Масштабные демонстрации, посвященные столетнему юбилею Октябрьской революции, прошли во вторник в крупнейших российских городах, а также в Белоруссии и на Украине. Акции представителей левых сил — в фотоленте Ria.ru.
Красный день календаря: коммунисты отметили столетие Октябрьской революции
20:0507.11.2017
(обновлено: 20:09 07.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМитинг, посвященный 100-летию Октябрьской социалистической революции, прошел 7 ноября в центре Москвы.
Митинг, посвященный 100-летию Октябрьской социалистической революции, прошел 7 ноября в центре Москвы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкШествие представителей левых сил стартовало от Пушкинской площади столицы.
Шествие представителей левых сил стартовало от Пушкинской площади столицы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМаршрут колонны пролегал по Тверской улице столицы. Для движения активистов была выделена одна полоса на проезжей части дороги и тротуар.
Маршрут колонны пролегал по Тверской улице столицы. Для движения активистов была выделена одна полоса на проезжей части дороги и тротуар.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКолонна прошла до площади Революции, где у памятника Карлу Марксу состоялся митинг.
Колонна прошла до площади Революции, где у памятника Карлу Марксу состоялся митинг.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСреди участников акции было много представителей левых политических партий из других стран, в том из Китая, Италии, Испании, Бразилии и Аргентины.
Среди участников акции было много представителей левых политических партий из других стран, в том из Китая, Италии, Испании, Бразилии и Аргентины.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкУчастники митинга приняли резолюцию с требованием сделать 7 ноября государственным праздником.
Участники митинга приняли резолюцию с требованием сделать 7 ноября государственным праздником.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ резолюции, принятой на митинге, сказано, что "глобальный кризис капитализма подтверждает историческую правоту Великого октября и важность его наследия для современного общества".
В резолюции, принятой на митинге, сказано, что "глобальный кризис капитализма подтверждает историческую правоту Великого октября и важность его наследия для современного общества".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастник шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции.
Участник шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революции.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкУчастники акции КПРФ в Москве выступили против захоронения тела Ленина. Споры о необходимости такого шага вспыхнули с новой силой буквально за несколько дней до 7 ноября.
Участники акции КПРФ в Москве выступили против захоронения тела Ленина. Споры о необходимости такого шага вспыхнули с новой силой буквально за несколько дней до 7 ноября.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПразднование юбилея революции на площади Ленина в Новосибирске.
Празднование юбилея революции на площади Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкТоржественное шествие в честь 100-летия революции прошло и в Симферополе. Собравшиеся прошли по центральному проспекту крымской столицы, после чего провели митинг на площади имени Ленина.
Торжественное шествие в честь 100-летия революции прошло и в Симферополе. Собравшиеся прошли по центральному проспекту крымской столицы, после чего провели митинг на площади имени Ленина.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастница митинга, организованного петербургским отделением Коммунистической партии "Коммунисты России", в честь 100-летия революции у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.
Участница митинга, организованного петербургским отделением Коммунистической партии "Коммунисты России", в честь 100-летия революции у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкУчастники шествия, приуроченного к 100-летию Октябрьской социалистической революции в Томске.
Участники шествия, приуроченного к 100-летию Октябрьской социалистической революции в Томске.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкКомсомольцы Читы возлагают цветы к памятнику Борцам революции.
Комсомольцы Читы возлагают цветы к памятнику Борцам революции.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкЦеремония возложения цветов к памятнику Владимира Ленина в Минске.
Церемония возложения цветов к памятнику Владимира Ленина в Минске.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкМитинги, посвященные 100-летию Октябрьской революции, несмотря на официальный запрет коммунистической символики прошли и в некоторых украинских городах. Самый масштабный из них состоялся в Донецке.
Митинги, посвященные 100-летию Октябрьской революции, несмотря на официальный запрет коммунистической символики прошли и в некоторых украинских городах. Самый масштабный из них состоялся в Донецке.
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