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Вирус X: старт продаж нового яблочного смартфона

12:0403.11.2017
(обновлено: 12:05 03.11.2017)
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Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
Покупатели во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Покупатели в очереди перед началом старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
Продавец за прилавком во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве
Старт продаж iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
Старт продаж iPhone X в магазине Связной в Москве. 3 ноября 2017
Покупатели в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple — iPhone X — 3 ноября поступил в продажу на территории России.Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Новый смартфон компании Apple — iPhone X — 3 ноября поступил в продажу на территории России.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ день предзаказа в интернет-магазине сети салонов re:Store телефоны закончились за шесть минут, а в обычных магазинах — за день.Покупатели во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В день предзаказа в интернет-магазине сети салонов re:Store телефоны закончились за шесть минут, а в обычных магазинах — за день.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТе, кто не успели оформить предзаказ, несмотря на холод стали собираться у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. В пятницу к открытию магазина у входа стояли порядка 500 человек.Покупатели в очереди перед началом старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Те, кто не успели оформить предзаказ, несмотря на холод стали собираться у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. В пятницу к открытию магазина у входа стояли порядка 500 человек.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамой популярной моделью смартфона в первый день продаж стал iPhone "серый космос" 256 Гб.Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самой популярной моделью смартфона в первый день продаж стал iPhone "серый космос" 256 Гб.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкК 10.00 мск во многих салонах "Евросети" iPhone X уже были раскуплены.Продавец за прилавком во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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К 10.00 мск во многих салонах "Евросети" iPhone X уже были раскуплены.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" все смартфоны разобрали в течение первого часа после начала продаж.Старт продаж iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" все смартфоны разобрали в течение первого часа после начала продаж.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ "Связном" заявили, что первую партию iPhone X продадут в течение ближайших выходных.Старт продаж iPhone X в магазине Связной в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В "Связном" заявили, что первую партию iPhone X продадут в течение ближайших выходных.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.Покупатели в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.
Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017Вирус X: старт продаж нового яблочного смартфона12:0403.11.2017
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В России стартовали продажи нового флагманского смартфона от компании Apple. Первые обладатели iPhone X — в фотоленте Ria.ru.

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