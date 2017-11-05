Генеральная репетиция торжественного марша в честь 76-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года прошла на Красной площади в Москве. Участники репетиции — в фотоленте Ria.ru.
Генеральная репетиция марша в честь парада 1941 года на Красной площади
17:0105.11.2017
(обновлено: 17:06 05.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанк7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся самый важный и запоминающийся парад в истории страны.
7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся самый важный и запоминающийся парад в истории страны.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЕго проведение в условиях осадного положения наглядно показало своим войскам и врагу, что Москву не сдадут и победа будет за Красной Армией.
Его проведение в условиях осадного положения наглядно показало своим войскам и врагу, что Москву не сдадут и победа будет за Красной Армией.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПарад начался ровно в 8 часов утра. Командовал им начальник гарнизона Москвы генерал Павел Артемьев, на которого была возложена оборона города на ближних подступах.
Парад начался ровно в 8 часов утра. Командовал им начальник гарнизона Москвы генерал Павел Артемьев, на которого была возложена оборона города на ближних подступах.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПринимать парад должен был генерал Георгий Жуков, войска которого защищали дальние подступы к столице.
Принимать парад должен был генерал Георгий Жуков, войска которого защищали дальние подступы к столице.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНо в это утро командующий Западным фронтом находился на своем командном пункте, поэтому на Красной площади его заменил маршал Семён Буденный.
Но в это утро командующий Западным фронтом находился на своем командном пункте, поэтому на Красной площади его заменил маршал Семён Буденный.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ середине осени положение на Западном фронте ухудшилось. Стороны готовились к новой, решающей схватке за Москву.
В середине осени положение на Западном фронте ухудшилось. Стороны готовились к новой, решающей схватке за Москву.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк19 октября 1941-го Сталин издал распоряжение об осадном положении Москвы. Вводился комендантский час, запрещавший любое передвижение по городу с 12 часов ночи до 5 утра без специального разрешения.
19 октября 1941-го Сталин издал распоряжение об осадном положении Москвы. Вводился комендантский час, запрещавший любое передвижение по городу с 12 часов ночи до 5 утра без специального разрешения.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этой обстановке, когда по сути дела решалось, быть СССР как государству или не быть, Сталин принял решение о проведении в осажденном городе военного парада, назначив его на традиционное для этого время — 7 ноября.
В этой обстановке, когда по сути дела решалось, быть СССР как государству или не быть, Сталин принял решение о проведении в осажденном городе военного парада, назначив его на традиционное для этого время — 7 ноября.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭто был весьма рискованный шаг, поскольку бомбардировщики люфтваффе регулярно наносили удары по столице, линия фронта в некоторых местах проходила в 30 километрах от центра Москвы.
Это был весьма рискованный шаг, поскольку бомбардировщики люфтваффе регулярно наносили удары по столице, линия фронта в некоторых местах проходила в 30 километрах от центра Москвы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкО времени начала парада Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил высшему партийному руководству 6 ноября после торжественного заседания, состоявшегося на станции метро "Маяковская".
О времени начала парада Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил высшему партийному руководству 6 ноября после торжественного заседания, состоявшегося на станции метро "Маяковская".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкКомандирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашенным на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.
Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашенным на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПарад, готовившийся в совершенной секретности, на всякий случай перенесли с 10 часов утра на 8 часов. Для его защиты с воздуха с фронта сняли 550 истребителей.
Парад, готовившийся в совершенной секретности, на всякий случай перенесли с 10 часов утра на 8 часов. Для его защиты с воздуха с фронта сняли 550 истребителей.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ ночь на 7 ноября по указанию Верховного главнокомандующего кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освободили мавзолей Ленина.
В ночь на 7 ноября по указанию Верховного главнокомандующего кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освободили мавзолей Ленина.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского правительства, остававшиеся в Москве.
В 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского правительства, остававшиеся в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 8 часов утра из всех громкоговорителей раздался голос диктора: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции…".
В 8 часов утра из всех громкоговорителей раздался голос диктора: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции…".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСталин выступил с мавзолея с речью, в которой заявил: "Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!"
Сталин выступил с мавзолея с речью, в которой заявил: "Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!"
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТоржественный марш открыли курсанты артиллерийского училища. По площади прошли более 28 тысяч человек — пехотинцев, конников, танкистов, артиллеристов, моряков, зенитчиков, ополченцев.
Торжественный марш открыли курсанты артиллерийского училища. По площади прошли более 28 тысяч человек — пехотинцев, конников, танкистов, артиллеристов, моряков, зенитчиков, ополченцев.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДирижировал сводным оркестром автор знаменитого марша "Прощание славянки" Василий Агапкин. Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.
Дирижировал сводным оркестром автор знаменитого марша "Прощание славянки" Василий Агапкин. Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПарад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух защитников Москвы не сломлен. По решению Ставки военный парад 7 ноября 1941 года прошел также в Куйбышеве и Воронеже.
Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух защитников Москвы не сломлен. По решению Ставки военный парад 7 ноября 1941 года прошел также в Куйбышеве и Воронеже.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ течение войны парады больше не проводились, в следующий раз войска прошли по Красной площади лишь в 1945 году.
В течение войны парады больше не проводились, в следующий раз войска прошли по Красной площади лишь в 1945 году.
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