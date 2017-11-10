Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: народные гулянья, конкурсы красоты и танцы на пилоне
19:5910.11.2017
020510
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВыступление артистов во время концерта "Россия объединяет!" в Москве.
Выступление артистов во время концерта "Россия объединяет!" в Москве.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде на саммите АТЭС в Дананге.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде на саммите АТЭС в Дананге.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на концерте "Россия объединяет!" в "Лужниках".
Посетители на концерте "Россия объединяет!" в "Лужниках".
© AFP 2017 / Ivan DamanikИндонезийский фермер собирает капусту во время извержения вулкана Маунт Синабун.
Индонезийский фермер собирает капусту во время извержения вулкана Маунт Синабун.
© AP Photo / Lisa Hoffmann/ Sea-WatchСпасение мигрантов с лодки, затонувшей у берегов Ливии.
© AP Photo / Lisa Hoffmann/ Sea-Watch
Спасение мигрантов с лодки, затонувшей у берегов Ливии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКартины художника Гелия Коржева, переданые в дар Государственной Третьяковской галерее коллекционером Владимиром Некрасовым.
Картины художника Гелия Коржева, переданые в дар Государственной Третьяковской галерее коллекционером Владимиром Некрасовым.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВыступление группы поддержки во время матча группового этапа Кубка Европы между баскетбольными клубами УНИКС (Казань) и "Торино" (Турин).
Выступление группы поддержки во время матча группового этапа Кубка Европы между баскетбольными клубами УНИКС (Казань) и "Торино" (Турин).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМарш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
© REUTERS / Alexandros AvramidisБолельщики футбольного клуба "Арис" жгут фаеры перед матчем против "Бока Хуниорс" в Салониках.
Болельщики футбольного клуба "Арис" жгут фаеры перед матчем против "Бока Хуниорс" в Салониках.
© AFP 2017 / Ed JonesДемонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле.
Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКруговое движение на пересечении Новосходненского и Машкинского шоссе в Москве.
Круговое движение на пересечении Новосходненского и Машкинского шоссе в Москве.
© REUTERS / KhamЖенщина на улице древнего вьетнамского города Хойан, затопленного после прохождения тайфуна Дамри.
Женщина на улице древнего вьетнамского города Хойан, затопленного после прохождения тайфуна Дамри.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники шествия КПРФ, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции, в центре Москвы.
Участники шествия КПРФ, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции, в центре Москвы.
© REUTERS / Wolfgang RattayСотрудники ОМОНа пробегают мимо экскаватора, во время демонстрации против открытой добычи коричневого угля в карьере Гарцвайлер на северо-западе Кельна, Германия.
Сотрудники ОМОНа пробегают мимо экскаватора, во время демонстрации против открытой добычи коричневого угля в карьере Гарцвайлер на северо-западе Кельна, Германия.
© REUTERS / Peter NichollsОфицер со служебной собакой во время парада полицейской академии в Хендоне, Лондон.
Офицер со служебной собакой во время парада полицейской академии в Хендоне, Лондон.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастницы интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге.
Участницы интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгровой момент матча между баскетбольными клубами ЦСКА и "Жальгирис". На фото: Кори Хиггинс (ЦСКА) и Мартинас Арлаускас ("Жальгирис").
Игровой момент матча между баскетбольными клубами ЦСКА и "Жальгирис". На фото: Кори Хиггинс (ЦСКА) и Мартинас Арлаускас ("Жальгирис").
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы восстанавливают поврежденную газовую трубу отопления в Донецке после ночного обстрела.
Сотрудники коммунальной службы восстанавливают поврежденную газовую трубу отопления в Донецке после ночного обстрела.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПоказательное выступление роты почетного караула во время церемонии, посвященной 80-летию Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова во Владивостоке.
Показательное выступление роты почетного караула во время церемонии, посвященной 80-летию Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова во Владивостоке.
© REUTERS / David W CernyРаботники зоопарка чешского города Либерец ловят пеликана, чтобы переселить его в зимнее помещение.
Работники зоопарка чешского города Либерец ловят пеликана, чтобы переселить его в зимнее помещение.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСпортивный забег по пересеченной местности "Гонка Гладиаторов" в Сочи.
Спортивный забег по пересеченной местности "Гонка Гладиаторов" в Сочи.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+