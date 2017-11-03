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Лучшие фото недели: обезьянка с автоматом и поцелуй Трампа с Нетаньяху
12:4703.11.2017
(обновлено: 12:48 03.11.2017)
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© AFP 2017 / Tolga AkmenУчастницы лондонского фестиваля косплееров Comic Con в костюмах принцессы из мультсериала Ши-Ры и мутанта-телепата Эммы Фрост - героини из комиксов компании Marvel про Людей Икс.
Участницы лондонского фестиваля косплееров Comic Con в костюмах принцессы из мультсериала Ши-Ры и мутанта-телепата Эммы Фрост - героини из комиксов компании Marvel про Людей Икс.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин возлагает цветы к мемориалу памяти жертв политических репрессий "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова.
Президент России Владимир Путин возлагает цветы к мемориалу памяти жертв политических репрессий "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова.
© REUTERS / Juan MedinaВозведение "замка из людей" во время празднования Дня всех святых в городе Вилафранка-дель-Пенедес недалеко от Барселоны, Испания.
Возведение "замка из людей" во время празднования Дня всех святых в городе Вилафранка-дель-Пенедес недалеко от Барселоны, Испания.
© AP Photo / Mark LennihanОказание помощи пострадавшему на месте теракта в центре Нью-Йорка.
© AP Photo / Mark Lennihan
Оказание помощи пострадавшему на месте теракта в центре Нью-Йорка.
© AFP 2017 / Narinder NanuПакистанские рейнджеры и служащие пограничных сил безопасности Индии во время ежедневной церемонии спуска флагов на погранпосту Вагах.
Пакистанские рейнджеры и служащие пограничных сил безопасности Индии во время ежедневной церемонии спуска флагов на погранпосту Вагах.
© AP Photo / Bernat ArmangueБеженка рохинджа просушивает документы, намокшие во время перехода границы Мьянмы, в районе Палонг Хали, Бангладеш.
© AP Photo / Bernat Armangue
Беженка рохинджа просушивает документы, намокшие во время перехода границы Мьянмы, в районе Палонг Хали, Бангладеш.
© AFP 2017 / Sergei GaponГраффити с изображением Альберта Эйнштейна в музее занимательных наук в Минске.
Граффити с изображением Альберта Эйнштейна в музее занимательных наук в Минске.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтендистки на Russian Internet Week в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.
Стендистки на Russian Internet Week в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.
© AFP 2017 / Raul ArboledaОбезьянка играет с винтовкой сотрудницы колумбийской полиции в Агуа-Бонита.
Обезьянка играет с винтовкой сотрудницы колумбийской полиции в Агуа-Бонита.
© РИА Новости / Екатерина ИльяшенкоПерейти в фотобанкНаучно-исследовательское судно получило имя "Академик Примаков". Церемония имянаречения прошла причале морского вокзала в Мурманске.
Научно-исследовательское судно получило имя "Академик Примаков". Церемония имянаречения прошла причале морского вокзала в Мурманске.
© AP Photo / Eugene HoshikoДети эмигрантов из Кореи выполняют упражнения с флагами во время праздника в Токио.
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Дети эмигрантов из Кореи выполняют упражнения с флагами во время праздника в Токио.
© AP Photo / Aaron FavilaФотосессия кандидаток на звание "Мисс Земля" в Маниле, Филиппины.
© AP Photo / Aaron Favila
Фотосессия кандидаток на звание "Мисс Земля" в Маниле, Филиппины.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорские пехотинцы Тихоокеанского флота России и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии во время учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота России и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии во время учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСцена из ледового спектакля Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта".
Сцена из ледового спектакля Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЖители Казани у мемориала на Арском кладбищ в День памяти жертв политических репрессий.
Жители Казани у мемориала на Арском кладбищ в День памяти жертв политических репрессий.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXI Всемирного русского народного собора в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXI Всемирного русского народного собора в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
© AFP 2017 / Yasuyoshi ChibaВодители мототакси проезжают мимо горящих баррикад во время протестов в Маенго, Кения.
Водители мототакси проезжают мимо горящих баррикад во время протестов в Маенго, Кения.
© AP Photo / Wilfredo LeeДевушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Майами Хит" выступают во время игры команды против "Чикаго Буллз".
© AP Photo / Wilfredo Lee
Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Майами Хит" выступают во время игры команды против "Чикаго Буллз".
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкЗаезд внедорожников в селе Озерном Чуйской области в честь дня рождения off-road клуба "Штурмовик".
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Заезд внедорожников в селе Озерном Чуйской области в честь дня рождения off-road клуба "Штурмовик".
© REUTERS / Mussa QawasmaТуристы на фоне граффити с изображением поцелуя израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, Вифлеем.
Туристы на фоне граффити с изображением поцелуя израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, Вифлеем.
© AP Photo / Pool PhotoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
© AP Photo / Pool Photo
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryБалерина Дрезденского оперного театра Земперопер разминается перед премьерой балета Дэвида Доусона "5" в Нью-Йорке.
Балерина Дрезденского оперного театра Земперопер разминается перед премьерой балета Дэвида Доусона "5" в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКварцевые лампы обеззараживают вагоны в электродепо "Калужское" Московского метрополитена.
Кварцевые лампы обеззараживают вагоны в электродепо "Калужское" Московского метрополитена.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГитарист Рудольф Шенкер во время концерта группы Scorpions в Спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
Гитарист Рудольф Шенкер во время концерта группы Scorpions в Спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКурсантки на репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Курсантки на репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
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