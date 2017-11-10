Михаил Задорнов: ироничный хроникер эпохи

Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а в конце 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения и участвовать в съемках сатирико-юмористических передач, таких как "Вокруг смеха", "Смехопанорама", "Аншлаг" и "Сатирический прогноз". Позже Задорнов стал активно выступать с сольными концертами.