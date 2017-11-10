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От милиции до полиции: служба правоохранителей в России

11:1010.11.2017
(обновлено: 11:11 10.11.2017)
0730
Сотрудники 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве на показательных выступлениях в рамках фестиваля орловского рысака Русская Легенда
Сотрудники органов внутренних дел РФ во время показательных выступлений в честь праздника московской полиции в Большой спортивной арене Лужники
Сотрудники патрульно-постовой службы УВД Набережных Челнов патрулируют одну из улиц города на электрических скутерах
Сотрудники полиции участвуют в перетягивании каната во время спортивного праздника, посвященного Дню сотрудников органов внутренних дел в Великом Новгороде
Сотрудники правоохранительных органов плывут на полицейском катере
Сотрудник полиции фотографирует во время Божественной литургии в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Астрахане
Сотрудник правоохранительных органов с потерявшимися детьми
Сотрудники органов внутренних дел РФ во время показательных выступлений в честь спортивного праздника московской полиции в Большой спортивной арене Лужники
Триумфальная площадь в Москве
Строй курсантов полиции во время генеральной репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
День открытых дверей в отряде милиции особого назначения МВД России Зубр
Лейтенант лесной милиции с собакой объезжает лесничество
Сотрудницы МВД России проходят по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Показательные выступления на XXI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства Интерполитех - 2017 в Москве
Занятия по стрельбе в тире в ЮИ МВД
Выпускники московских школ гуляют на Поклонной горе в праздник Последнего звонка
Выпускники Московского университета МВД России бросают в воздух монет на торжественной церемонии вручения дипломов
После штурма Дома Советов РФ
Сотрудники правоохранительных органов останавливают болельщиков, устроивших беспорядки на стадионе в Ярославле
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСотрудники 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве на показательных выступлениях во время фестиваля "Русская легенда". 2015 год.Сотрудники 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве на показательных выступлениях в рамках фестиваля орловского рысака Русская Легенда
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудники 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве на показательных выступлениях во время фестиваля "Русская легенда". 2015 год.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудники органов внутренних дел России во время показательных выступлений на празднике московской полиции в "Лужниках". 2013 год.Сотрудники органов внутренних дел РФ во время показательных выступлений в честь праздника московской полиции в Большой спортивной арене Лужники
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудники органов внутренних дел России во время показательных выступлений на празднике московской полиции в "Лужниках". 2013 год.
© РИА Новости / Сергей ТихоновПерейти в фотобанкСотрудники УВД Набережных Челнов патрулируют одну из улиц города на сигвеях. 2011 год.Сотрудники патрульно-постовой службы УВД Набережных Челнов патрулируют одну из улиц города на электрических скутерах
© РИА Новости / Сергей Тихонов
Перейти в фотобанк
Сотрудники УВД Набережных Челнов патрулируют одну из улиц города на сигвеях. 2011 год.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСоревнования по перетягиванию каната во время праздника, посвященного Дню сотрудников органов внутренних дел в Великом Новгороде. 2011 год.Сотрудники полиции участвуют в перетягивании каната во время спортивного праздника, посвященного Дню сотрудников органов внутренних дел в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Соревнования по перетягиванию каната во время праздника, посвященного Дню сотрудников органов внутренних дел в Великом Новгороде. 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время торжественного смотра личного состава Линейного отдела внутренних дел на водном транспорте в Москве. 2011 год.Сотрудники правоохранительных органов плывут на полицейском катере
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время торжественного смотра личного состава Линейного отдела внутренних дел на водном транспорте в Москве. 2011 год.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСотрудник полиции в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Астрахани. 2017 год.Сотрудник полиции фотографирует во время Божественной литургии в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Астрахане
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Астрахани. 2017 год.
© РИА Новости / М. ЮрченкоПерейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов с потерявшимися детьми на набережной Ялты. 1984 год.Сотрудник правоохранительных органов с потерявшимися детьми
© РИА Новости / М. Юрченко
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Сотрудник правоохранительных органов с потерявшимися детьми на набережной Ялты. 1984 год.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПоказательные выступления во время спортивного праздника московской полиции в "Лужниках". 2013 год.Сотрудники органов внутренних дел РФ во время показательных выступлений в честь спортивного праздника московской полиции в Большой спортивной арене Лужники
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Показательные выступления во время спортивного праздника московской полиции в "Лужниках". 2013 год.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкБудка регулировщика дорожного движения на Триумфальной площади в Москве. 1945 год.Триумфальная площадь в Москве
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Будка регулировщика дорожного движения на Триумфальной площади в Москве. 1945 год.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтрой курсантов полиции во время генеральной репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 2017 год.Строй курсантов полиции во время генеральной репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Строй курсантов полиции во время генеральной репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 2017 год.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПоказательные выступления на базе ОМОН "Зубр". 2007 год.День открытых дверей в отряде милиции особого назначения МВД России Зубр
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Показательные выступления на базе ОМОН "Зубр". 2007 год.
© РИА Новости / РуновПерейти в фотобанкЛейтенант лесной милиции Алексей Хромов с собакой по кличке Саид объезжает лесничество в Егорьевском районе. 1983 год.Лейтенант лесной милиции с собакой объезжает лесничество
© РИА Новости / Рунов
Перейти в фотобанк
Лейтенант лесной милиции Алексей Хромов с собакой по кличке Саид объезжает лесничество в Егорьевском районе. 1983 год.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСотрудницы МВД России во время генеральной репетиции парада в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 2011 год.Сотрудницы МВД России проходят по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сотрудницы МВД России во время генеральной репетиции парада в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 2011 год.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПоказательные выступления на XXI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2017" в Москве.Показательные выступления на XXI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства Интерполитех - 2017 в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Показательные выступления на XXI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2017" в Москве.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкЗанятия по стрельбе в тире в Московском юридическом институте МВД РФ. 1997 год.Занятия по стрельбе в тире в ЮИ МВД
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Занятия по стрельбе в тире в Московском юридическом институте МВД РФ. 1997 год.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОбе6спечение безопасности во время гуляний выпускников московских школ на Поклонной горе. 2010 год.Выпускники московских школ гуляют на Поклонной горе в праздник Последнего звонка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Обе6спечение безопасности во время гуляний выпускников московских школ на Поклонной горе. 2010 год.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкВыпускники Московского университета МВД России по традиции бросают в воздух монеты на торжественной церемонии вручения дипломов. 2012 год.Выпускники Московского университета МВД России бросают в воздух монет на торжественной церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Выпускники Московского университета МВД России по традиции бросают в воздух монеты на торжественной церемонии вручения дипломов. 2012 год.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМилиционеры у Дома Советов после окончания штурма. 1993 год.После штурма Дома Советов РФ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Милиционеры у Дома Советов после окончания штурма. 1993 год.
© РИА Новости / Анна СоловьеваПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов останавливают болельщиков, устроивших беспорядки на стадионе в Ярославле во время футбольного матча между "Шинником" и "Спартаком". 2013 год.Сотрудники правоохранительных органов останавливают болельщиков, устроивших беспорядки на стадионе в Ярославле
© РИА Новости / Анна Соловьева
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Сотрудники правоохранительных органов останавливают болельщиков, устроивших беспорядки на стадионе в Ярославле во время футбольного матча между "Шинником" и "Спартаком". 2013 год.
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День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России с 2011 года. Ранее 10 ноября был Днем милиции. Рабочие будни сотрудников правоохранительных органов — в фотоленте Ria.ru.

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