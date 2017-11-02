В Каталонии по-своему отметили День всех святых. На центральной площади муниципалета Вильяфранка-дель-Пенедес прошли традиционные соревнования по возведению "человеческих замков". Турнир бесстрашных кастельеров — в фотоленте Ria.ru.
Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят "замки из людей"
12:0902.11.2017
(обновлено: 12:10 02.11.2017)
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© REUTERS / Juan MedinaСоревнования по возведению башен из людей, которые получили названия кастели - "человеческие замки " - являются традиционной забавой жителей юга Каталонии.
Соревнования по возведению башен из людей, которые получили названия кастели - "человеческие замки " - являются традиционной забавой жителей юга Каталонии.
© REUTERS / Juan MedinaУчастников подобных турниров называют кастельерами. Они собираются в команды и соревнуются друг с другом в построении самых сложных и высоких "живых" замков.
Участников подобных турниров называют кастельерами. Они собираются в команды и соревнуются друг с другом в построении самых сложных и высоких "живых" замков.
© REUTERS / Juan MedinaТрадиционная одежда участника соревнования состоит из белых брюк, широкого черного пояса, банданы, которую повязывают либо на руку, либо на пояс, и цветной рубашки, цвет которой зависит от принадлежности к определенному клубу кастельеров. Шлем - обязательная часть костюма для детей, забирающихся на самый верх пирамиды.
Традиционная одежда участника соревнования состоит из белых брюк, широкого черного пояса, банданы, которую повязывают либо на руку, либо на пояс, и цветной рубашки, цвет которой зависит от принадлежности к определенному клубу кастельеров. Шлем - обязательная часть костюма для детей, забирающихся на самый верх пирамиды.
© REUTERS / Juan MedinaШирокий пояс выполняет во время соревнований сразу несколько функций. Прежде всего, он держит спину игрока и минимизирует возможные травмы позвоночника. Кроме того, по этому поясу, как по ступенькам, удобнее забираться на верхние "этажи" человеческой башни.
Широкий пояс выполняет во время соревнований сразу несколько функций. Прежде всего, он держит спину игрока и минимизирует возможные травмы позвоночника. Кроме того, по этому поясу, как по ступенькам, удобнее забираться на верхние "этажи" человеческой башни.
© REUTERS / Juan MedinaПосле того, как основание "замка" сформировано, остальные члены команды поэтапно "надстраивают" конструкцию, создавая до десяти уровней.
После того, как основание "замка" сформировано, остальные члены команды поэтапно "надстраивают" конструкцию, создавая до десяти уровней.
© REUTERS / Juan MedinaСамый маленький кастельер, обычно это ребенок, лезет последним. Его задача состоит в том, чтобы не только забраться на самую вершину башни, но еще и победно поднять руку. Только после этого строительство "замка" считается завершенным.
Самый маленький кастельер, обычно это ребенок, лезет последним. Его задача состоит в том, чтобы не только забраться на самую вершину башни, но еще и победно поднять руку. Только после этого строительство "замка" считается завершенным.
© REUTERS / Juan Medina"Живые башни" Каталонии внесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
"Живые башни" Каталонии внесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
© REUTERS / Juan MedinaСами местные жители считают, что эта традиция отражает сам дух региона и показывает, что, объединившись, каталонцы могут достичь гораздо большего.
Сами местные жители считают, что эта традиция отражает сам дух региона и показывает, что, объединившись, каталонцы могут достичь гораздо большего.
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