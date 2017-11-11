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Краса и честь: в Санкт-Петербурге выбрали самую красивую девушку в погонах

10:3011.11.2017
0810
Участница конкурса красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
Участницы конкурса красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
Участницы конкурса красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
Зрители на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
Участницы конкурса красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКонкурс "Краса и честь Санкт-Петербурга" проходит с 2012 года.

На фото: участница конкурса красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".Участница конкурса красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Конкурс "Краса и честь Санкт-Петербурга" проходит с 2012 года.

На фото: участница конкурса красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ конкурсе участвуют девушки в возрасте от 17 до 25 лет, учащиеся в средних специальных и высших ведомственных и военных учебных заведениях Северной столицы, а также в вузах с профильными военизированными специальностями.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В конкурсе участвуют девушки в возрасте от 17 до 25 лет, учащиеся в средних специальных и высших ведомственных и военных учебных заведениях Северной столицы, а также в вузах с профильными военизированными специальностями.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ ходе конкурса девушки-студентки демонстрируют не только красоту и талант, но и защищают честь своего учебного заведения.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В ходе конкурса девушки-студентки демонстрируют не только красоту и талант, но и защищают честь своего учебного заведения.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ ходе отбора участницы прошли строгое собеседование, на котором рассказывали о себе и отвечали на вопросы судей.

На фото: участницы конкурса красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".Участницы конкурса красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В ходе отбора участницы прошли строгое собеседование, на котором рассказывали о себе и отвечали на вопросы судей.

На фото: участницы конкурса красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПретендентки на звание подготовили и представили публике индивидуальные творческие номера.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Претендентки на звание подготовили и представили публике индивидуальные творческие номера.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНо не менее сложным был конкурс профессионального мастерства.

На фото: участницы конкурса красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".Участницы конкурса красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Но не менее сложным был конкурс профессионального мастерства.

На фото: участницы конкурса красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ отличие от классических красавиц участницы "Краса и честь Санкт-Петербурга" представили публике дефиле в форме.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В отличие от классических красавиц участницы "Краса и честь Санкт-Петербурга" представили публике дефиле в форме.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСтрогая форма, уверенная походка и улыбки участниц конкурса покорили болельщиков, которые искренне поддерживали девушек.

На фото: зрители на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".Зрители на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Строгая форма, уверенная походка и улыбки участниц конкурса покорили болельщиков, которые искренне поддерживали девушек.

На фото: зрители на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВыступления участниц оцениваются по десятибалльной шкале.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Выступления участниц оцениваются по десятибалльной шкале.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСудьи учитывали умение держать себя, владение профессиональными навыками, коммуникабельность, культура речи и чувство юмора.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".Выступление участницы на конкурсе красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Судьи учитывали умение держать себя, владение профессиональными навыками, коммуникабельность, культура речи и чувство юмора.

На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВсе финалистки получили дипломы об участии в конкурсе и памятные подарки.

На фото: участницы конкурса красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".Участницы конкурса красоты Краса и честь Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Все финалистки получили дипломы об участии в конкурсе и памятные подарки.

На фото: участницы конкурса красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".
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