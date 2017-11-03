Репетиция марша, посвященного параду 1941 года

Сталин и члены правительства появились на трибуне мавзолея 7 ноября в 7 часов 50 минут. Для безопасности руководства у всех солдат, участвовавших в параде, даже у тех, кто позже отправлялся на фронт, были изъяты патроны, также были изъяты все снаряды из танков и артиллерийских орудий.