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"Все цвета джаза": вручение премии радио JAZZ

10:0001.11.2017
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Певец Иван Дорн, актриса, телеведущая Алла Михеева, певица Мириам, и певец Валерий Сюткин (слева направо) на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
Премия радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017, которой награжден джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в номинации Мероприятие года
Руководитель центра международных проектов МИА Россия сегодня Василий Пушков получает премию радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
Певица Лариса Долина на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
Музыкант Анастасия Волкомурова получает премию радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017 в номинации Открытие года
Грузинская певица Нино Катамадзе выступает на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
Музыкант группы А-Студио, композитор Байгали Серкебаев на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
Певец Александр Маршал (слева) и председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк31 октября в самом большом и красивом зале гостинично-развлекательного комплекса Корстон Place de Paris состоялась ежегодная премия "Все цвета джаза".

На фото: Певец Иван Дорн, актриса, телеведущая Алла Михеева, певица Мириам, и певец Валерий Сюткин (слева направо) на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017"Певец Иван Дорн, актриса, телеведущая Алла Михеева, певица Мириам, и певец Валерий Сюткин (слева направо) на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
31 октября в самом большом и красивом зале гостинично-развлекательного комплекса Корстон Place de Paris состоялась ежегодная премия "Все цвета джаза".

На фото: Певец Иван Дорн, актриса, телеведущая Алла Михеева, певица Мириам, и певец Валерий Сюткин (слева направо) на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017"
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк"Все цвета джаза" – знаковое мероприятие для участников и поклонников джазовой сцены, настоящий концерт с авторской музыкальной программой и громкое событие для всех, кто слушает джаз.

На фото: премия радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017", которой награжден джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в номинации "Мероприятие года".Премия радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017, которой награжден джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в номинации Мероприятие года
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
"Все цвета джаза" – знаковое мероприятие для участников и поклонников джазовой сцены, настоящий концерт с авторской музыкальной программой и громкое событие для всех, кто слушает джаз.

На фото: премия радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017", которой награжден джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в номинации "Мероприятие года".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПремия вручалась в номинациях "За вклад в развитие джазовой культуры в России", "Музыкант года", "Релиз года", "Мероприятие года", "Площадка года" и "Открытие года".

На фото: руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" (джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party победил в номинации "Мероприятие года").Руководитель центра международных проектов МИА Россия сегодня Василий Пушков получает премию радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Премия вручалась в номинациях "За вклад в развитие джазовой культуры в России", "Музыкант года", "Релиз года", "Мероприятие года", "Площадка года" и "Открытие года".

На фото: руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" (джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party победил в номинации "Мероприятие года").
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВедущими церемонии вручения премии впервые стали обаятельнейший Валерий Сюткин и звезда шоу "Голос" Мариам Мерабова.

На фото: певица Лариса Долина на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".Певица Лариса Долина на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Ведущими церемонии вручения премии впервые стали обаятельнейший Валерий Сюткин и звезда шоу "Голос" Мариам Мерабова.

На фото: певица Лариса Долина на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля гостей церемонии выступили Варвара Визбор, Валерий Сюткин, Байгали Серкебаев и проект "The Jigits", Stand-Up комик Артур Чапарян, шоу-оркестр BIG CITY JAZZ SHOW и многие другие.

На фото: музыкант Анастасия Волкомурова получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" в номинации "Открытие года".Музыкант Анастасия Волкомурова получает премию радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017 в номинации Открытие года
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Для гостей церемонии выступили Варвара Визбор, Валерий Сюткин, Байгали Серкебаев и проект "The Jigits", Stand-Up комик Артур Чапарян, шоу-оркестр BIG CITY JAZZ SHOW и многие другие.

На фото: музыкант Анастасия Волкомурова получает премию радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017" в номинации "Открытие года".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавной звездой вечера стала грузинская джазовая певица Нино Катамадзе.

На фото: грузинская певица Нино Катамадзе выступает на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".Грузинская певица Нино Катамадзе выступает на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Главной звездой вечера стала грузинская джазовая певица Нино Катамадзе.

На фото: грузинская певица Нино Катамадзе выступает на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПремия была учреждена радиостанцией Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 году, чтобы отмечать важные события в мире российского джаза.

На фото: музыкант группы "А-Студио", композитор Байгали Серкебаев на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".Музыкант группы А-Студио, композитор Байгали Серкебаев на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Премия была учреждена радиостанцией Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 году, чтобы отмечать важные события в мире российского джаза.

На фото: музыкант группы "А-Студио", композитор Байгали Серкебаев на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк"Все цвета джаза" – знаковое мероприятие для участников и поклонников джазовой сцены, настоящий концерт с авторской музыкальной программой и громкое событие для всех, кто слушает джаз.

На фото: певец Александр Маршал (слева) и председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".Певец Александр Маршал (слева) и председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
"Все цвета джаза" – знаковое мероприятие для участников и поклонников джазовой сцены, настоящий концерт с авторской музыкальной программой и громкое событие для всех, кто слушает джаз.

На фото: певец Александр Маршал (слева) и председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза - 2017".
Руководитель центра международных проектов МИА Россия сегодня Василий Пушков получает премию радио JAZZ 89.1 FM Все цвета джаза - 2017"Все цвета джаза": вручение премии радио JAZZ10:0001.11.2017
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