Михаил Задорнов: ироничный хроникер эпохи

Писатель-сатирик Михаил Задорнов ушел из жизни 10 ноября. Причиной смерти автора стала опухоль головного мозга. Каким был известный юморист на сцене и в жизни — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийский писатель-сатирик и драматург Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Его мать работала корректором, а отец был известным латвийским писателем.
Российский писатель-сатирик и драматург Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Его мать работала корректором, а отец был известным латвийским писателем.
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкПосле окончания школы Михаил Задорнов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, из которого в 1965 году перевелся в Московский авиационный институт. После получения диплома "инженера-механика" он работал в МАИ на кафедре теплотехники инженером, затем ведущим инженером.
После окончания школы Михаил Задорнов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, из которого в 1965 году перевелся в Московский авиационный институт. После получения диплома "инженера-механика" он работал в МАИ на кафедре теплотехники инженером, затем ведущим инженером.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВ 1970-1980 годах Михаил Задорнов был режиссером-постановщиком студенческого театра МАИ "Россия".
В 1970-1980 годах Михаил Задорнов был режиссером-постановщиком студенческого театра МАИ "Россия".
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПубликоваться писатель-юморист начал с 1974 года. В В 1984-1985 годах работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".
Публиковаться писатель-юморист начал с 1974 года. В В 1984-1985 годах работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкНа телевидении Задорнов дебютировал в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", однако настоящая популярность к нему пришла в 1984 году, когда сатирик выступил с рассказом "Девятый вагон" в программе "Вокруг смеха".
На телевидении Задорнов дебютировал в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", однако настоящая популярность к нему пришла в 1984 году, когда сатирик выступил с рассказом "Девятый вагон" в программе "Вокруг смеха".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а в конце 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения и участвовать в съемках сатирико-юмористических передач, таких как "Вокруг смеха", "Смехопанорама", "Аншлаг" и "Сатирический прогноз". Позже Задорнов стал активно выступать с сольными концертами.
Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а в конце 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения и участвовать в съемках сатирико-юмористических передач, таких как "Вокруг смеха", "Смехопанорама", "Аншлаг" и "Сатирический прогноз". Позже Задорнов стал активно выступать с сольными концертами.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ 1991 году Михаил Задорнов дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль чиновника в детективе латвийского режиссера Алоиза Бренча "Депрессия". А спустя год исполнил главную роль в фильме "Хочу вашего мужа", снятом Сергеем Никоненко по пьесе самого Задорнова "Последняя попытка". Позже автор написал сценарии еще к нескольким фильмам.
В 1991 году Михаил Задорнов дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль чиновника в детективе латвийского режиссера Алоиза Бренча "Депрессия". А спустя год исполнил главную роль в фильме "Хочу вашего мужа", снятом Сергеем Никоненко по пьесе самого Задорнова "Последняя попытка". Позже автор написал сценарии еще к нескольким фильмам.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИменно Задорнов 31 декабря 1991 года в 23:45 поздравлял россиян с Новым годом. Выступление сатирика транслировалось в прямом эфире вместо обращения президента.
Именно Задорнов 31 декабря 1991 года в 23:45 поздравлял россиян с Новым годом. Выступление сатирика транслировалось в прямом эфире вместо обращения президента.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗадорнов является автором более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Кроме того, он написал несколько произведений, посвященных истории Руси. Последняя книга писателя "Задорное чтиво" вышла в 2017 году.
Задорнов является автором более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Кроме того, он написал несколько произведений, посвященных истории Руси. Последняя книга писателя "Задорное чтиво" вышла в 2017 году.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПисатель вел собственные блоги в ЖЖ и на сайте газеты "Московский комсомолец", у него был канал на youtube.com, где сатирик размещал записи своих концертов.
Писатель вел собственные блоги в ЖЖ и на сайте газеты "Московский комсомолец", у него был канал на youtube.com, где сатирик размещал записи своих концертов.
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