В Москве прошло награждение ежегодной премии "Все цвета джаза" — церемония награждения в фотоленте РИА Новости >>
"Все цвета джаза": вручение премии радио JAZZ
10:0001.11.2017
05400
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк31 октября в самом большом и красивом зале гостинично-развлекательного комплекса Корстон Place de Paris состоялась ежегодная премия "Все цвета джаза".
На фото: Певец Иван Дорн, актриса, телеведущая Алла Михеева, певица Мириам, и певец Валерий Сюткин (слева направо) на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017"
На фото: Певец Иван Дорн, актриса, телеведущая Алла Михеева, певица Мириам, и певец Валерий Сюткин (слева направо) на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017"
31 октября в самом большом и красивом зале гостинично-развлекательного комплекса Корстон Place de Paris состоялась ежегодная премия "Все цвета джаза".
На фото: Певец Иван Дорн, актриса, телеведущая Алла Михеева, певица Мириам, и певец Валерий Сюткин (слева направо) на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017"
На фото: Певец Иван Дорн, актриса, телеведущая Алла Михеева, певица Мириам, и певец Валерий Сюткин (слева направо) на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017"
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк"Все цвета джаза" – знаковое мероприятие для участников и поклонников джазовой сцены, настоящий концерт с авторской музыкальной программой и громкое событие для всех, кто слушает джаз.
На фото: премия радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017", которой награжден джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в номинации "Мероприятие года".
На фото: премия радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017", которой награжден джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в номинации "Мероприятие года".
"Все цвета джаза" – знаковое мероприятие для участников и поклонников джазовой сцены, настоящий концерт с авторской музыкальной программой и громкое событие для всех, кто слушает джаз.
На фото: премия радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017", которой награжден джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в номинации "Мероприятие года".
На фото: премия радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017", которой награжден джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в номинации "Мероприятие года".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПремия вручалась в номинациях "За вклад в развитие джазовой культуры в России", "Музыкант года", "Релиз года", "Мероприятие года", "Площадка года" и "Открытие года".
На фото: руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" (джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party победил в номинации "Мероприятие года").
На фото: руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" (джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party победил в номинации "Мероприятие года").
Премия вручалась в номинациях "За вклад в развитие джазовой культуры в России", "Музыкант года", "Релиз года", "Мероприятие года", "Площадка года" и "Открытие года".
На фото: руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" (джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party победил в номинации "Мероприятие года").
На фото: руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" (джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party победил в номинации "Мероприятие года").
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВедущими церемонии вручения премии впервые стали обаятельнейший Валерий Сюткин и звезда шоу "Голос" Мариам Мерабова.
На фото: певица Лариса Долина на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
На фото: певица Лариса Долина на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
Ведущими церемонии вручения премии впервые стали обаятельнейший Валерий Сюткин и звезда шоу "Голос" Мариам Мерабова.
На фото: певица Лариса Долина на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
На фото: певица Лариса Долина на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля гостей церемонии выступили Варвара Визбор, Валерий Сюткин, Байгали Серкебаев и проект "The Jigits", Stand-Up комик Артур Чапарян, шоу-оркестр BIG CITY JAZZ SHOW и многие другие.
На фото: музыкант Анастасия Волкомурова получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" в номинации "Открытие года".
На фото: музыкант Анастасия Волкомурова получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" в номинации "Открытие года".
Для гостей церемонии выступили Варвара Визбор, Валерий Сюткин, Байгали Серкебаев и проект "The Jigits", Stand-Up комик Артур Чапарян, шоу-оркестр BIG CITY JAZZ SHOW и многие другие.
На фото: музыкант Анастасия Волкомурова получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" в номинации "Открытие года".
На фото: музыкант Анастасия Волкомурова получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" в номинации "Открытие года".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавной звездой вечера стала грузинская джазовая певица Нино Катамадзе.
На фото: грузинская певица Нино Катамадзе выступает на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
На фото: грузинская певица Нино Катамадзе выступает на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
Главной звездой вечера стала грузинская джазовая певица Нино Катамадзе.
На фото: грузинская певица Нино Катамадзе выступает на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
На фото: грузинская певица Нино Катамадзе выступает на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПремия была учреждена радиостанцией Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 году, чтобы отмечать важные события в мире российского джаза.
На фото: музыкант группы "А-Студио", композитор Байгали Серкебаев на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
На фото: музыкант группы "А-Студио", композитор Байгали Серкебаев на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
Премия была учреждена радиостанцией Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 году, чтобы отмечать важные события в мире российского джаза.
На фото: музыкант группы "А-Студио", композитор Байгали Серкебаев на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
На фото: музыкант группы "А-Студио", композитор Байгали Серкебаев на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк"Все цвета джаза" – знаковое мероприятие для участников и поклонников джазовой сцены, настоящий концерт с авторской музыкальной программой и громкое событие для всех, кто слушает джаз.
На фото: певец Александр Маршал (слева) и председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
На фото: певец Александр Маршал (слева) и председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
"Все цвета джаза" – знаковое мероприятие для участников и поклонников джазовой сцены, настоящий концерт с авторской музыкальной программой и громкое событие для всех, кто слушает джаз.
На фото: певец Александр Маршал (слева) и председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
На фото: певец Александр Маршал (слева) и председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
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