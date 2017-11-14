Международный конкурс EPSON International Pano Awards назвал победителей этого года. На суд жюри были представлены более пяти тысяч снимков профессиональных фотографов и любителей. Лучшие работы, сделанные в жанре панорамной фотографии, — в подборке Ria.ru.
Лучшие панорамные снимки года
14:2014.11.2017
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© Фото : Francisco Negroni/ The EPSON International Pano AwardsРабота "Вулкан Кальбуко" участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards Франциско Негрони (Francisco Negroni) заняла второе место открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Francisco Negroni/ The EPSON International Pano Awards
Работа "Вулкан Кальбуко" участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards Франциско Негрони (Francisco Negroni) заняла второе место открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Darren Moore/ The EPSON International Pano AwardsПобедитель конкурса в категории "Фотограф-любитель", британец Даррен Мур (Darren Moore). Снимок "Десять домиков". Категория "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Darren Moore/ The EPSON International Pano Awards
Победитель конкурса в категории "Фотограф-любитель", британец Даррен Мур (Darren Moore). Снимок "Десять домиков". Категория "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Akira Matsui/ The EPSON International Pano AwardsСпециальный приз жюри за лучшее изображение, полученное во время видеосъемки. Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards Акуры Митсуи (Akira Matsui).
© Фото : Akira Matsui/ The EPSON International Pano Awards
Специальный приз жюри за лучшее изображение, полученное во время видеосъемки. Работа участника фотоконкурса The EPSON International Pano Awards Акуры Митсуи (Akira Matsui).
© Фото : Katherine Keates/ The EPSON International Pano AwardsРабота "Мозаика отражения" участника фотоконкурса Катерины Китс (Katherine Keates) заняла второе место конкурса в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Katherine Keates/ The EPSON International Pano Awards
Работа "Мозаика отражения" участника фотоконкурса Катерины Китс (Katherine Keates) заняла второе место конкурса в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Juan Pablo de Miguel Moreno/ The EPSON International Pano AwardsСнимок "Флиш. Природный феномен Сумайя в Испании" фотографа Хуана Пабло де Мигеля Морено (Juan Pablo de Miguel Moreno). Второе место конкурса в категории "Цифровое искусство".
© Фото : Juan Pablo de Miguel Moreno/ The EPSON International Pano Awards
Снимок "Флиш. Природный феномен Сумайя в Испании" фотографа Хуана Пабло де Мигеля Морено (Juan Pablo de Miguel Moreno). Второе место конкурса в категории "Цифровое искусство".
© Фото : Adam Gibbs/ The EPSON International Pano AwardsТретье место конкурса в категории "Премия Каролин Митчум". Снимок канадского фотографа Адама Гиббса (Adam Gibbs) "Ветерок на Озере фей".
© Фото : Adam Gibbs/ The EPSON International Pano Awards
Третье место конкурса в категории "Премия Каролин Митчум". Снимок канадского фотографа Адама Гиббса (Adam Gibbs) "Ветерок на Озере фей".
© Фото : Shane Williams/ The EPSON International Pano AwardsРабота участника фотоконкурса Шейна Уильямсона (Shane Williams), занявшая второе место открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Shane Williams/ The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса Шейна Уильямсона (Shane Williams), занявшая второе место открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Ray Jennings/ The EPSON International Pano AwardsПризер конкурса среди фотографов-любителей в категории "Природа/Пейзаж" Рэй Дженнингс из Австралии. Снимок "Прибытие" был сделан на озере Уиндамир в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
© Фото : Ray Jennings/ The EPSON International Pano Awards
Призер конкурса среди фотографов-любителей в категории "Природа/Пейзаж" Рэй Дженнингс из Австралии. Снимок "Прибытие" был сделан на озере Уиндамир в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
© Фото : Yoshihiko Wada/ The EPSON International Pano AwardsРабота Йошихико Вада (Yoshihiko Wada), занявшая второе место конкурса среди фотографов-любителей в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Yoshihiko Wada/ The EPSON International Pano Awards
Работа Йошихико Вада (Yoshihiko Wada), занявшая второе место конкурса среди фотографов-любителей в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Rita Kluge/ The EPSON International Pano AwardsСнимок "Свобода" фотографа Риты Клюге (Rita Kluge) из Австралии, занявший второе место конкурса в номинации "Премия Каролины Митчум". Фото сделано в подводной пещере у берегов Королевства Тонга.
© Фото : Rita Kluge/ The EPSON International Pano Awards
Снимок "Свобода" фотографа Риты Клюге (Rita Kluge) из Австралии, занявший второе место конкурса в номинации "Премия Каролины Митчум". Фото сделано в подводной пещере у берегов Королевства Тонга.
© Фото : David Martin Castan/ The EPSON International Pano AwardsРабота участника фотоконкурса Дэвида Мартина Кастана (David Martin Castan) вошла в число лучших любительских фото в категории "Природа".
© Фото : David Martin Castan/ The EPSON International Pano Awards
Работа участника фотоконкурса Дэвида Мартина Кастана (David Martin Castan) вошла в число лучших любительских фото в категории "Природа".
© Фото : Nate Merz/ The EPSON International Pano AwardsСнимок "Странные вещи" американца Нэйта Мерца (Nate Merz) вошел в число лучших работ конкурса в категории "Природа/Пейзаж" любительской фотографии и был удостоен специальной премии жюри.
© Фото : Nate Merz/ The EPSON International Pano Awards
Снимок "Странные вещи" американца Нэйта Мерца (Nate Merz) вошел в число лучших работ конкурса в категории "Природа/Пейзаж" любительской фотографии и был удостоен специальной премии жюри.
© Фото : Sebastian Tontsch/ The EPSON International Pano AwardsРабота фотографа Себастьяна Тонтча (Sebastian Tontsch), занявшая третье место открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Sebastian Tontsch/ The EPSON International Pano Awards
Работа фотографа Себастьяна Тонтча (Sebastian Tontsch), занявшая третье место открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура".
© Фото : Luca Benini/ The EPSON International Pano AwardsСнимок Луки Бенини (Luca Benini) занял третье место открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж" и был признан лучшей работой, выполненной наложением разных кадров.
© Фото : Luca Benini/ The EPSON International Pano Awards
Снимок Луки Бенини (Luca Benini) занял третье место открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж" и был признан лучшей работой, выполненной наложением разных кадров.
© Фото : Jesus M. Garcia/ The EPSON International Pano AwardsСнимок-победитель открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж" фотографа из Испании Хесуса М. Гарсии (Jesus M. Garcia).
© Фото : Jesus M. Garcia/ The EPSON International Pano Awards
Снимок-победитель открытой премии конкурса в категории "Природа/Пейзаж" фотографа из Испании Хесуса М. Гарсии (Jesus M. Garcia).
© Фото : Javier de la Torre/ The EPSON International Pano Awards"Парящий Шанхай". Снимок-победитель открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура". Фотограф Хавьер де ла Торре из Испании.
© Фото : Javier de la Torre/ The EPSON International Pano Awards
"Парящий Шанхай". Снимок-победитель открытой премии в категории "Антропогенная среда/Архитектура". Фотограф Хавьер де ла Торре из Испании.
© Фото : Peter Coskun/ The EPSON International Pano AwardsСнимок "Клиент готов. Национальный парк Долина смерти, США" американского фотографа Питера Коскуна (Peter Coskun) занял третье место конкурса в категории "Цифровое искусство".
© Фото : Peter Coskun/ The EPSON International Pano Awards
Снимок "Клиент готов. Национальный парк Долина смерти, США" американского фотографа Питера Коскуна (Peter Coskun) занял третье место конкурса в категории "Цифровое искусство".
© Фото : Mads Peter Iversen/ The EPSON International Pano AwardsСнимок "Песок и звезды. Национальный парк Долина смерти, США" датского фотографа Петера Иверсена (Peter Iversen)стал победителем конкурса в категории "Цифровое искусство".
© Фото : Mads Peter Iversen/ The EPSON International Pano Awards
Снимок "Песок и звезды. Национальный парк Долина смерти, США" датского фотографа Петера Иверсена (Peter Iversen)стал победителем конкурса в категории "Цифровое искусство".
© Фото : Wojciech Kruczynski/ The EPSON International Pano AwardsПобедитель конкурса в номинации "Премия Каролины Митчум", снимок "Глаза Стокснес. Исландия" польского фотографа Войчеха Кручински (Wojciech Kruczynski). Снимок также был удостоен наивысшей оценки жюри как гигапиксельное фото.
© Фото : Wojciech Kruczynski/ The EPSON International Pano Awards
Победитель конкурса в номинации "Премия Каролины Митчум", снимок "Глаза Стокснес. Исландия" польского фотографа Войчеха Кручински (Wojciech Kruczynski). Снимок также был удостоен наивысшей оценки жюри как гигапиксельное фото.
© Фото : Marcio Cabral/ The EPSON International Pano AwardsСферическая панорама фотографа Марсио Кабрала (Marcio Cabral) была удостоена особой отметки жюри конкурса The EPSON International Pano Awards.
© Фото : Marcio Cabral/ The EPSON International Pano Awards
Сферическая панорама фотографа Марсио Кабрала (Marcio Cabral) была удостоена особой отметки жюри конкурса The EPSON International Pano Awards.
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