Празднование Дня народного единства в России

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

На фото: празднование Дня народного единства во Владивостоке.