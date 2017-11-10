Во время саммитов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии есть традиция проведения торжественных ужинов, на которые участники вечера приходят в национальной одежде страны — хозяйки мероприятия. Необычные наряды высокопоставленных гостей на саммитах АСЕАН разных лет — в фотоленте Ria.ru.
Встречи с национальным колоритом: наряды лидеров на саммитах АСЕАН
08:3010.11.2017
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© AP Photo / Muchtar ZakariaСовместная фотосессия лидеров АСЕАН в индонезийской национальной одежде во время неформального саммита в Джакарте, 30 ноября 1996 года.
© AP Photo / Muchtar Zakaria
Совместная фотосессия лидеров АСЕАН в индонезийской национальной одежде во время неформального саммита в Джакарте, 30 ноября 1996 года.
© РИА Новости / Алексей Панов/POOLПерейти в фотобанкВ декабре 2005 года в Куала-Лумпуре состоялся первый в истории саммит Россия-АСЕАН. На фото: президент Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лунн перед торжественным ужином в честь лидеров стран-участников АСЕАН.
В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре состоялся первый в истории саммит Россия-АСЕАН. На фото: президент Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лунн перед торжественным ужином в честь лидеров стран-участников АСЕАН.
© AFP 2017 / Sam Yeh Глава российского внешнеполитического ведомства ежегодно участвует в министерских совещаниях Ассоциации с диалоговыми партнерами в форматах "АСЕАН+10" и "АСЕАН+1". В августе 2007 года на конференции Россия - АСЕАН Сергей Лавров обсуждал вопросы развития отношений с десятью странами Ассоциации.
Глава российского внешнеполитического ведомства ежегодно участвует в министерских совещаниях Ассоциации с диалоговыми партнерами в форматах "АСЕАН+10" и "АСЕАН+1". В августе 2007 года на конференции Россия - АСЕАН Сергей Лавров обсуждал вопросы развития отношений с десятью странами Ассоциации.
© AFP 2017 / Barbara Walton/POOLГоссекретарь США Хиллари Клинтон приветствует президента Южной Кореи Ли Мён Бака на торжественном ужине лидеров АСЕАН в Ханое. 29 октября 2010 года.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствует президента Южной Кореи Ли Мён Бака на торжественном ужине лидеров АСЕАН в Ханое. 29 октября 2010 года.
© AFP 2017 / Jim Watson Премьер-министр Индии Манмохан Сингх с женой Гуршараной Каур и президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно с женой Кристиани Юдхойоно в традиционной одежде на торжественном ужине во время саммита АСЕАН на Бали. 18 ноября 2011 года.
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх с женой Гуршараной Каур и президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно с женой Кристиани Юдхойоно в традиционной одежде на торжественном ужине во время саммита АСЕАН на Бали. 18 ноября 2011 года.
© AFP 2017 / Christophe ArchambaultПрезидент США Барак Обама, премьер-министр Камбоджи Хун Сеном и премьер-министр Китая Вэнь Цзябао фотографируются перед торжественным ужином на саммите АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене. 19 ноября 2012 года.
Президент США Барак Обама, премьер-министр Камбоджи Хун Сеном и премьер-министр Китая Вэнь Цзябао фотографируются перед торжественным ужином на саммите АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене. 19 ноября 2012 года.
© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolГосударственный секретарь США Джон Керри, министр иностранных дел и торговли Брунея Мохамед Болкиах, министр иностранных дел Австралии Боб Карр и главы МИД других стран во время посещения культурных мероприятий в конце второго дня конференции по безопасности АСЕАН в Брунее. 1 июля 2013 года.
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Государственный секретарь США Джон Керри, министр иностранных дел и торговли Брунея Мохамед Болкиах, министр иностранных дел Австралии Боб Карр и главы МИД других стран во время посещения культурных мероприятий в конце второго дня конференции по безопасности АСЕАН в Брунее. 1 июля 2013 года.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак и президент США Барак Обама во время церемонии фотографирования в столице Мьянмы Нейпьидо, 12 ноября 2014 года.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак и президент США Барак Обама во время церемонии фотографирования в столице Мьянмы Нейпьидо, 12 ноября 2014 года.
© AFP 2017 / Mohd RasfanЭто групповое фото в национальных костюмах было сделано перед праздничным ужином, который проводился в честь глав государств АСЕАН, во время 26-го саммита в Куала-Лумпуре 26 апреля 2015 года.
Это групповое фото в национальных костюмах было сделано перед праздничным ужином, который проводился в честь глав государств АСЕАН, во время 26-го саммита в Куала-Лумпуре 26 апреля 2015 года.
© AFP 2017 / Ye Aung Thu Премьер-министр Японии Синдзо Абэ беседует с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком во время торжественного ужина во второй день саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в столице Лаоса Вьентьяне 7 сентября 2016 года.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ беседует с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком во время торжественного ужина во второй день саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в столице Лаоса Вьентьяне 7 сентября 2016 года.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГлава МИД России принял участие в званном ужине, которым завершился первый день форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле. Сергей Лавров сфотографировался с министрами иностранных дел стран АСЕАН в национальной одежде Филиппин — белой рубашке с красными вертикальными полосками вдоль пуговиц.
Глава МИД России принял участие в званном ужине, которым завершился первый день форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле. Сергей Лавров сфотографировался с министрами иностранных дел стран АСЕАН в национальной одежде Филиппин — белой рубашке с красными вертикальными полосками вдоль пуговиц.
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