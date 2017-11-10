Саммит АТЭС проходит 10-11 ноября во вьетнамском городе Дананг. Помимо официальной программы мероприятия у президента России на полях форума состоялось несколько двусторонних встреч.
Официальные и неформальные встречи саммита АТЭС
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19:4210.11.2017
(обновлено: 19:45 10.11.2017)
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© AFP 2017 / Vietnam News Agency/ StringerВ день открытия саммита состоялась церемония совместного фотографирования гостей, представляющих страны "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".
В день открытия саммита состоялась церемония совместного фотографирования гостей, представляющих страны "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПочетный караул встречал в аэропорту вьетнамского Дананга самолет президента России Владимира Путина, который 10 ноября прибыл для участия в 25-м саммите стран АТЭС.
Почетный караул встречал в аэропорту вьетнамского Дананга самолет президента России Владимира Путина, который 10 ноября прибыл для участия в 25-м саммите стран АТЭС.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ рамках саммита прошла встреча главы российского государства с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.
В рамках саммита прошла встреча главы российского государства с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин принял участие во встрече лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета. Это было первое официальное мероприятие саммита.
Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета. Это было первое официальное мероприятие саммита.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин в окружении министра экономического развития Максима Орешкина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова на полях саммита АТЭС.
Владимир Путин в окружении министра экономического развития Максима Орешкина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова на полях саммита АТЭС.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита.
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкНа полях саммита АТЭС президент России провел встречу главой Вьетнама Чан Дай Куангом.
На полях саммита АТЭС президент России провел встречу главой Вьетнама Чан Дай Куангом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".
Владимир Путин на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкВстреча президента России с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Дананге.
Встреча президента России с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Дананге.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава российского государства 10 ноября принял участие и во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС.
Глава российского государства 10 ноября принял участие и во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время церемонии фотографирования на саммите президенты России Владимир Путин и Перу Педро Пабло Кучински обменялись приветствиями, дав друг другу "пять".
Во время церемонии фотографирования на саммите президенты России Владимир Путин и Перу Педро Пабло Кучински обменялись приветствиями, дав друг другу "пять".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк10 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Справа налево - главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
10 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Справа налево - главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп пропустил два официальных мероприятия саммита АТЭС и покинул торжественный прием в Дананге до его окончания.
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп пропустил два официальных мероприятия саммита АТЭС и покинул торжественный прием в Дананге до его окончания.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПремьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент России Владимир Путин и президент Перу Педро Пабло Кучински на встреча лидеров стран АТЭС.
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент России Владимир Путин и президент Перу Педро Пабло Кучински на встреча лидеров стран АТЭС.
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкПредседателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама.
Председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа полях саммита АТЭС прошла встреча Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран.
На полях саммита АТЭС прошла встреча Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время церемонии совместного фотографирования всех лидеров стран АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп с улыбкой поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием.
Во время церемонии совместного фотографирования всех лидеров стран АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп с улыбкой поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием.
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