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Репетиция марша, посвященного параду 1941 года

11:4703.11.2017
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Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Военнослужащий во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Курсантки во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Военнослужащий во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПарад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве советскими властями приравнивается к важнейшей военной операции. Он должен был продемонстрировать миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен.Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве советскими властями приравнивается к важнейшей военной операции. Он должен был продемонстрировать миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОсенью 1941 года советские войска вели тяжелые оборонительные бои. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра столицы.Военнослужащий во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Осенью 1941 года советские войска вели тяжелые оборонительные бои. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра столицы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПарад 41 года готовился в обстановке абсолютной секретности.Курсантки во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Парад 41 года готовился в обстановке абсолютной секретности.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВерховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил высшему партийному руководству о времени начала парада войск на Красной площади лишь 6 ноября.Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил высшему партийному руководству о времени начала парада войск на Красной площади лишь 6 ноября.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКомандирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 11 вечера, а приглашенным на Красную площадь зрителям сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 11 вечера, а приглашенным на Красную площадь зрителям сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВремя начала исторического парада в последний момент перенесли с привычных 10 утра на два часа раньше. Это было сделано для повышения безопасности. Власти опасались, что германская авиация может начать бомбардировку центра столицы именно во время парада, чтобы уничтожить высшее руководство СССР.Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Время начала исторического парада в последний момент перенесли с привычных 10 утра на два часа раньше. Это было сделано для повышения безопасности. Власти опасались, что германская авиация может начать бомбардировку центра столицы именно во время парада, чтобы уничтожить высшее руководство СССР.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧтобы обезопасить руководство страны, уже с 5 ноября советские военно-воздушные силы наносили упреждающие удары по аэродромам противника.Военнослужащий во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Чтобы обезопасить руководство страны, уже с 5 ноября советские военно-воздушные силы наносили упреждающие удары по аэродромам противника.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ праздничный день для защиты парада с воздуха с фронта были сняты 550 истребителей. На следующий день сообщили, что на рубежах столицы силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было сбито 34 немецких самолета.Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В праздничный день для защиты парада с воздуха с фронта были сняты 550 истребителей. На следующий день сообщили, что на рубежах столицы силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было сбито 34 немецких самолета.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освободили мавзолей Ленина.Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освободили мавзолей Ленина.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСталин и члены правительства появились на трибуне мавзолея 7 ноября в 7 часов 50 минут. Для безопасности руководства у всех солдат, участвовавших в параде, даже у тех, кто позже отправлялся на фронт, были изъяты патроны, также были изъяты все снаряды из танков и артиллерийских орудий.Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сталин и члены правительства появились на трибуне мавзолея 7 ноября в 7 часов 50 минут. Для безопасности руководства у всех солдат, участвовавших в параде, даже у тех, кто позже отправлялся на фронт, были изъяты патроны, также были изъяты все снаряды из танков и артиллерийских орудий.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те дни в городе не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции…".Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те дни в городе не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции…".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ тот день в параде приняли участие 28,5 тысячи человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий и 160 танков. Шествие продолжалось всего 25 минут. Некоторые подразделения прямо с Красной площади отправлялись на фронт.Военнослужащие во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В тот день в параде приняли участие 28,5 тысячи человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий и 160 танков. Шествие продолжалось всего 25 минут. Некоторые подразделения прямо с Красной площади отправлялись на фронт.
Военнослужащий во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 годаРепетиция марша, посвященного параду 1941 года11:4703.11.2017
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Репетиция торжественного марша в честь 76-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года прошла на Красной площади в Москве. Военнослужащие, принимавшие участие в репетиции, — в фотоленте Ria.ru.

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