Краса и честь: в Санкт-Петербурге выбрали самую красивую девушку в погонах

В конкурсе участвуют девушки в возрасте от 17 до 25 лет, учащиеся в средних специальных и высших ведомственных и военных учебных заведениях Северной столицы, а также в вузах с профильными военизированными специальностями.



На фото: выступление участницы на конкурсе красоты "Краса и честь Санкт-Петербурга".