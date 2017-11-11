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Солдат, стриптизерша и жена мясника: эволюция Деми Мур

09:0011.11.2017
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Деми Мур в фильме Стриптиз, 1996 год
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур на красной дорожке 61-й церемонии вручения премии Оскар. 1989
Деми Мур в фильме Жена мясника
Кадр из фильма Привидение
Актриса Деми Мур на премьере фильма Семейка Джонсов в Голливуде. 2010 год
Деми Мур и Эштон Катчер на благотворительном аукционе в Москве
Кадр из фильма Непристойное предложение
Актриса Деми Мур на церемонии ESPY Awards в Лос-Анджелесе, 2009 год
Актеры Мэл Гибсон, Деми Мур и Брюс Уиллис на 54-й церемонии вручения премии Золотой глобус
Кадр из фильма Солдат Джейн
Деми Мур и Эштон Катчер на премьере фильма Бобби
Кадр из фильма Несколько хороших парней
Актриса Деми Мур. 2009 год
Деми Мур в фильме Ангелы Чарли: полный вперед
Дональд Трамп приветствует Деми Мур на вечеринке в гостинице Park Avenue Plaza в Нью-Йорке. 2008 год
Кадр из фильма Кто Вы, Мистер Брукс?
Актриса Деми Мур на 82-й церемонии вручения премии Оскар, 2010 год
Брюс Уиллис, Деми Мур, их дети и Эштон Катчер. 2007 год
Актриса Деми Мур. 2013 год
© AP Photo / hoНастоящее имя Деми Мур - Деметрия Джин Хармон. Ее отец ушел из семьи еще до рождения дочери. Мать вышла замуж во второй раз и будущая звезда взяла фамилию отчима - Гайнс. На фото: кадр из фильма "Стриптиз".Деми Мур в фильме Стриптиз, 1996 год
© AP Photo / ho
Настоящее имя Деми Мур - Деметрия Джин Хармон. Ее отец ушел из семьи еще до рождения дочери. Мать вышла замуж во второй раз и будущая звезда взяла фамилию отчима - Гайнс. На фото: кадр из фильма "Стриптиз".
© AP PhotoДеми рано пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь. В 16 она бросила школу, чтобы работать в модельном агентстве. В это же время начала ходить на пробы в кино. На фото: Деми Мур со своим вторым мужем Бюрсом Уиллисом.Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур на красной дорожке 61-й церемонии вручения премии Оскар. 1989
© AP Photo
Деми рано пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь. В 16 она бросила школу, чтобы работать в модельном агентстве. В это же время начала ходить на пробы в кино. На фото: Деми Мур со своим вторым мужем Бюрсом Уиллисом.
© Paramount Pictures (1991) В 17 лет Деми вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура, который был старше ее на 12 лет. Брак просуществовал пять лет, но фамилию мужа после развода актриса менять не стала. На фото: кадр из фильма "Жена мясника".Деми Мур в фильме Жена мясника
© Paramount Pictures (1991)
В 17 лет Деми вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура, который был старше ее на 12 лет. Брак просуществовал пять лет, но фамилию мужа после развода актриса менять не стала. На фото: кадр из фильма "Жена мясника".
© Paramount Pictures (1990) Первые небольшие роли Деми Мур сыграла в молодежных фильмах в середине 1980-х годов. В 1988 ей доверили главную роль в ленте "Седьмое знамение". Но настоящим прорывом для актрисы стала работа у режиссера Джерри Цукера в "Привидении" (на фото).Кадр из фильма Привидение
© Paramount Pictures (1990)
Первые небольшие роли Деми Мур сыграла в молодежных фильмах в середине 1980-х годов. В 1988 ей доверили главную роль в ленте "Седьмое знамение". Но настоящим прорывом для актрисы стала работа у режиссера Джерри Цукера в "Привидении" (на фото).
© AFP 2017 / Gabriel BouysДевяностые годы стали пиком карьеры актрисы. Она выпускала по две-три ленты в год.Актриса Деми Мур на премьере фильма Семейка Джонсов в Голливуде. 2010 год
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
Девяностые годы стали пиком карьеры актрисы. Она выпускала по две-три ленты в год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДеми Мур стала первой актрисой в Голливуде, чьи гонорары достигали отметки 10 миллионов долларов за фильм. На фото: Деми Мур со своим третьим мужем Эштоном Катчером.Деми Мур и Эштон Катчер на благотворительном аукционе в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Деми Мур стала первой актрисой в Голливуде, чьи гонорары достигали отметки 10 миллионов долларов за фильм. На фото: Деми Мур со своим третьим мужем Эштоном Катчером.
© Paramount Pictures (1993) Самыми заметными работами первой половины 90-х стали роли в фильмах "Несколько хороших парней", "Непристойное предложение"(на фото) и "Разоблачение".Кадр из фильма Непристойное предложение
© Paramount Pictures (1993)
Самыми заметными работами первой половины 90-х стали роли в фильмах "Несколько хороших парней", "Непристойное предложение"(на фото) и "Разоблачение".
© AP Photo / Chris PizzelloВ 1996 году вышел фильм "Стриптиз". СМИ писали, что ради этой роли Мур сделала несколько пластических операций. Несмотря на весьма сомнительные отзывы критиков и шесть "Золотых малин", лента принесла актрисе 12-миллионый гонорар.Актриса Деми Мур на церемонии ESPY Awards в Лос-Анджелесе, 2009 год
© AP Photo / Chris Pizzello
В 1996 году вышел фильм "Стриптиз". СМИ писали, что ради этой роли Мур сделала несколько пластических операций. Несмотря на весьма сомнительные отзывы критиков и шесть "Золотых малин", лента принесла актрисе 12-миллионый гонорар.
© AP Photo / Chris PizzelloПараллельно со "Стриптизом" актриса участвовала в съемках телефильма "Если бы эти стены могли говорить", который был очень хорошо принят публикой. Эта работа принесла Мур номинацию на премию "Золотой глобус". На фото: Мэл Гибсон, Деми Мур и Брюс Уиллис на 54-й церемонии вручения премии "Золотой глобус".Актеры Мэл Гибсон, Деми Мур и Брюс Уиллис на 54-й церемонии вручения премии Золотой глобус
© AP Photo / Chris Pizzello
Параллельно со "Стриптизом" актриса участвовала в съемках телефильма "Если бы эти стены могли говорить", который был очень хорошо принят публикой. Эта работа принесла Мур номинацию на премию "Золотой глобус". На фото: Мэл Гибсон, Деми Мур и Брюс Уиллис на 54-й церемонии вручения премии "Золотой глобус".
© Caravan Pictures (1997) Очередным вызовом в карьере Мур стала работа в ленте Ридли Скотта "Солдат Джейн" (на фото). Несмотря на звездный состав съемочной группы, где партнером Деми по площадке стал Вигго Мортенсен, единственной наградой за фильм стала очередная "Золотая малина" за "худшую женскую роль".Кадр из фильма Солдат Джейн
© Caravan Pictures (1997)
Очередным вызовом в карьере Мур стала работа в ленте Ридли Скотта "Солдат Джейн" (на фото). Несмотря на звездный состав съемочной группы, где партнером Деми по площадке стал Вигго Мортенсен, единственной наградой за фильм стала очередная "Золотая малина" за "худшую женскую роль".
© AP Photo / Danny MoloshokВ конце 90-х у Мур было еще две заметные работы: триллер "Две Жизни" бельгийского режиссера Алена Берлине и комедия Вуди Аллена "Разбирая Гарри", однако ни та, ни друга работы актрисы не нашли отклика у публики. На фото: Деми Мур и Эштон Катчер на премьере фильма "Бобби".Деми Мур и Эштон Катчер на премьере фильма Бобби
© AP Photo / Danny Moloshok
В конце 90-х у Мур было еще две заметные работы: триллер "Две Жизни" бельгийского режиссера Алена Берлине и комедия Вуди Аллена "Разбирая Гарри", однако ни та, ни друга работы актрисы не нашли отклика у публики. На фото: Деми Мур и Эштон Катчер на премьере фильма "Бобби".
© Columbia Pictures Corporation (1992) Кадр из фильма "Несколько хороших парней".Кадр из фильма Несколько хороших парней
© Columbia Pictures Corporation (1992)
Кадр из фильма "Несколько хороших парней".
© AP Photo / Evan AgostiniНеудачи на актерском поприще привели к тому, что несколько лет Деми Мур нигде не снималась.Актриса Деми Мур. 2009 год
© AP Photo / Evan Agostini
Неудачи на актерском поприще привели к тому, что несколько лет Деми Мур нигде не снималась.
© Columbia Pictures Corporation (2003) Однако в 2003 году Мур вернулась на большие экраны, сыграв "плохого ангела" в фильме "Ангелы Чарли: полный вперед" (на фото).Деми Мур в фильме Ангелы Чарли: полный вперед
© Columbia Pictures Corporation (2003)
Однако в 2003 году Мур вернулась на большие экраны, сыграв "плохого ангела" в фильме "Ангелы Чарли: полный вперед" (на фото).
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryДональд Трамп и Деми Мур на вечеринке в гостинице Park Avenue Plaza в Нью-Йорке.Дональд Трамп приветствует Деми Мур на вечеринке в гостинице Park Avenue Plaza в Нью-Йорке. 2008 год
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Дональд Трамп и Деми Мур на вечеринке в гостинице Park Avenue Plaza в Нью-Йорке.
© Element Films (2007) Следующими удачными работами в кино актрисы стали фильмы "Бобби" Эмилио Эстевеса и "Кто Вы, Мистер Брукс?" (на фото) Брюса Эванса. Обе ленты были хорошо приняты публикой.Кадр из фильма Кто Вы, Мистер Брукс?
© Element Films (2007)
Следующими удачными работами в кино актрисы стали фильмы "Бобби" Эмилио Эстевеса и "Кто Вы, Мистер Брукс?" (на фото) Брюса Эванса. Обе ленты были хорошо приняты публикой.
© AFP 2017 / Gabriel BouysАктриса до сих продолжает сниматься в кино, однако последняя заметная ее работа вышла в прокат в 2007 году. В дуэте с Майклом Кейном Мур сыграла в ленте "Без изъяна".Актриса Деми Мур на 82-й церемонии вручения премии Оскар, 2010 год
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
Актриса до сих продолжает сниматься в кино, однако последняя заметная ее работа вышла в прокат в 2007 году. В дуэте с Майклом Кейном Мур сыграла в ленте "Без изъяна".
© AP Photo / Amy SancettaДеми Мур была трижды замужем. В браке с Брюсом Уиллисом они жили 12 лет и воспитали троих дочерей. С 2005 по 2011 годы Мур была замужем за актером Эштоном Катчером. На фото: Эштон Катчер, Брюс Уиллис, Деми Мур и их дочери Талула и Румер на футбольном матче в Майами, 2007 год.Брюс Уиллис, Деми Мур, их дети и Эштон Катчер. 2007 год
© AP Photo / Amy Sancetta
Деми Мур была трижды замужем. В браке с Брюсом Уиллисом они жили 12 лет и воспитали троих дочерей. С 2005 по 2011 годы Мур была замужем за актером Эштоном Катчером. На фото: Эштон Катчер, Брюс Уиллис, Деми Мур и их дочери Талула и Румер на футбольном матче в Майами, 2007 год.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloВ 2017 году в прокат вышли два фильма с участием Деми Мур: "Слепец", где она сыграла в дуэте с Алеком Болдуином, и комедия "Очень плохие девчонки".Актриса Деми Мур. 2013 год
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
В 2017 году в прокат вышли два фильма с участием Деми Мур: "Слепец", где она сыграла в дуэте с Алеком Болдуином, и комедия "Очень плохие девчонки".
Деми Мур в фильме Стриптиз, 1996 годСолдат, стриптизерша и жена мясника: эволюция Деми Мур09:0011.11.2017
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Американской актрисе Деми Мур 11 ноября исполняется 55 лет. Солдат, стриптизерша и любимая женщина не вполне безобидного привидения — в фотоленте Ria.ru.

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