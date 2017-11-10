Встречи с национальным колоритом: наряды лидеров на саммитах АСЕАН

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Государственный секретарь США Джон Керри, министр иностранных дел и торговли Брунея Мохамед Болкиах, министр иностранных дел Австралии Боб Карр и главы МИД других стран во время посещения культурных мероприятий в конце второго дня конференции по безопасности АСЕАН в Брунее. 1 июля 2013 года.