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Коронованные звезды: в Москве прошел "Золотой Граммофон"

13:2113.11.2017
(обновлено: 13:23 13.11.2017)
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Певец Николай Басков на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
Певица Зара на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
Певец Филипп Киркоров на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
Певица Вера Брежнева на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
Участники группы Би-2 Александр Уман (слева) и Егор Бортник на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
Певец Макс Барских на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
Певица Полина Гагарина на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
Певцы Ани Лорак и рэпер Мот (Матвей Мельников) на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
Певица София Ротару на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
Актриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
Певцы Стас Михайлов и Елена Север на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
Певица Светлана Лобода на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
Певец Григорий Лепс на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
Актриса Анна Калашникова на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон" прошла 12 ноября в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.Певец Николай Басков на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон" прошла 12 ноября в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыступление певицы Зары.Певица Зара на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выступление певицы Зары.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров.Певец Филипп Киркоров на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Певец Филипп Киркоров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) стал обладателем "Граммофона" за трек "Выпускной".Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) стал обладателем "Граммофона" за трек "Выпускной".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыступление Веры Брежневой.Певица Вера Брежнева на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выступление Веры Брежневой.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники группы "Би-2" Александр Уман и Егор Бортник.Участники группы Би-2 Александр Уман (слева) и Егор Бортник на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники группы "Би-2" Александр Уман и Егор Бортник.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПевец Макс Барских.Певец Макс Барских на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певец Макс Барских.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПолина Гагарина.Певица Полина Гагарина на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Полина Гагарина.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыступление Ани Лорак с рэпером Мотом (Матвей Мельников).Певцы Ани Лорак и рэпер Мот (Матвей Мельников) на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выступление Ани Лорак с рэпером Мотом (Матвей Мельников).
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова и композитор Максим Фадеев.Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певица Наргиз Закирова и композитор Максим Фадеев.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыступление Софии Ротару.Певица София Ротару на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выступление Софии Ротару.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктриса Яна Кошкина.Актриса Яна Кошкина на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актриса Яна Кошкина.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСовместное выступление Стаса Михайлова и Елены Север.Певцы Стас Михайлов и Елена Север на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Совместное выступление Стаса Михайлова и Елены Север.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНомер Светланы Лободы на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".Певица Светлана Лобода на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Номер Светланы Лободы на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыступление Григория Лепса.Певец Григорий Лепс на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выступление Григория Лепса.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктриса Анна Калашникова на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".Актриса Анна Калашникова на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актриса Анна Калашникова на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".
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В Москве прошла церемония вручения наград XXII музыкальной премии "Золотой Граммофон". Лучшие исполнители выбирались голосованием среди слушателей "Русского Радио". Звезды шоу-бизнеса, удостоенные премии, — в фотоленте Ria.ru.

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