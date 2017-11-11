Солдат, стриптизерша и жена мясника: эволюция Деми Мур

© AP Photo

Деми рано пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь. В 16 она бросила школу, чтобы работать в модельном агентстве. В это же время начала ходить на пробы в кино. На фото: Деми Мур со своим вторым мужем Бюрсом Уиллисом.