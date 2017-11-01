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Авиаудар бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов в Сирии

19:1301.11.2017
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Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ готовится к взлету для выполнения операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор
Подготовка бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ к боевой операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ готовится к взлету для выполнения операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор
Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
Подготовка бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ к боевой операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам террористов в районе Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкШесть бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России 1 ноября нанесли удары по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор.Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России 1 ноября нанесли удары по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДальние сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3 могут нести по 24 тонны боеприпасов, разгоняться до 2300 километров в час и уходить в рейд на тысячи километров от базы.Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ готовится к взлету для выполнения операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дальние сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3 могут нести по 24 тонны боеприпасов, разгоняться до 2300 километров в час и уходить в рейд на тысячи километров от базы.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкТу-22М3 вооружены управляемыми сверхзвуковыми ракетами Х-22М, способными поражать цели на дальности до 480 километров. Кроме того, бомбардировщики могут взять бомбы или до десяти оперативно-тактических аэробаллистических ракет Х-15.Подготовка бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ к боевой операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ту-22М3 вооружены управляемыми сверхзвуковыми ракетами Х-22М, способными поражать цели на дальности до 480 километров. Кроме того, бомбардировщики могут взять бомбы или до десяти оперативно-тактических аэробаллистических ракет Х-15.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДальние бомбардировщики в среду вылетели с аэродрома в России, после чего пересекли территорию Ирана и Ирака.Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ готовится к взлету для выполнения операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дальние бомбардировщики в среду вылетели с аэродрома в России, после чего пересекли территорию Ирана и Ирака.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкТу-22М3 нанесли удары по опорным пунктам боевиков, складам с боеприпасами и вооружением в районе города Абу-Кемаль. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ту-22М3 нанесли удары по опорным пунктам боевиков, складам с боеприпасами и вооружением в районе города Абу-Кемаль. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМинобороны России опубликовало видео, на котором видно, как бомбы загружаются в самолеты, которые затем вылетают с аэродрома.Подготовка бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ к боевой операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Минобороны России опубликовало видео, на котором видно, как бомбы загружаются в самолеты, которые затем вылетают с аэродрома.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВо время авиаудара самолеты Ту-22М3 прикрывали истребители Су-30СМ, вылетевшие с аэродрома Хмеймим.Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Во время авиаудара самолеты Ту-22М3 прикрывали истребители Су-30СМ, вылетевшие с аэродрома Хмеймим.
© РИА Новости / Минобороны РФПерейти в фотобанкПосле выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам террористов в районе Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Минобороны РФ
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После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам террористов в районе Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-ЗорАвиаудар бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов в Сирии19:1301.11.2017
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 в среду нанесли удар по объектам террористов в Сирии. Кадры воздушной операции — в фотоленте Ria.ru.

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