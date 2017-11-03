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Лучшие фото недели: обезьянка с автоматом и поцелуй Трампа с Нетаньяху

12:4703.11.2017
(обновлено: 12:48 03.11.2017)
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Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий Стена скорби
Возведение башни из людей во время Дня всех святых в городе Вилафранка-дель-Пенедес, недалеко от Барселоны, Испания
Оказание помощи пострадавшему на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
Пакистанские рейнджеры и бойцы войск пограничной безопасности Индии во время ежедневной церемонии спуска флагов в Вагахе
Беженка рохинджа просушивает документы в лагере беженцев в Палонге Хали, Бангладеш
Граффити с изображением Альберта Эйнштейна в музее занимательных наук в Минске
На Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
Обезьяна играет с винтовкой сотрудницы колумбийской полиции в Агуа-Бонита
Поднятие флага на судне Академик Примаков в Мурманске
Празднование Хэллоуина в Сиднее
Последствия урагана Герварт в Германии. 29 октября 2017
Студенты на праздничном мероприятии в Токио
Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии во время учений Индра-2017
Артисты в сцене из ледового спектакля Ильи Авербуха Ромео и Джульетта в Москве
Снег на курорте Роза-Хутор в Красной Поляне
Жители Казани у мемориала на Арском кладбищ в День памяти жертв политических репрессий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Водители мототакси проезжают мимо горящих баррикад во время протеста в Маенго, Кения
Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Майами Хит выступают во время игры против Чикаго Буллз
Заезд внедорожников в селе Озерном Чуйской области по случаю дня рождения off-road клуба Штурмовик
Пара целуется на фоне граффити с изображением поцелуя израильского премьер-министр Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа. Вифлеем, Палестина
Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев и Георгий Квирикашвили на церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в Баку
Балерина Дрезденского оперного театра Земперопер разминается перед премьерой балета Дэвида Доусона 5 в Нью-Йорке
Кварцевые лампы обеззараживают вагоны в электродепо Калужское Московского метрополитена
Модели демонстрируют коллекцию Tongrentang дизайнера E.Lau во время недели моды в Китае
Гитарист группы Scorpions Рудольф Шенкер выступает на концерте в Спорткомплексе Олимпийский в Москве
Курсантки во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© AFP 2017 / Tolga AkmenУчастницы лондонского фестиваля косплееров Comic Con в костюмах принцессы из мультсериала Ши-Ры и мутанта-телепата Эммы Фрост - героини из комиксов компании Marvel про Людей Икс.Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Участницы лондонского фестиваля косплееров Comic Con в костюмах принцессы из мультсериала Ши-Ры и мутанта-телепата Эммы Фрост - героини из комиксов компании Marvel про Людей Икс.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин возлагает цветы к мемориалу памяти жертв политических репрессий "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий Стена скорби
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин возлагает цветы к мемориалу памяти жертв политических репрессий "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова.
© REUTERS / Juan MedinaВозведение "замка из людей" во время празднования Дня всех святых в городе Вилафранка-дель-Пенедес недалеко от Барселоны, Испания.Возведение башни из людей во время Дня всех святых в городе Вилафранка-дель-Пенедес, недалеко от Барселоны, Испания
© REUTERS / Juan Medina
Возведение "замка из людей" во время празднования Дня всех святых в городе Вилафранка-дель-Пенедес недалеко от Барселоны, Испания.
© AP Photo / Mark LennihanОказание помощи пострадавшему на месте теракта в центре Нью-Йорка.Оказание помощи пострадавшему на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Mark Lennihan
Оказание помощи пострадавшему на месте теракта в центре Нью-Йорка.
© AFP 2017 / Narinder NanuПакистанские рейнджеры и служащие пограничных сил безопасности Индии во время ежедневной церемонии спуска флагов на погранпосту Вагах.Пакистанские рейнджеры и бойцы войск пограничной безопасности Индии во время ежедневной церемонии спуска флагов в Вагахе
© AFP 2017 / Narinder Nanu
Пакистанские рейнджеры и служащие пограничных сил безопасности Индии во время ежедневной церемонии спуска флагов на погранпосту Вагах.
© AP Photo / Bernat ArmangueБеженка рохинджа просушивает документы, намокшие во время перехода границы Мьянмы, в районе Палонг Хали, Бангладеш.Беженка рохинджа просушивает документы в лагере беженцев в Палонге Хали, Бангладеш
© AP Photo / Bernat Armangue
Беженка рохинджа просушивает документы, намокшие во время перехода границы Мьянмы, в районе Палонг Хали, Бангладеш.
© AFP 2017 / Sergei GaponГраффити с изображением Альберта Эйнштейна в музее занимательных наук в Минске.Граффити с изображением Альберта Эйнштейна в музее занимательных наук в Минске
© AFP 2017 / Sergei Gapon
Граффити с изображением Альберта Эйнштейна в музее занимательных наук в Минске.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтендистки на Russian Internet Week в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.На Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Стендистки на Russian Internet Week в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.
© AFP 2017 / Raul ArboledaОбезьянка играет с винтовкой сотрудницы колумбийской полиции в Агуа-Бонита.Обезьяна играет с винтовкой сотрудницы колумбийской полиции в Агуа-Бонита
© AFP 2017 / Raul Arboleda
Обезьянка играет с винтовкой сотрудницы колумбийской полиции в Агуа-Бонита.
© РИА Новости / Екатерина ИльяшенкоПерейти в фотобанкНаучно-исследовательское судно получило имя "Академик Примаков". Церемония имянаречения прошла причале морского вокзала в Мурманске.Поднятие флага на судне Академик Примаков в Мурманске
© РИА Новости / Екатерина Ильяшенко
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Научно-исследовательское судно получило имя "Академик Примаков". Церемония имянаречения прошла причале морского вокзала в Мурманске.
© REUTERS / Steven SaphoreУчастница празднования Хэллоуина в пригороде Сиднея.Празднование Хэллоуина в Сиднее
© REUTERS / Steven Saphore
Участница празднования Хэллоуина в пригороде Сиднея.
© REUTERS / Fabrizio BenschПоследствия урагана "Герварт", обрушившегося на север Германии.Последствия урагана Герварт в Германии. 29 октября 2017
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Последствия урагана "Герварт", обрушившегося на север Германии.
© AP Photo / Eugene HoshikoДети эмигрантов из Кореи выполняют упражнения с флагами во время праздника в Токио.Студенты на праздничном мероприятии в Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Дети эмигрантов из Кореи выполняют упражнения с флагами во время праздника в Токио.
© AP Photo / Aaron FavilaФотосессия кандидаток на звание "Мисс Земля" в Маниле, Филиппины.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Aaron Favila
Фотосессия кандидаток на звание "Мисс Земля" в Маниле, Филиппины.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорские пехотинцы Тихоокеанского флота России и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии во время учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии во время учений Индра-2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота России и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии во время учений "Индра-2017" на десантном полигоне "Клерк".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСцена из ледового спектакля Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта".Артисты в сцене из ледового спектакля Ильи Авербуха Ромео и Джульетта в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сцена из ледового спектакля Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСнег на курорте "Роза-Хутор" в Красной Поляне.Снег на курорте Роза-Хутор в Красной Поляне
© РИА Новости / Нина Зотина
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Снег на курорте "Роза-Хутор" в Красной Поляне.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЖители Казани у мемориала на Арском кладбищ в День памяти жертв политических репрессий.Жители Казани у мемориала на Арском кладбищ в День памяти жертв политических репрессий
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Жители Казани у мемориала на Арском кладбищ в День памяти жертв политических репрессий.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXI Всемирного русского народного собора в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXI Всемирного русского народного собора в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
© AFP 2017 / Yasuyoshi ChibaВодители мототакси проезжают мимо горящих баррикад во время протестов в Маенго, Кения.Водители мототакси проезжают мимо горящих баррикад во время протеста в Маенго, Кения
© AFP 2017 / Yasuyoshi Chiba
Водители мототакси проезжают мимо горящих баррикад во время протестов в Маенго, Кения.
© AP Photo / Wilfredo LeeДевушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Майами Хит" выступают во время игры команды против "Чикаго Буллз".Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Майами Хит выступают во время игры против Чикаго Буллз
© AP Photo / Wilfredo Lee
Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Майами Хит" выступают во время игры команды против "Чикаго Буллз".
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкЗаезд внедорожников в селе Озерном Чуйской области в честь дня рождения off-road клуба "Штурмовик".Заезд внедорожников в селе Озерном Чуйской области по случаю дня рождения off-road клуба Штурмовик
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Заезд внедорожников в селе Озерном Чуйской области в честь дня рождения off-road клуба "Штурмовик".
© REUTERS / Mussa QawasmaТуристы на фоне граффити с изображением поцелуя израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, Вифлеем.Пара целуется на фоне граффити с изображением поцелуя израильского премьер-министр Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа. Вифлеем, Палестина
© REUTERS / Mussa Qawasma
Туристы на фоне граффити с изображением поцелуя израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, Вифлеем.
© AP Photo / Pool PhotoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев и Георгий Квирикашвили на церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в Баку
© AP Photo / Pool Photo
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryБалерина Дрезденского оперного театра Земперопер разминается перед премьерой балета Дэвида Доусона "5" в Нью-Йорке.Балерина Дрезденского оперного театра Земперопер разминается перед премьерой балета Дэвида Доусона 5 в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Балерина Дрезденского оперного театра Земперопер разминается перед премьерой балета Дэвида Доусона "5" в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКварцевые лампы обеззараживают вагоны в электродепо "Калужское" Московского метрополитена.Кварцевые лампы обеззараживают вагоны в электродепо Калужское Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Кварцевые лампы обеззараживают вагоны в электродепо "Калужское" Московского метрополитена.
© AFP 2017 / STRПоказ коллекции "Tongrentang" дизайнера E. Lau во время недели моды в Китае.Модели демонстрируют коллекцию Tongrentang дизайнера E.Lau во время недели моды в Китае
© AFP 2017 / STR
Показ коллекции "Tongrentang" дизайнера E. Lau во время недели моды в Китае.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГитарист Рудольф Шенкер во время концерта группы Scorpions в Спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.Гитарист группы Scorpions Рудольф Шенкер выступает на концерте в Спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гитарист Рудольф Шенкер во время концерта группы Scorpions в Спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКурсантки на репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.Курсантки во время репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Курсантки на репетиции марша, посвященного 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Модели демонстрируют коллекцию Tongrentang дизайнера E.Lau во время недели моды в КитаеЛучшие фото недели: обезьянка с автоматом и поцелуй Трампа с Нетаньяху12:4703.11.2017
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