День народного единства отмечается в России 4 ноября. Наиболее яркие моменты празднования в разных городах страны — в фотоленте Ria.ru.
Празднование Дня народного единства в России
16:5204.11.2017
(обновлено: 17:25 04.11.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДень народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: празднование Дня народного единства во Владивостоке.
На фото: празднование Дня народного единства во Владивостоке.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: празднование Дня народного единства во Владивостоке.
На фото: празднование Дня народного единства во Владивостоке.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИсторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
На фото: участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства.
На фото: участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства.
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
На фото: участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства.
На фото: участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ российской столице с 4 по 6 ноября проходит праздничный фестиваль "День народного единства". Работают ярмарки, выставки, проходят выступления фольклорных коллективов со всех уголков России.
В российской столице с 4 по 6 ноября проходит праздничный фестиваль "День народного единства". Работают ярмарки, выставки, проходят выступления фольклорных коллективов со всех уголков России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа фото: посетители перед началом митинга-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
На фото: посетители перед началом митинга-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге 4 ноября отметили День народного единства и День иконы Казанской божьей матери. Участники празднования прошли крестным ходом от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови, после чего на площади Труда состоялся митинг-концерт.
В Екатеринбурге 4 ноября отметили День народного единства и День иконы Казанской божьей матери. Участники празднования прошли крестным ходом от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови, после чего на площади Труда состоялся митинг-концерт.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке несколько тысяч человек собрались на Корабельной набережной, чтобы отметить День народного единства.
Во Владивостоке несколько тысяч человек собрались на Корабельной набережной, чтобы отметить День народного единства.
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкВ Томске праздничный концерт в честь Дня народного единства прошел на Новособорной площади.
В Томске праздничный концерт в честь Дня народного единства прошел на Новособорной площади.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦентральным событием празднования Дня народного единства в Москве стал митинг-концерт "Россия объединяет!" на территории спортивного комплекса "Лужники".
Центральным событием празднования Дня народного единства в Москве стал митинг-концерт "Россия объединяет!" на территории спортивного комплекса "Лужники".
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкВ Симферополе в рамках празднования Дня народного единства была показана театральная постановка "Вместе мы едины".
В Симферополе в рамках празднования Дня народного единства была показана театральная постановка "Вместе мы едины".
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкНа площади имени Ленина прошла концертная программа с участием профессиональных артистов и творческих коллективов Крыма.
На площади имени Ленина прошла концертная программа с участием профессиональных артистов и творческих коллективов Крыма.
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкНа праздничной площадке в Томске были развернуты десять национальных подворий. По уже сложившейся традиции, народные гуляния завершились большим "Хороводом дружбы".
На праздничной площадке в Томске были развернуты десять национальных подворий. По уже сложившейся традиции, народные гуляния завершились большим "Хороводом дружбы".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастниками митинга-концерта "Россия объединяет!" в Лужниках стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов и многие другие.
Участниками митинга-концерта "Россия объединяет!" в Лужниках стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов и многие другие.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа фото: певица Пелагея выступает на митинге-концерте "Россия объединяет!" на Большой спортивной арене "Лужники".
На фото: певица Пелагея выступает на митинге-концерте "Россия объединяет!" на Большой спортивной арене "Лужники".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМитинг-концерт на территории олимпийского комплекса "Лужники" посетили около 130 тысяч человек.
Митинг-концерт на территории олимпийского комплекса "Лужники" посетили около 130 тысяч человек.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ митинге-концерте в Лужниках также приняла участие группа "Любэ". На фото: лидер группы, народный артист России Николай Расторгуев, во время выступления.
В митинге-концерте в Лужниках также приняла участие группа "Любэ". На фото: лидер группы, народный артист России Николай Расторгуев, во время выступления.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкЖителям и гостям Симферополя в рамках празднования Дня народного единства показали театральную постановку с выносом 85 гербов субъектов Российской Федерации.
Жителям и гостям Симферополя в рамках празднования Дня народного единства показали театральную постановку с выносом 85 гербов субъектов Российской Федерации.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Новосибирске основные мероприятия празднования Дня народного единства прошли на главной площади города. Финальным аккордом масштабной концертной программы стал массовый флешмоб #МЫЕДИНЫ.
В Новосибирске основные мероприятия празднования Дня народного единства прошли на главной площади города. Финальным аккордом масштабной концертной программы стал массовый флешмоб #МЫЕДИНЫ.
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