Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : David Martin Castan/ The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса Дэвида Мартина Кастана (David Martin Castan) вошла в число лучших любительских фото в категории "Природа".
© Фото : Nate Merz/ The EPSON International Pano AwardsСнимок "Странные вещи" американца Нэйта Мерца (Nate Merz) вошел в число лучших работ конкурса в категории "Природа/Пейзаж" любительской фотографии и был удостоен специальной премии жюри.Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Nate Merz/ The EPSON International Pano Awards
Снимок "Странные вещи" американца Нэйта Мерца (Nate Merz) вошел в число лучших работ конкурса в категории "Природа/Пейзаж" любительской фотографии и был удостоен специальной премии жюри.
© Фото : Sebastian Tontsch/ The EPSON International Pano AwardsРабота фотографа Себастьяна Тонтча (Sebastian Tontsch), занявшая третье место открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура".Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Sebastian Tontsch/ The EPSON International Pano Awards
Работа фотографа Себастьяна Тонтча (Sebastian Tontsch), занявшая третье место открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Luca Benini/ The EPSON International Pano AwardsСнимок Луки Бенини (Luca Benini) занял третье место открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж" и был признан лучшей работой, выполненной наложением разных кадров.Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Luca Benini/ The EPSON International Pano Awards
Снимок Луки Бенини (Luca Benini) занял третье место открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж" и был признан лучшей работой, выполненной наложением разных кадров.
© Фото : Jesus M. Garcia/ The EPSON International Pano AwardsСнимок-победитель открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж" фотографа из Испании Хесуса М. Гарсии (Jesus M. Garcia).Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Jesus M. Garcia/ The EPSON International Pano Awards
Снимок-победитель открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж" фотографа из Испании Хесуса М. Гарсии (Jesus M. Garcia).
© Фото : Javier de la Torre/ The EPSON International Pano Awards"Парящий Шанхай". Снимок-победитель открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура". Фотограф Хавьер де ла Торре из Испании.Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Javier de la Torre/ The EPSON International Pano Awards
"Парящий Шанхай". Снимок-победитель открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура". Фотограф Хавьер де ла Торре из Испании.
© Фото : Peter Coskun/ The EPSON International Pano AwardsСнимок "Клиент готов. Национальный парк Долина смерти, США" американского фотографа Питера Коскуна (Peter Coskun) занял третье место конкурса в категории "Цифровое искусство".Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Peter Coskun/ The EPSON International Pano Awards
Снимок "Клиент готов. Национальный парк Долина смерти, США" американского фотографа Питера Коскуна (Peter Coskun) занял третье место конкурса в категории "Цифровое искусство".
© Фото : Mads Peter Iversen/ The EPSON International Pano AwardsСнимок "Песок и звезды. Национальный парк Долина смерти, США" датского фотографа Петера Иверсена (Peter Iversen)стал победителем конкурса в категории "Цифровое искусство".Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Mads Peter Iversen/ The EPSON International Pano Awards
Снимок "Песок и звезды. Национальный парк Долина смерти, США" датского фотографа Петера Иверсена (Peter Iversen)стал победителем конкурса в категории "Цифровое искусство".
© Фото : Wojciech Kruczynski/ The EPSON International Pano AwardsПобедитель конкурса в номинации "Премия Каролины Митчум", снимок "Глаза Стокснес. Исландия" польского фотографа Войчеха Кручински (Wojciech Kruczynski). Снимок также был удостоен наивысшей оценки жюри как гигапиксельное фото.Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Wojciech Kruczynski/ The EPSON International Pano Awards
Победитель конкурса в номинации "Премия Каролины Митчум", снимок "Глаза Стокснес. Исландия" польского фотографа Войчеха Кручински (Wojciech Kruczynski). Снимок также был удостоен наивысшей оценки жюри как гигапиксельное фото.
© Фото : Marcio Cabral/ The EPSON International Pano AwardsСферическая панорама фотографа Марсио Кабрала (Marcio Cabral) была удостоена особой отметки жюри конкурса The EPSON International Pano Awards.Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards
© Фото : Marcio Cabral/ The EPSON International Pano Awards
Сферическая панорама фотографа Марсио Кабрала (Marcio Cabral) была удостоена особой отметки жюри конкурса The EPSON International Pano Awards.
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Международный конкурс EPSON International Pano Awards назвал победителей этого года. На суд жюри были представлены более пяти тысяч снимков профессиональных фотографов и любителей. Лучшие работы, сделанные в жанре панорамной фотографии, — в подборке Ria.ru.

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