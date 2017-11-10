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Церемония передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу

10:2510.11.2017
(обновлено: 11:51 10.11.2017)
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Сотрудники музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
Сотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
Иконы во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
Сотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
Сотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
Сотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
Сотрудники музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
Сотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк9 ноября в Михайловском замке прошла торжественная церемонии передачи Русскому музею икон сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу.Сотрудники музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 ноября в Михайловском замке прошла торжественная церемонии передачи Русскому музею икон сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСреди 13 отобранных икон – образцы живописи Нового времени XVIII–XIX века, написанные в разных художественных центрах России и относящиеся как к искусству ортодоксальной православной Церкви, так и к старообрядческому письмуСотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Среди 13 отобранных икон – образцы живописи Нового времени XVIII–XIX века, написанные в разных художественных центрах России и относящиеся как к искусству ортодоксальной православной Церкви, так и к старообрядческому письму
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИконы отличаются значительным разнообразием живописных приемов, временем и местом исполнения, необычной иконографией, что расширит фонды Русского музея и позволит экспонировать произведения на различных временных выставкахИконы во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Иконы отличаются значительным разнообразием живописных приемов, временем и местом исполнения, необычной иконографией, что расширит фонды Русского музея и позволит экспонировать произведения на различных временных выставках
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНаиболее интересным по исполнению и сохранным по живописи можно назвать образ Богоматери "Моление о народе", в позднее время получивший неточное название Боголюбской, что и закреплено в именовании на самой иконе.Сотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Наиболее интересным по исполнению и сохранным по живописи можно назвать образ Богоматери "Моление о народе", в позднее время получивший неточное название Боголюбской, что и закреплено в именовании на самой иконе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКаждая из переданных икон требует серьезных консервационных мероприятий: реставраторам предстоит укрепить грунт и красочный слой.Сотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Каждая из переданных икон требует серьезных консервационных мероприятий: реставраторам предстоит укрепить грунт и красочный слой.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСреди переданных икон несколько Богородичных — Одигитрии, Троеручицы, Печерской (с образами предстоящих преподобных Антония и Феодосия Печерских), Неопалимой Купины; а также сцены праздников. Еще три иконы представляют собой характерный тип избранных святых, которые заказывались в качестве домашних моленных образов.Сотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Среди переданных икон несколько Богородичных — Одигитрии, Троеручицы, Печерской (с образами предстоящих преподобных Антония и Феодосия Печерских), Неопалимой Купины; а также сцены праздников. Еще три иконы представляют собой характерный тип избранных святых, которые заказывались в качестве домашних моленных образов.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЭто уже вторая передача икон XVIII – XIX столетий из ФСБ в Государственный Русский музей (предыдущая состоялась в декабре 2015 года).Сотрудники музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Это уже вторая передача икон XVIII – XIX столетий из ФСБ в Государственный Русский музей (предыдущая состоялась в декабре 2015 года).
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВсе иконы, переданные УФСБ России Русскому музею, отличаются необычной иконографией.Сотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Все иконы, переданные УФСБ России Русскому музею, отличаются необычной иконографией.
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Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти передали Русскому музею 13 икон, в разное время изъятых у контрабандистов.

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