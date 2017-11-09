В Ижевске 9 ноября произошло обрушение части жилого многоэтажного дома. В результате инцидента погибли люди. Первые кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
Первые кадры с места обрушения многоэтажки в Ижевске
Сюжет:
18:5609.11.2017
(обновлено: 19:18 09.11.2017)
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© РИА Новости / Егор АвдеевПерейти в фотобанкЧасть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в четверг Ижевске.
Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в четверг Ижевске.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкПо словам одного из очевидцев произошедшего, сначала он увидел вспышку, а после этого услышал хлопок, напоминавший взрыв бытового газа. Другой свидетель обрушения рассказал, что подъезд дома после взрыва сложился как карточный домик.
По словам одного из очевидцев произошедшего, сначала он увидел вспышку, а после этого услышал хлопок, напоминавший взрыв бытового газа. Другой свидетель обрушения рассказал, что подъезд дома после взрыва сложился как карточный домик.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкВсего при взрыве дома было разрушено восемь квартир, находящихся с первого по девятый этаж, где проживали 28 человек.
Всего при взрыве дома было разрушено восемь квартир, находящихся с первого по девятый этаж, где проживали 28 человек.
© Фото : аккаунт Наталии Лебедевой ВконтактеПока известно о трех погибших, и четырех пострадавших в результате обрушения здания.
Пока известно о трех погибших, и четырех пострадавших в результате обрушения здания.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкПострадавших при обрушении направляют в Республиканскую клиническую больницу.
Пострадавших при обрушении направляют в Республиканскую клиническую больницу.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкНа данный момент на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Уже возбуждено уголовное дело.
На данный момент на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Уже возбуждено уголовное дело.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкВ МЧС предполагают, что под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись в круглосуточном режиме.
В МЧС предполагают, что под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись в круглосуточном режиме.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкАдминистрация Ижевска после инцидента открыла горячую телефонную линию, на которую жители города могут обратиться по любым возникшим вопросам.
Администрация Ижевска после инцидента открыла горячую телефонную линию, на которую жители города могут обратиться по любым возникшим вопросам.
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