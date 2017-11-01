"Все цвета джаза": вручение премии радио JAZZ

Премия вручалась в номинациях "За вклад в развитие джазовой культуры в России", "Музыкант года", "Релиз года", "Мероприятие года", "Площадка года" и "Открытие года".



На фото: руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" (джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party победил в номинации "Мероприятие года").