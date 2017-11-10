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Лучшие фото недели: народные гулянья, конкурсы красоты и танцы на пилоне

19:5910.11.2017
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Артисты выступают на сцене во время митинга-концерта Россия объединяет! в Москве
Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017
Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве
Индонезийский фермер собирает капусту во время извержения вулкана Маунт Синабун
Участница парада Зомби-холл в Мехико
Мигранты с затонувшей лодки возле лодки береговой охраны Ливии во время спасательной операции
Меланья Трамп позирует с учениками во время посещения начальной школы в Токио. 6 ноября 2017
Картины художника Гелия Коржева, переданые в дар Государственной Третьяковской галерее коллекционером Владимиром Некрасовым
Участница группы поддержки БК УНИКС во время матча группового этапа Кубка Европы между БК УНИКС (Казань, Россия) и БК Торино (Турин, Италия)
Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
Болельщики футбольного клуба Арис жгут фаеры перед матчем против Бока Хуниорс в Салониках
Смог над проспектом Радж Патх в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017
Показ дизайнера Шэгуана Ху во время недели моды в Китае
Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле
Круговое движение на пересечении Новосходненского шоссе и Машкинского шоссе в Москве
Женщина на затопленной улице Хойана после тайфуна Дамри
Участники шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции
ОМОН во время демонстрации против открытой добычи бурого угля в Гарцвайлере, Германия
Офицер полиции с собакой во время парада полицейской академии в Хендоне, Лондон
Участница конкурса Мисс Бум-Бум 2017 в Сан-Паулу
Рисунки на занесенных снегом автомобилях в Красноярске
Участницы интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
Игрок ПБК ЦСКА Кори Хиггинс и игрок БК Жальгирис Мартинас Арлаускас в матче регулярного чемпионата Евролиги между ПБК ЦСКА и БК Жальгирис
Участники парада старинных велосипедов в Праге, Чехия
Сотрудники коммунальной службы восстанавливают поврежденную газовую трубу отопления в Донецке после ночного обстрела. 6 ноября 2017
Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
Показательное выступление роты почетного караула во время праздничной церемонии во Владивостоке
Работники зоопарка города Либерец ловят пеликана, чтобы переселить его в зимнее помещение
Спортсменки во время выступления на чемпионате Кыргызстана по танцам на пилоне
Участники спортивного забега по пересеченной местности Гонка Гладиаторов в Сочи
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВыступление артистов во время концерта "Россия объединяет!" в Москве.Артисты выступают на сцене во время митинга-концерта Россия объединяет! в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Выступление артистов во время концерта "Россия объединяет!" в Москве.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде на саммите АТЭС в Дананге.Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде на саммите АТЭС в Дананге.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на концерте "Россия объединяет!" в "Лужниках".Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на концерте "Россия объединяет!" в "Лужниках".
© AFP 2017 / Ivan DamanikИндонезийский фермер собирает капусту во время извержения вулкана Маунт Синабун.Индонезийский фермер собирает капусту во время извержения вулкана Маунт Синабун
© AFP 2017 / Ivan Damanik
Индонезийский фермер собирает капусту во время извержения вулкана Маунт Синабун.
© AFP 2017 / Yuri CortezУчастница парада "Зомби-холл" в Мехико.Участница парада Зомби-холл в Мехико
© AFP 2017 / Yuri Cortez
Участница парада "Зомби-холл" в Мехико.
© AP Photo / Lisa Hoffmann/ Sea-WatchСпасение мигрантов с лодки, затонувшей у берегов Ливии.Мигранты с затонувшей лодки возле лодки береговой охраны Ливии во время спасательной операции
© AP Photo / Lisa Hoffmann/ Sea-Watch
Спасение мигрантов с лодки, затонувшей у берегов Ливии.
© AFP 2017 / Ping Ma / PoolМеланья Трамп с учениками начальной школы в Токио.Меланья Трамп позирует с учениками во время посещения начальной школы в Токио. 6 ноября 2017
© AFP 2017 / Ping Ma / Pool
Меланья Трамп с учениками начальной школы в Токио.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКартины художника Гелия Коржева, переданые в дар Государственной Третьяковской галерее коллекционером Владимиром Некрасовым.Картины художника Гелия Коржева, переданые в дар Государственной Третьяковской галерее коллекционером Владимиром Некрасовым
© РИА Новости / Владимир Песня
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Картины художника Гелия Коржева, переданые в дар Государственной Третьяковской галерее коллекционером Владимиром Некрасовым.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВыступление группы поддержки во время матча группового этапа Кубка Европы между баскетбольными клубами УНИКС (Казань) и "Торино" (Турин).Участница группы поддержки БК УНИКС во время матча группового этапа Кубка Европы между БК УНИКС (Казань, Россия) и БК Торино (Турин, Италия)
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Выступление группы поддержки во время матча группового этапа Кубка Европы между баскетбольными клубами УНИКС (Казань) и "Торино" (Турин).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМарш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
© REUTERS / Alexandros AvramidisБолельщики футбольного клуба "Арис" жгут фаеры перед матчем против "Бока Хуниорс" в Салониках.Болельщики футбольного клуба Арис жгут фаеры перед матчем против Бока Хуниорс в Салониках
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Болельщики футбольного клуба "Арис" жгут фаеры перед матчем против "Бока Хуниорс" в Салониках.
© РИА Новости / Инсаф БасировСмог над проспектом Радж Патх в Нью-Дели, Индия.Смог над проспектом Радж Патх в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Инсаф Басиров
Смог над проспектом Радж Патх в Нью-Дели, Индия.
© REUTERS / Thomas PeterПоказ новой коллекции дизайнера Шэгуана Ху во время Недели моды в Китае.Показ дизайнера Шэгуана Ху во время недели моды в Китае
© REUTERS / Thomas Peter
Показ новой коллекции дизайнера Шэгуана Ху во время Недели моды в Китае.
© AFP 2017 / Ed JonesДемонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле.Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле
© AFP 2017 / Ed Jones
Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКруговое движение на пересечении Новосходненского и Машкинского шоссе в Москве.Круговое движение на пересечении Новосходненского шоссе и Машкинского шоссе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Круговое движение на пересечении Новосходненского и Машкинского шоссе в Москве.
© REUTERS / KhamЖенщина на улице древнего вьетнамского города Хойан, затопленного после прохождения тайфуна Дамри.Женщина на затопленной улице Хойана после тайфуна Дамри
© REUTERS / Kham
Женщина на улице древнего вьетнамского города Хойан, затопленного после прохождения тайфуна Дамри.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники шествия КПРФ, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции, в центре Москвы.Участники шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники шествия КПРФ, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции, в центре Москвы.
© REUTERS / Wolfgang RattayСотрудники ОМОНа пробегают мимо экскаватора, во время демонстрации против открытой добычи коричневого угля в карьере Гарцвайлер на северо-западе Кельна, Германия.ОМОН во время демонстрации против открытой добычи бурого угля в Гарцвайлере, Германия
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Сотрудники ОМОНа пробегают мимо экскаватора, во время демонстрации против открытой добычи коричневого угля в карьере Гарцвайлер на северо-западе Кельна, Германия.
© REUTERS / Peter NichollsОфицер со служебной собакой во время парада полицейской академии в Хендоне, Лондон.Офицер полиции с собакой во время парада полицейской академии в Хендоне, Лондон
© REUTERS / Peter Nicholls
Офицер со служебной собакой во время парада полицейской академии в Хендоне, Лондон.
© AFP 2017 / Nelson AlmeidaУчастница бразильского конкурса красоты "Мисс Бум-Бум 2017" в Сан-Паулу.Участница конкурса Мисс Бум-Бум 2017 в Сан-Паулу
© AFP 2017 / Nelson Almeida
Участница бразильского конкурса красоты "Мисс Бум-Бум 2017" в Сан-Паулу.
© REUTERS / Ilya NaymushinРисунки на занесенных снегом автомобилях в Красноярске.Рисунки на занесенных снегом автомобилях в Красноярске
© REUTERS / Ilya Naymushin
Рисунки на занесенных снегом автомобилях в Красноярске.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастницы интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге.Участницы интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участницы интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгровой момент матча между баскетбольными клубами ЦСКА и "Жальгирис". На фото: Кори Хиггинс (ЦСКА) и Мартинас Арлаускас ("Жальгирис").Игрок ПБК ЦСКА Кори Хиггинс и игрок БК Жальгирис Мартинас Арлаускас в матче регулярного чемпионата Евролиги между ПБК ЦСКА и БК Жальгирис
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Игровой момент матча между баскетбольными клубами ЦСКА и "Жальгирис". На фото: Кори Хиггинс (ЦСКА) и Мартинас Арлаускас ("Жальгирис").
© REUTERS / David W CernyУчастники парада старинных велосипедов в Праге, Чехия.Участники парада старинных велосипедов в Праге, Чехия
© REUTERS / David W Cerny
Участники парада старинных велосипедов в Праге, Чехия.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы восстанавливают поврежденную газовую трубу отопления в Донецке после ночного обстрела.Сотрудники коммунальной службы восстанавливают поврежденную газовую трубу отопления в Донецке после ночного обстрела. 6 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Сотрудники коммунальной службы восстанавливают поврежденную газовую трубу отопления в Донецке после ночного обстрела.
© REUTERS / Marco BelloПобедительница конкурса красоты "Мисс Венесуэла-2017" Стефани Гутьеррез.Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
© REUTERS / Marco Bello
Победительница конкурса красоты "Мисс Венесуэла-2017" Стефани Гутьеррез.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПоказательное выступление роты почетного караула во время церемонии, посвященной 80-летию Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова во Владивостоке.Показательное выступление роты почетного караула во время праздничной церемонии во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Показательное выступление роты почетного караула во время церемонии, посвященной 80-летию Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова во Владивостоке.
© REUTERS / David W CernyРаботники зоопарка чешского города Либерец ловят пеликана, чтобы переселить его в зимнее помещение.Работники зоопарка города Либерец ловят пеликана, чтобы переселить его в зимнее помещение
© REUTERS / David W Cerny
Работники зоопарка чешского города Либерец ловят пеликана, чтобы переселить его в зимнее помещение.
© AFP 2017 / Vyacheslav OseledkoВыступления участниц чемпионата Кыргызстана по танцам на пилоне.Спортсменки во время выступления на чемпионате Кыргызстана по танцам на пилоне
© AFP 2017 / Vyacheslav Oseledko
Выступления участниц чемпионата Кыргызстана по танцам на пилоне.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСпортивный забег по пересеченной местности "Гонка Гладиаторов" в Сочи.Участники спортивного забега по пересеченной местности Гонка Гладиаторов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Спортивный забег по пересеченной местности "Гонка Гладиаторов" в Сочи.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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